Hàng chục nghìn tấn 'vàng trắng' của Việt Nam được Indonesia đổ tiền mua: 1/3 thế giới ưa chuộng, nước ta sở hữu diện tích trồng hơn 900.000 ha

Theo số liệu của Cục Hải quan, tháng 8/2025, Việt Nam đã xuất khẩu 216.649 tấn cao su các loại, trị giá 359,3 triệu USD, tăng 5,1% về lượng và tăng 7,4% về trị giá so với tháng trước, đồng thời tăng 3,3% về lượng và tăng 4,1% về trị giá so với tháng 8/2024. Lũy kế 8 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu cao su của nước ta đạt 1,11 triệu tấn, trị giá 1,98 tỷ USD, giảm nhẹ 0,6% về lượng nhưng tăng 12,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024, nhờ giá tăng.

Sau khi giảm xuống mức thấp nhất một năm trong tháng trước, giá trung bình cao su xuất khẩu của Việt Nam trong tháng 8/2025 đã tăng 2,2% so với tháng 7/2025 và tăng 0,8% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 1.658 USD/tấn.

Trung Quốc tiếp tục là thị trường xuất khẩu cao su lớn nhất của Việt Nam, đạt 158.657 tấn, trị giá 260,23 triệu USD, tăng 17,9% về lượng và tăng 20,7% về trị giá so với tháng 8/2024. Lũy kế 8 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu cao su sang thị trường này đạt 795.771 tấn, trị giá 1,4 tỷ USD, tăng 5,9% về lượng và tăng 22,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024. Xét về thị phần, Trung Quốc hiện chiếm 71,3% tổng khối lượng cao su xuất khẩu của Việt Nam.

Đứng sau là Ấn Độ, đạt 55.432 tấn, giảm 42,5% so với cùng kỳ năm 2024. Malaysia vươn lên trở thành thị trường lớn thứ 3, đạt 30.239 tấn, tăng 160%.

Đáng chú ý, Indonesia đang tăng mạnh nhập khẩu cao su từ nước ta, với hơn 28 nghìn tấn, tương đương 51,4 triệu USD, tăng mạnh 100% về lượng và tăng 96% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2024. Thị phần theo đó tăng vọt từ 1,3% năm 2024 lên 2,6% trong năm 2025.

Theo ANRPC giá cao su tự nhiên biến động mạnh trong tháng 7/2025 do nhiều yếu tố, bao gồm thuế quan thương mại, căng thẳng địa chính trị và điều kiện thời tiết bất lợi ảnh hưởng đến sản xuất. Sau một thời gian nhu cầu ảm đạm và nguồn cung dồi dào, những lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung đã thúc đẩy các hoạt động mua vào.

Trong khi đó, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ký sắc lệnh giảm thuế nhập khẩu ô tô Nhật Bản từ 27,5% xuống 15%. Hàn Quốc cũng đang chờ một thỏa thuận tương tự hạ thuế nhập khẩu ô tô từ 25% xuống 15%. Doanh số bán ô tô có thể tác động đến hoạt động sản xuất xe ô tô và nhu cầu sử dụng lốp xe làm từ cao su.

Theo Tổng cục Hải quan, Với nhu cầu gia tăng từ Trung Quốc và sự phục hồi của giá cao su thế giới, xuất khẩu cao su của Việt Nam được dự báo sẽ tiếp tục khởi sắc trong những tháng cuối năm 2025. Tuy nhiên, áp lực cạnh tranh ngày càng lớn khi Thái Lan đẩy mạnh mở rộng thị phần tại Trung Quốc thông qua việc liên kết xuất khẩu các lô hàng được hưởng thuế suất 0%.