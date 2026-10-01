HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Hàng chục người mặc đồ đen, trùm kín mặt bằng vải đỏ xuất hiện tại TP.HCM: Chuyện gì đang xảy ra?

Anh Khôi
|

Ngày 30/9, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP.HCM, hàng chục người cùng mặc đồ đen, trùm kín khuôn mặt bằng vải đỏ xuất hiện và di chuyển thành nhóm giữa các gian hàng.

- Ảnh 1.

Trên tay mỗi người là những chiếc túi nhiều màu sắc, tạo nên hình ảnh khá khác thường tại một sự kiện về nội thất và xây dựng.

Nhóm người này thực chất thuộc một hoạt động truyền thông của công ty Gỗ Minh Long, doanh nghiệp chuyên sản xuất vật liệu và bề mặt trang trí nội thất.

- Ảnh 2.

Theo đại diện Minh Long, hình ảnh những người mặc đồ đen, trùm mặt đỏ được phát triển từ tinh thần của bộ sưu tập Metallica.

- Ảnh 3.

Các bề mặt mô phỏng kim loại trên gỗ tạo cảm giác mạnh, hiện đại, từ đó đội ngũ thiết kế lựa chọn ngôn ngữ hình ảnh mang hơi hướng rock với hai màu đỏ - đen. “Khi nói đến Metallica, chúng tôi nghĩ đến chất rock, sự mạnh và ‘cháy’”, đại diện doanh nghiệp cho biết.

- Ảnh 4.

Lãnh đạo công ty Gỗ Minh Long (bên trái) giới thiệu sản phẩm cho khách hàng Hàn Quốc

Tại khu trưng bày, Minh Long dựng hai không gian được gọi là “nhà Huyền” và “nhà Metallica”. “Nhà Huyền” lấy cảm hứng từ kiến trúc nhà của người Ê Đê, đại diện cho yếu tố truyền thống, trong khi “nhà Metallica” mang màu sắc hiện đại với các bề mặt kim loại trên gỗ.

- Ảnh 5.

Nhà Huyền

Metallica là dòng bề mặt tạo hiệu ứng kim loại trên gỗ. Bộ sưu tập gồm 132 thiết kế, có thể sử dụng tại các hạng mục như vách thang máy, khu vực bếp, sảnh khách sạn và các không gian nội thất khác.

- Ảnh 6.

Ngoài dòng sản phẩm này này, doanh nghiệp còn phát triển các loại bề mặt mô phỏng vân gỗ, vải và một số chất liệu khác.

Gỗ Minh Long chính thức thành lập năm 2008, đến nay đã có khoảng 18 năm hoạt động. Doanh nghiệp có nhà máy tại Hưng Yên, tập trung sản xuất và cung cấp vật liệu cho các xưởng, công ty nội thất và đơn vị thiết kế.

Theo lịch sử phát triển được Minh Long công bố, doanh nghiệp đã mở rộng năng lực sản xuất qua nhiều giai đoạn. Năm 2015, sau khi đầu tư thêm dây chuyền, công suất ép Melamine đạt gần 100.000 tấm/tháng. Đến năm 2017, công ty tiếp tục đầu tư dây chuyền phủ bề mặt bằng keo PUR với công suất khoảng 50.000 mặt/tháng. Năm 2019, một nhà máy nhúng giấy Melamine được đưa vào hoạt động.

Vật liệu của Minh Long cũng đã được sử dụng tại một số dự án. Theo danh mục do doanh nghiệp công bố, các công trình có Hotel Nikko Hải Phòng, Wyndham Thanh Thủy Hotels & Resorts, Flamingo Heritage Onsen & Resort Tân Trào, FLC Sea Tower Quy Nhơn và Sunshine Riverside.

Doanh nghiệp cũng từng xuất khẩu sản phẩm sang Ấn Độ, Cuba và một số thị trường khác.

Hoạt động của Minh Long diễn ra trong khuôn khổ Triển lãm Nội thất và Xây dựng Việt Nam – VIBE 2026, tổ chức tại SECC từ ngày 30/9 đến 3/10. Sự kiện do HAWA phối hợp với Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu xây dựng TP.HCM (SACA) tổ chức, quy tụ hơn 300 thương hiệu, khoảng 700 gian hàng và hơn 10.000 sản phẩm thuộc các lĩnh vực nội thất, xây dựng và kiến trúc.

Tags

Minh Long

Vibe

SECC

nội thất

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Sân bay lớn nhất Thái Lan ngổn ngang hành lý, nhân viên bật khóc xin lỗi khách hàng

Sân bay lớn nhất Thái Lan ngổn ngang hành lý, nhân viên bật khóc xin lỗi khách hàng

00:41
Bắt giữ cặp tình nhân Trần Thị Ngọc Trâm và Nguyễn Văn Hòa chuyên làm chuyện khuất tất ở cửa hàng đồ điện

Bắt giữ cặp tình nhân Trần Thị Ngọc Trâm và Nguyễn Văn Hòa chuyên làm chuyện khuất tất ở cửa hàng đồ điện

01:15
Thót tim giây phút công an dùng cano cứu người phụ nữ ở chân cầu Long Biên

Thót tim giây phút công an dùng cano cứu người phụ nữ ở chân cầu Long Biên

00:48
Thảm họa "mưa đứng yên" khiến Bangkok chìm trong biển nước lịch sử

Thảm họa "mưa đứng yên" khiến Bangkok chìm trong biển nước lịch sử

00:38
Con mang hung khí đi hỗn chiến, cha bàng hoàng "ở nhà thì vâng vâng dạ dạ"

Con mang hung khí đi hỗn chiến, cha bàng hoàng "ở nhà thì vâng vâng dạ dạ"

02:10
Danh tính 6 người đàn ông vừa bị bắt giữ trong vụ hỗn chiến tại quán cà phê

Danh tính 6 người đàn ông vừa bị bắt giữ trong vụ hỗn chiến tại quán cà phê

01:07
Hyundai Tucson thế hệ mới: Màn “lột xác” toàn diện từ thiết kế đến trang bị

Hyundai Tucson thế hệ mới: Màn “lột xác” toàn diện từ thiết kế đến trang bị

01:38
Giây phút công an đột kích, phá chuyên án gas giả quy mô lớn, bắt 10 người thu lợi bất chính tiền tỷ

Giây phút công an đột kích, phá chuyên án gas giả quy mô lớn, bắt 10 người thu lợi bất chính tiền tỷ

01:18
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại