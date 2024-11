Liên quan vụ "Hàng trăm khách hàng vây trụ sở Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI đòi tiền", ghi nhận của PV Báo điện tử VTC News, từ khoảng 12 ngày 8/11, có khá đông lực lượng công an xuất hiện tại trụ sở công ty này tại số 92 đường 29/3, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng.

Các lực lượng công an gồm Cảnh sát Giao thông, Cảnh sát Cơ động, công an địa phương bảo vệ vòng ngoài nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Phía trong phòng khách của công ty, lực lượng công an đang làm việc với một số nhân viên của công ty.

Lúc 13h30 ngày 8/11, lực lượng công an vẫn đang có mặt tại trụ sở Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI.

Đến 13h30 ngày 8/11, các lực lượng công an vẫn đang làm việc phía trong công ty, bên ngoài có rất đông khách hàng tập trung theo dõi thông tin.

“ Chúng tôi nhận được thông tin lực lượng công an xuất hiện tại trụ sở công ty nên đến để nắm thông tin. Tuy nhiên lực lượng công an đang làm việc nên đành đứng đợi ”, nữ khách hàng của Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI cho biết.

Trước đó, Báo điện tử VTC News đưa tin , trong ngày 6/11 có khá đông người là khách hàng của Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI do ông Nguyễn Quang Hoàng làm Tổng Giám đốc, tập trung tại công ty để đòi lại số tiền đã đầu tư vì có thông tin công ty này vỡ nợ.

Không chỉ khách hàng, nhiều nhân viên của chính Công ty GFDI cũng đã đầu tư, góp vốn vào công ty, có người góp đến 2 tỷ đồng nhưng hiện chưa lấy lại được.

Nhiều khách hàng tập trung nghe ngóng thông tin khi công an xuất hiện trụ sở công ty.

Theo tìm hiểu, Công ty GFDI thành lập từ năm 2018, hoạt động trong 6 lĩnh vực gồm Quản lý vốn; F&B; Sản xuất hàng tiêu dùng Thương mại; G-Media; Kinh doanh và phân phối BĐS; Thể thao điện tử.

Tuy nhiên, những ngày gần đây xuất hiện tin đồn việc công ty “vỡ nợ”, mất khả năng thanh khoản khiến hàng trăm khách hàng hoang mang, tìm đến trụ sở công ty để làm rõ.