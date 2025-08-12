HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hàng chục người mặc áo cam vượt đèn đỏ ngay giao lộ ở TP HCM

Anh Vũ |

Hàng chục người điều khiển xe Vespa vượt đèn đỏ ngay giao lộ Nguyễn Huệ - Lê Lợi, phường Sài Gòn.

CLIP: Đoạn camera ghi lại.

Ngày 12-8, Đội CSGT Bến Thành (thuộc Phòng CSGT Công an TP HCM) đang xác minh hàng chục xe máy vượt đèn đỏ ngay giao lộ Nguyễn Huệ - Lê Lợi, phường Sài Gòn (quận 1 cũ).

Hơn 10 người mặc áo cam vượt đèn đỏ ngay giao lộ ở TP HCM - Ảnh 1.

Xe vượt đèn đỏ ngay giao lộ.

Lúc 8 giờ 8 phút sáng 11-8, hơn 10 người mặc áo màu cam chạy xe máy tay ga hiệu Vespa chạy trên đường Lê Lợi, hướng về chợ Bến Thành. Khi đến giao lộ với đường Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn thì đèn tín hiệu giao thông chuyển sang đỏ.

Song, hàng chục người mặc áo màu cam đã không dừng lại mà rẽ phải vào đường Nguyễn Huệ dù tại giao lộ trên không có bảng hoặc đèn tín hiệu được rẽ phải khi đèn đỏ.

Vụ việc được đăng tải lên mạng xã hội gây bức xúc. Hiện bước đầu lực lượng chức năng xác định những người mặc áo màu cam thuộc một đơn vị chuyên tổ chức tour Vespa cổ, chở khách đi khám phá thành phố và mời những người liên quan lên làm việc, xử lý.

