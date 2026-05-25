Hàng chục nghìn người bấm Like cho "Lâu đài bay" Khương Đình: Tâm sự của chủ nhà

Những ngày gần đây, khu vực phường Khương Đình (Hà Nội) trở thành tâm điểm chú ý khi hàng loạt hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng đang khẩn trương di dời, tháo dỡ nhà cửa để bàn giao mặt bằng phục vụ dự án đường Vành đai 2,5 đoạn Nguyễn Trãi - Đầm Hồng.

Giữa khung cảnh ngổn ngang của đại công trường, một căn nhà nhiều tầng với phần thân hẹp, cao và chênh vênh bất ngờ gây chú ý trên mạng xã hội, được cư dân mạng ví như “lâu đài bay” hay “nhà một cột” lẻ loi giữa bãi đất trống sau giải tỏa.

"Lâu đài bay" đang viral khắp MXH (Ảnh: Q.L)

Điểm đặc biệt của căn nhà nằm ở phần thân dưới khá hẹp nhưng phía trên lại được cơi nới rộng ra đáng kể, tạo nên hình dáng mất cân đối đầy lạ mắt.

Sau khi các công trình liền kề bị phá bỏ, toàn bộ kết cấu của ngôi nhà lộ rõ với dáng cao, mỏng và phần đế nhỏ hơn nhiều so với khối nhà phía trên, khiến người nhìn có cảm giác như cả công trình chỉ đang được chống đỡ bởi một “cột” duy nhất (Ảnh: Q.L)

Chính dáng vẻ chênh vênh, phần trên nhô rộng trong khi phần đế bên dưới lại nhỏ hẹp khiến nhiều người liên tưởng đến những công trình kiến trúc nổi tiếng thế giới mang phong cách “thách thức trọng lực”, từ các tòa nhà có thiết kế khối đua độc đáo cho tới hình ảnh những công trình “nhà một cột” đầy khác lạ, tạo nên cảm giác vừa kỳ lạ, vừa ngoạn mục giữa khung cảnh ngổn ngang của đại công trường (Ảnh: Q.L)

Hình ảnh căn nhà đứng chênh vênh giữa đại công trường nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của nhiều người bởi dáng vẻ lạ mắt và khác thường. Thế nhưng, với chủ nhân căn nhà là anh Nguyễn Minh Tú, sự nổi tiếng ấy lại đến theo cách hoàn toàn ngoài dự tính.

Chia sẻ sau khi căn nhà bất ngờ trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội, anh Tú cho biết bản thân đón nhận mọi chuyện khá bình thản, bởi ngay từ đầu gia đình đã xác định ngôi nhà sớm muộn cũng phải tháo dỡ do nằm trong diện giải tỏa. “Mình thấy trước sau gì cũng phải đập thôi vì nhà thuộc diện giải tỏa", anh Tú nói.

Theo anh Tú, trước khi có quy hoạch, gia đình anh sở hữu hơn 90m2 đất. Sau khi thực hiện thu hồi phục vụ dự án, diện tích còn lại chỉ khoảng 25m2. Phần đất bị thu hồi được đền bù theo đơn giá khoảng 80 triệu đồng/m2, tuy nhiên theo anh, mức hỗ trợ này vẫn khiến gia đình gặp nhiều áp lực khi tính toán chỗ ở mới.

“Nhà mình có 8 nhân khẩu. Với số tiền đền bù như vậy, giờ rất khó để mua được một căn chung cư 2 phòng ngủ, trong khi nhu cầu sinh hoạt của cả gia đình lại lớn”, anh Tú chia sẻ.

Không chỉ riêng gia đình anh Tú, tâm trạng chung của nhiều hộ dân trong diện giải tỏa tại khu vực cũng là sự tiếc nuối và trăn trở khi phải rời đi khỏi nơi ở gắn bó lâu năm.

Với nhiều hộ dân, việc rời đi không chỉ là câu chuyện bàn giao mặt bằng, mà còn là cảm giác buồn bã, tiếc nuối khi phải chia tay ngôi nhà đã gắn bó suốt hàng chục năm, nơi lưu giữ biết bao kỷ niệm và cuộc sống của cả gia đình (Ảnh: Q.L)

“Người dân ai cũng buồn, vì đâu dễ gì rời khỏi nơi mình đã sống bao năm. Có nhà trong ngõ thì coi như may mắn hơn, nhưng nhiều hộ mặt đường vẫn tiếc vì từng hy vọng được ở lại” , anh Tú chia sẻ.

Hơn nữa, với gia đình anh Tú, sự tiếc nuối ấy càng lớn hơn khi mảnh đất này đã gắn bó với nhiều thế hệ. Theo anh, ông nội từng tham gia lực lượng bảo vệ Bác Hồ, sau đó trở về mua đất, dựng nhà tại đây từ những năm 1960. Suốt hơn nửa thế kỷ, nơi này không chỉ là chốn đi về mà còn là ký ức của cả gia đình.

Ngôi nhà này đã tồn tại qua nhiều thập kỷ, gắn bó với nhiều thế hệ trong gia đình (Ảnh: Q.L).

Bởi vậy, phía sau hình ảnh căn nhà “chênh vênh” gây xôn xao trên mạng xã hội không chỉ là một công trình lạ mắt giữa đại công trường, mà còn là câu chuyện về nỗi niềm của những gia đình phải rời xa nơi ở đã gắn bó hàng chục năm để nhường chỗ cho sự đổi thay của đô thị.

Theo báo Lao Động, Dự án đường Vành đai 2,5 đoạn Nguyễn Trãi (Quốc lộ 6) - Đầm Hồng đi qua địa bàn phường Khương Đình (Hà Nội) có tổng chiều dài khoảng 1,52km, quy mô mặt cắt ngang nền đường 40m.

Dù còn nhiều tiếc nuối khi phải rời nơi ở và cơ sở kinh doanh đã gắn bó suốt nhiều năm, nhiều hộ dân vẫn nhanh chóng thu dọn đồ đạc, tháo dỡ nhà cửa để bàn giao mặt bằng, hướng tới mục tiêu đẩy nhanh tiến độ dự án và hoàn thiện hạ tầng đô thị (Ảnh: Q.L)

Tổng mức đầu tư của dự án lên tới hơn 2.432 tỷ đồng, trong đó riêng chi phí giải phóng mặt bằng đã chiếm hơn 2.001 tỷ đồng. Để triển khai dự án, địa phương phải thu hồi trên 60.900m2 đất, ảnh hưởng tới 736 trường hợp, gồm 720 hộ gia đình, cá nhân và 16 tổ chức.