Hàng chục nghệ sĩ bất ngờ bị cấm hoạt động

Các nghệ sĩ thuộc công ty quản lý Thời Đại Phong Tuấn (TF Entertainment) đồng loạt hủy lịch trình, sự kiện. Theo truyền thông, công ty đang bị điều tra khiến ngôi sao bị ảnh hưởng.

Trang Sina đưa tin công ty quản lý nghệ sĩ Thời Đại Phong Tuấn (TF Entertainment) được cho là đã bị đưa vào danh sách đối tượng cần giám sát trọng điểm. Nguyên nhân xuất phát từ sự cố xung đột giữa các nhóm người hâm mộ, khiến hoạt động biểu diễn trực tiếp của cả công ty bị đình chỉ.

Tháng 8, một nhóm nhạc thuộc Thời Đại Phong Tuấn là T.O.P Đăng Lục Thiếu Niên đã tổ chức concert tại Từ Châu, Giang Tô, Trung Quốc. Do tranh cãi về vị trí đứng và cách dàn dựng sân khấu, người hâm mộ đã gọi điện đến đường dây nóng 12345 của Từ Châu phản ánh nhiều vấn đề như sắp xếp, thời lượng và vị trí đứng trong các tiết mục biểu diễn chung giữa các thành viên, sau đó đe dọa bạo lực, tụ tập gây rối trong nội bộ nhóm người hâm mộ.

Người hâm mộ nhóm Đăng Lục Thiếu Niên gây rối khiến công ty quản lý bị đình chỉ hoạt động.

Gần 50.000 cuộc gọi trong vòng 10 ngày, khiến các nhân viên của đường dây nóng phải trực 8 ngày 8 đêm để giải quyết, nhân viên trực ca đêm phải tăng từ 15 lên 43 người để xử lý khối lượng cuộc gọi phản ánh khổng lồ. Tuy nhiên, thực chất đây chỉ là những tranh cãi liên quan đến quyền lợi thần tượng.

Theo Sina, phần lớn cuộc gọi có nội dung giống nhau từ cộng đồng người hâm mộ nhằm gây áp lực thay đổi nội dung concert. Trong khi các vấn đề dân sinh thật sự chỉ chiếm gần 20%. Người hâm mộ của nghệ sĩ bị chỉ trích vì sử dụng đường dây nóng của chính quyền như "chiến trường" để đấu đá, tranh giành quyền lợi cho thần tượng.

Cuối cùng, mạng xã hội của Nhật báo Nhân dân đã đăng bài phê bình nhóm người hâm mộ quá khích. Mạng xã hội Weibo cũng xử lý cấm phát ngôn với tài khoản xúi giục gọi đường dây nóng. Đối với công ty Thời Đại Phong Tuấn, do không thể tổ chức, quản lý fan, bảo vệ nghệ sĩ, khiến tâm lý người hâm mộ trở nên cực đoan, nên đã bị cơ quan chức năng điều tra và đưa vào danh sách đối tượng giám sát trọng điểm.

Sau đó, nhiều hoạt động của nghệ sĩ thuộc công ty Thời Đại Phong Tuấn đã phải ra thông báo hoãn lịch. Một số nghệ sĩ như Trương Tuấn Hào, Đồng Vũ Khôn, Đặng Giai Hâm, Trương Tử Mặc và Hoàng Sóc đã tuyên bố rút khỏi lễ hội âm nhạc Ngân Hà Tả Ngạn vào tháng 10. Đêm biểu diễn của TNT tại Lô Châu đã hủy bỏ với lý do thay đổi lịch trình. Một số concert cá nhân và hoạt động như Weibo Music Awards của các thành viên bị ảnh hưởng, phim tài liệu và tư liệu chính thức ngừng phát sóng.

Có thông tin các chương trình giải trí thực tế có nghệ sĩ Thời Đại Phong Tuấn tham gia gửi yêu cầu ghi hình tại địa phương đều bị từ chối. Nhiều sự kiện, chương trình nghệ thuật đã đưa các nhóm nhạc TNT (Thời Đại Thiếu Niên Đoàn), T.O.P (Đăng Lục Thiếu Niên) vào danh sách đen. Việc cập nhật nội dung/ấn phẩm cũng như bán các sản phẩm phụ trợ (merchandise) đồng thời bị đóng băng.

Phía Phong Tuấn giảm tần suất hoạt động để hạ thấp rủi ro dư luận, thời gian giám sát sẽ được kéo dài đến hết tháng 9. Theo truyền thông Trung Quốc, sau khi vướng phải lệnh "phong sát ngầm", khả năng được duyệt tổ chức concert của Thời Đại Phong Tuấn càng khó khăn.

Thời Đại Phong Tuấn nắm trong tay nhiều nhóm nhạc nam nổi tiếng nhất Trung Quốc.

Thời Đại Phong Tuấn Văn hóa Nghệ thuật Bắc Kinh (TF Entertainment) là công ty chủ quản của nhiều nhóm nhạc nam nổi tiếng Trung Quốc, trong đó có TFBoys (gồm Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ). Công ty hoạt động với mô hình "dưỡng thành". Họ ký hợp đồng với các nghệ sĩ từ khi còn nhỏ, tổ chức nhiều hoạt động nghệ thuật, quảng bá, show giải trí để nghệ sĩ dần làm quen với khán giả. Người hâm mộ theo dõi bước chân của thần tượng từ khi còn thiếu niên nên tình cảm gắn bó sâu sắc, vì vậy fan các nhóm nhạc này thường rất đông đảo và khả năng ủng hộ mạnh mẽ.

Ngoài TFBoys, Thời Đại Phong Tuấn còn có các nhóm nhạc khác là TNT (Teens in Times), T.O.P Đăng Lục Thiếu Niên, Typhoon Teens,... gồm hàng chục nghệ sĩ và thực tập sinh. Công ty được ví là "Đại học Thanh Hoa của giới idol" vì nghệ sĩ nhận được nhiều tài nguyên và sự chú ý trước cả khi ra mắt.

Ngoài các hoạt động nghệ thuật, tổ chức concert, bán đồ lưu niệm, chỉ tính riêng việc đăng ký hội viên Fanclub T-Family để được quyền bình chọn cho thần tượng đã giúp Thời Đại Phong Tuấn thu về gần 300 triệu NDT mỗi năm.

Thời Đại Phong Tuấn từng vướng nhiều scandal như bóc lột nghệ sĩ, nhân viên đối xử tệ bạc với fan nhưng nhờ có nhiều tài nguyên và nâng đỡ được các nghệ sĩ trẻ nổi danh, hệ sinh thái của công ty ngày càng mở rộng. Công ty đã phát triển đến thế hệ nghệ sĩ lứa thứ 5.