Các nhà phân tích đã ước tính khối lượng sản xuất hiện tại của máy bay lên thẳng đa năng Mi-8 phục vụ cho Bộ Quốc phòng Nga. Nghiên cứu tương ứng đã được công bố bởi nhóm tình báo và phân tích Frontelligence Insight.

Bài viết nhắc lại rằng trong thời Liên Xô, hơn 12.000 trực thăng Mi-8 đã được sản xuất với nhiều phiên bản khác nhau, bao gồm cả các biến thể xuất khẩu.

Hiện nay, việc sản xuất các loại phương tiện này tập trung tại hai doanh nghiệp - Nhà máy Trực thăng Kazan và Nhà máy Hàng không Ulan-Ude, thuộc Tập đoàn công nghệ nhà nước Rostec.

Số lượng trực thăng Mi-8 đang phục vụ trong Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga ước tính khoảng 300 chiếc.

Đồng thời, số lượng thực tế trong phi đội này lớn hơn đáng kể, vì chúng cũng được các cơ quan thực thi pháp luật và chính phủ khác vận hành, bao gồm Cơ quan An ninh Liên bang, Lực lượng Biên phòng, Vệ binh Quốc gia Nga và một số bộ liên bang.

Các nhà nghiên cứu đã đánh giá tốc độ sản xuất hiện tại dựa trên phân tích hợp đồng cung cấp linh kiện, đặc biệt là đơn đặt hàng 40 thiết bị đo IS-264A-2 cho năm 2025.

Theo tài liệu kỹ thuật của Mi-8, mỗi máy bay trực thăng được lắp đặt hai thiết bị như vậy, điều này cho phép chúng ta kết luận rằng khoảng 20 chiếc có thể được sản xuất trong khuôn khổ đơn đặt hàng nói trên.

Trực thăng Mi-8AMTSh của Nga.

Điều quan trọng cần lưu ý là các số liệu được đưa ra chỉ liên quan đến máy bay trực thăng được sản xuất cho Bộ Quốc phòng Nga và không bao gồm các phương tiện dành cho dịch vụ cứu hộ khẩn cấp hoặc các cơ quan chính phủ khác.

Do đó, năng lực sản xuất thực tế có thể cao hơn nếu toàn bộ nguồn lực sẵn có không chỉ được dành riêng để đáp ứng nhu cầu quân sự.

Điều này cũng cho thấy khả năng hạn chế nhưng ổn định của Nga trong việc duy trì và nâng cấp phi đội trực thăng Mi-8 trước áp lực chiến tranh và trừng phạt.

Ngoài ra cần nhớ rằng theo dịch vụ ORYX, Nga đã mất ít nhất 48 máy bay trực thăng loại này trên chiến trường Ukraine, trong đó có một chiếc bị bắt giữ.