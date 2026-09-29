Hàng chục nghìn tấn hàng của Việt Nam được quốc gia láng giềng đổ tiền mua: 1/3 thế giới ưa chuộng, nước ta có diện tích trồng hơn 900.000ha

Việt Nam nằm trong top 5 nhà xuất khẩu lớn nhất thế giới ở mặt hàng quan trọng này.

Theo số liệu thống kê của Cục Hải quan Việt Nam, trong tháng 8/2026, xuất khẩu cao su đạt khoảng 157.000 tấn, thu về 332 triệu USD. So với cùng kỳ năm 2025, lượng giảm gần 28% và trị giá giảm khoảng 8%. Đây cũng là tháng thứ 5 liên tiếp lượng cao su xuất khẩu giảm so với cùng kỳ.

Lũy kế 8 tháng đầu năm, Việt Nam xuất khẩu khoảng 945.000 tấn cao su, trị giá 1,88 tỷ USD, giảm lần lượt 15% về lượng và 5% về kim ngạch so với cùng kỳ năm trước.

Một trong những yếu tố giúp kim ngạch xuất khẩu cao su không giảm mạnh như sản lượng là giá bán bình quân tăng. Tính chung 8 tháng, giá bình quân đạt gần 1.990 USD/tấn, tăng 12% so với cùng kỳ.

Diễn biến này cho thấy mặt bằng giá cao hơn đang hỗ trợ giá trị xuất khẩu, trong bối cảnh lượng hàng bán ra giảm. Tuy nhiên, mức tăng về giá vẫn chưa đủ bù đắp hoàn toàn tác động từ sự sụt giảm sản lượng.

Giá xuất khẩu cao su tăng mạnh trong năm 2026.

Trung Quốc tiếp tục là thị trường xuất khẩu cao su lớn nhất của Việt Nam. Trong tháng 8, lượng cao su xuất khẩu sang thị trường này đạt khoảng 93.000 tấn, trị giá gần 200 triệu USD. So với tháng trước, lượng và kim ngạch đều tăng khoảng 11%.

Dù vậy, so với tháng 8/2025, xuất khẩu sang Trung Quốc vẫn giảm mạnh, lần lượt khoảng 41% về lượng và 62% về trị giá. Đây là tháng thứ 6 liên tiếp xuất khẩu cao su sang thị trường này giảm so với cùng kỳ.

Tính chung 8 tháng, Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc khoảng 556.000 tấn cao su, thu về 1,1 tỷ USD. Lượng giảm 30%, còn kim ngạch giảm gần 21% so với cùng kỳ năm trước.

Giá xuất khẩu cao su sang Trung Quốc trong tháng 8 đạt khoảng 2.140 USD/tấn, tăng gần 1% so với tháng trước và hơn 30% so với cùng kỳ. Như vậy, giá bán tăng vẫn chưa thể bù đắp mức giảm lớn về lượng hàng xuất khẩu.

Trong khi xuất khẩu sang Trung Quốc suy giảm, một số thị trường khác ghi nhận diễn biến khả quan hơn như Ấn Độ, Malaysia, Indonesia. Trong đó, xuất khẩu sang Indonesia trong 8 tháng tăng tới 135% về lượng và 151% về kim ngạch, đạt 67 nghìn tấn, tương đương 130 triệu USD.

Ở chiều ngược lại, nhiều thị trường như Nga, Mỹ, Đức, Italy, Tây Ban Nha, Pháp, Canada, Hà Lan, Anh và Bỉ vẫn ghi nhận mức giảm đáng kể. Tính chung 8 tháng, xuất khẩu sang Trung Quốc cùng một số thị trường lớn như Nga, Mỹ, Đức, Pakistan, Italy, Brazil, Tây Ban Nha, Hà Lan và Bỉ tiếp tục chịu sức ép.

Không chỉ chịu tác động từ thị trường xuất khẩu trong nước, cao su Việt Nam còn phụ thuộc lớn vào diễn biến cung cầu toàn cầu.

Theo Hiệp hội các nước sản xuất cao su tự nhiên (ANRPC), sản lượng cao su tự nhiên toàn cầu năm 2026 được dự báo đạt 15,279 triệu tấn, tăng 2,1% so với năm 2025. Trong khi đó, nhu cầu tiêu thụ dự báo ở mức 15,356 triệu tấn, cao hơn sản lượng khoảng 77.000 tấn.

Nhu cầu cao su vẫn được hỗ trợ bởi hoạt động thay thế lốp xe, sự phát triển của ngành ô tô và thị trường xe điện, đặc biệt tại Trung Quốc, Ấn Độ và châu Âu. Tuy nhiên, ngành chế tạo lốp có tính thời vụ, chi phí nguyên liệu đầu vào cao, các hạn chế thương mại và bất ổn địa chính trị đang khiến tốc độ phục hồi nhu cầu chậm lại.

Bên cạnh yếu tố cầu, thời tiết cũng là biến số quan trọng. Mùa khai thác mủ cao điểm tại Đông Nam Á đang dần kết thúc, trong khi nguy cơ El Niño mạnh lên trong quý IV có thể khiến thời tiết tại các nước sản xuất lớn như Thái Lan và Indonesia nóng và khô hơn, qua đó ảnh hưởng đến năng suất khai thác.

Với Việt Nam, giá cao su vẫn đang cao hơn đáng kể so với cùng kỳ, giúp hạn chế tác động từ việc lượng xuất khẩu sụt giảm. Tuy nhiên, sự chững lại của thị trường Trung Quốc và diễn biến khó đoán của giá thế giới đang khiến triển vọng những tháng tới phụ thuộc nhiều hơn vào khả năng mở rộng thị trường, sức tiêu thụ ô tô - lốp xe và diễn biến nguồn cung tại các nước sản xuất lớn.