Hàng chục người mặc đồ đen, trùm kín mặt bằng vải đỏ xuất hiện tại TP.HCM: Chuyện gì đang xảy ra?

Ngày 30/9, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP.HCM, hàng chục người cùng mặc đồ đen, trùm kín khuôn mặt bằng vải đỏ xuất hiện và di chuyển thành nhóm giữa các gian hàng.

Trên tay mỗi người là những chiếc túi nhiều màu sắc, tạo nên hình ảnh khá khác thường tại một sự kiện về nội thất và xây dựng.

Nhóm người này thực chất thuộc một hoạt động truyền thông của công ty Gỗ Minh Long, doanh nghiệp chuyên sản xuất vật liệu và bề mặt trang trí nội thất.

Theo đại diện Minh Long, hình ảnh những người mặc đồ đen, trùm mặt đỏ được phát triển từ tinh thần của bộ sưu tập Metallica.

Các bề mặt mô phỏng kim loại trên gỗ tạo cảm giác mạnh, hiện đại, từ đó đội ngũ thiết kế lựa chọn ngôn ngữ hình ảnh mang hơi hướng rock với hai màu đỏ - đen. “Khi nói đến Metallica, chúng tôi nghĩ đến chất rock, sự mạnh và ‘cháy’”, đại diện doanh nghiệp cho biết.

Lãnh đạo công ty Gỗ Minh Long (bên trái) giới thiệu sản phẩm cho khách hàng Hàn Quốc

Tại khu trưng bày, Minh Long dựng hai không gian được gọi là “nhà Huyền” và “nhà Metallica”. “Nhà Huyền” lấy cảm hứng từ kiến trúc nhà của người Ê Đê, đại diện cho yếu tố truyền thống, trong khi “nhà Metallica” mang màu sắc hiện đại với các bề mặt kim loại trên gỗ.

Nhà Huyền

Metallica là dòng bề mặt tạo hiệu ứng kim loại trên gỗ. Bộ sưu tập gồm 132 thiết kế, có thể sử dụng tại các hạng mục như vách thang máy, khu vực bếp, sảnh khách sạn và các không gian nội thất khác.

Ngoài dòng sản phẩm này này, doanh nghiệp còn phát triển các loại bề mặt mô phỏng vân gỗ, vải và một số chất liệu khác.

Gỗ Minh Long chính thức thành lập năm 2008, đến nay đã có khoảng 18 năm hoạt động. Doanh nghiệp có nhà máy tại Hưng Yên, tập trung sản xuất và cung cấp vật liệu cho các xưởng, công ty nội thất và đơn vị thiết kế.

Theo lịch sử phát triển được Minh Long công bố, doanh nghiệp đã mở rộng năng lực sản xuất qua nhiều giai đoạn. Năm 2015, sau khi đầu tư thêm dây chuyền, công suất ép Melamine đạt gần 100.000 tấm/tháng. Đến năm 2017, công ty tiếp tục đầu tư dây chuyền phủ bề mặt bằng keo PUR với công suất khoảng 50.000 mặt/tháng. Năm 2019, một nhà máy nhúng giấy Melamine được đưa vào hoạt động.

Vật liệu của Minh Long cũng đã được sử dụng tại một số dự án. Theo danh mục do doanh nghiệp công bố, các công trình có Hotel Nikko Hải Phòng, Wyndham Thanh Thủy Hotels & Resorts, Flamingo Heritage Onsen & Resort Tân Trào, FLC Sea Tower Quy Nhơn và Sunshine Riverside.

Doanh nghiệp cũng từng xuất khẩu sản phẩm sang Ấn Độ, Cuba và một số thị trường khác.

Hoạt động của Minh Long diễn ra trong khuôn khổ Triển lãm Nội thất và Xây dựng Việt Nam – VIBE 2026, tổ chức tại SECC từ ngày 30/9 đến 3/10. Sự kiện do HAWA phối hợp với Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu xây dựng TP.HCM (SACA) tổ chức, quy tụ hơn 300 thương hiệu, khoảng 700 gian hàng và hơn 10.000 sản phẩm thuộc các lĩnh vực nội thất, xây dựng và kiến trúc.