Xuất khẩu cao su của Việt Nam phục hồi mạnh mẽ trở lại thời gian qua, nhờ nguồn cung được bổ sung từ vụ thu hoạch mới và nhu cầu gia tăng tại thị trường chủ lực là Trung Quốc.

Số liệu của Cục Hải quan cho thấy, xuất khẩu cao su của Việt Nam trong tháng 7/2025 đạt 206.155 tấn, trị giá 334,6 triệu USD, tăng 43,3% về lượng và tăng 39,5% về trị giá so với tháng trước.

Tính chung 7 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu cao su của nước ta đạt 899.771 tấn, trị giá 1,62 tỷ USD, giảm 1,5% về lượng nhưng tăng 14,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024, nhờ giá tăng cao.

Giá bình quân cao su xuất khẩu 7 tháng đầu năm 2025 đạt 1.803 USD/tấn, tăng 16,3% so với cùng kỳ năm 2024. Tuy nhiên, trong tháng 7/2025, giá bình quân cao su xuất khẩu chỉ đạt 1.623 USD/tấn, đánh dấu tháng giảm giá thứ tư liên tiếp.

Tính chung 7 tháng đầu năm 2025, Trung Quốc tiếp tục là thị trường xuất khẩu cao su lớn nhất của Việt Nam, chiếm đến 70,8% về lượng và 70% về trị giá xuất khẩu. Cụ thể, lượng cao su xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc đạt 637.114 tấn, trị giá 1,13 tỷ USD. Giá cao su xuất khẩu sang thị trường này đạt bình quân 1.781 USD/tấn trong 7 tháng đầu năm 2025, tăng 18,9% so với cùng kỳ năm 2024.

Việc nhập khẩu cao su của Trung Quốc tăng mạnh diễn ra trong bối cảnh doanh số bán hàng ô tô tăng trưởng tốt. Cục Xuất nhập khẩu cho biết đà tăng trưởng tích cực của ngành ô tô Trung Quốc đang góp phần nâng triển vọng tiêu thụ cao su tại quốc gia tiêu thụ lớn nhất thế giới này.

Trong khi đó, xuất khẩu cao su sang thị trường đứng thứ hai là Ấn Độ giảm mạnh 40,3% về lượng và giảm 31,2% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. Tiếp theo, xuất khẩu cao su tới Hàn Quốc giảm 10% về lượng nhưng tăng 5,1% về trị giá.

Đáng chú ý, Malaysia bất ngờ tăng mạnh nhập khẩu cao su từ nước ta, với hơn 25,6 nghìn tấn, tương đương 36 triệu USD, tăng mạnh 217% về lượng và tăng 216% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2024. Thị phần theo đó tăng vọt từ 0,9% năm 2024 lên 2,9% trong năm 2025, trở thành thị trường xuất khẩu lớn thứ 4.

Liên quan đến thuế quan đối ứng, ngày 01 tháng 8 năm 2025 (giờ Việt Nam), Hoa Kỳ đã công bố Sắc lệnh của Tổng thống Hoa Kỳ về việc điều chỉnh mức thuế đối ứng, theo đó quyết định điều chỉnh mức thuế đối ứng cho 69 nước và vùng lãnh thổ và áp dụng từ 12 giờ ngày 07 tháng 8 năm 2025 (theo giờ Washington).

Trong đó, mức thuế đối ứng dành cho Việt Nam giảm từ 46% xuống còn 20%. Đây được xem là một tín hiệu tích cực và tương đối phù hợp trong bối cảnh Việt Nam là một trong những nước xuất khẩu hàng đầu vào Hoa Kỳ tại khu vực Đông Nam Á. Mức thuế đối với hàng Việt Nam nhìn chung chênh lệch không đáng kể so với mức 19% của các nước ASEAN khác như: Campuchia, Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Philippines; Do đó, sẽ không tạo ra tác động lớn đến việc dịch chuyển đầu tư, hoặc gây ra mất cân đối lớn về tính cạnh tranh.

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho rằng giá cao su thế giới có thể tiếp tục duy trì xu hướng tăng trong ngắn hạn do yếu tố cung đang bị gián đoạn, nhất là nếu thời tiết xấu kéo dài. Trong trung hạn, diễn biến thị trường sẽ phụ thuộc vào mức độ hồi phục nhu cầu từ Trung Quốc, cũng như các chính sách điều tiết vĩ mô từ Mỹ và Liên minh châu Âu (EU). Nếu kinh tế toàn cầu cải thiện rõ nét, giá cao su có thể tăng ổn định hơn.

Bên cạnh đó, Cục Xuất nhập khẩu cho rằng giá dầu thô tăng do tâm lý lạc quan về các cuộc đàm phán thương mại, hỗ trợ triển vọng của nền kinh tế toàn cầu và nhu cầu dầu mỏ cũng là yếu tố hỗ trợ giá cao su. Cao su thiên nhiên thường chịu ảnh hưởng từ giá dầu, vì phải cạnh tranh thị phần với cao su tổng hợp được sản xuất từ dầu thô.



