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Hàng chục con lươn ‘đại náo’ tàu điện ngầm: Cả toa tàu cúi xuống bắt giúp, cảnh tượng khiến mạng xã hội xôn xao

Minh Ngọc
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Một chuyến tàu điện ngầm tưởng như bình thường ở Nam Kinh (Trung Quốc) bất ngờ biến thành màn “bắt lươn tập thể” khi chiếc xô của một hành khách bị đổ, khiến hàng chục con lươn trườn khắp sàn toa. Thay vì đứng nhìn hoặc né tránh, nhiều người xung quanh lập tức cúi xuống, dùng tay bắt từng con bỏ lại vào xô.

Theo The Beijing News và các nguồn truyền thông Trung Quốc, sự việc xảy ra vào khoảng 17h30 chiều 17/8 trên tuyến S3 của hệ thống tàu điện ngầm Nam Kinh, tỉnh Giang Tô. Một hành khách mang theo chiếc xô nhựa đựng hàng chục con lươn sống. Trong lúc lên tàu, người này không may vấp chân khiến chiếc xô bị lật, số lươn bên trong lập tức thoát ra và trườn khắp sàn toa.

Đoạn video ghi lại hiện trường sau đó nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Trên sàn tàu, hàng chục con lươn liên tục ngọ nguậy và tìm đường chui vào những vị trí khuất. Một số hành khách ban đầu lùi lại vì bất ngờ, nhưng chỉ vài giây sau, nhiều người đã cúi xuống giúp chủ nhân chiếc xô thu gom chúng.

Truyền thông Trung Quốc gọi vui sự việc là một màn “đại chiến người - lươn” ngay giữa toa tàu. Ảnh: The Straits Times

Công việc tưởng đơn giản lại không hề dễ dàng. Lươn có thân trơn, liên tục quẫy nên không ít lần vừa được nhấc khỏi sàn đã tuột khỏi tay. Trong video, nhiều hành khách phải đuổi theo những con đang trườn đi, bắt bằng tay không rồi nhanh chóng thả lại vào xô. Một số con thậm chí tìm cách chui xuống khu vực phía dưới ghế ngồi. Cả quá trình kéo dài vài phút.

Người quay video, được truyền thông Trung Quốc gọi là cô Chen, kể rằng những hành khách có mặt trong toa khá nhiệt tình. Sau khoảnh khắc giật mình ban đầu, nhiều người lớn tuổi xung quanh đều chủ động tham gia bắt lươn. Nhờ sự giúp sức của mọi người, số lươn cuối cùng được thu gom trở lại.

Hình dáng dài, mảnh và cách di chuyển của những con lươn khiến đoạn video càng gây chú ý khi được chia sẻ ra ngoài Trung Quốc. The Straits Times đăng tải đoạn clip với tiêu đề “Dozens of eels escape passenger’s bucket, slither across Nanjing metro” (Hàng chục con lươn thoát khỏi xô của hành khách, trườn khắp tàu điện ngầm Nam Kinh).

Nhiều người lớn tuổi xung quanh đều chủ động tham gia bắt lươn. Ảnh: The Straits Times

Trên mạng xã hội, không ít người khi mới xem video cũng nhầm những con vật bò kín sàn tàu là rắn, trước khi nhận ra đó là lươn sống được hành khách mang theo.

Trong khi đó, truyền thông Trung Quốc gọi vui sự việc là một màn “đại chiến người - lươn” ngay giữa toa tàu. Đáng chú ý, thay vì cảnh hành khách hoảng loạn bỏ chạy, video chủ yếu ghi lại cảnh nhiều người cùng cúi xuống giúp chủ chiếc xô giải quyết tình huống.

Sau sự việc, nhân viên tàu điện ngầm đã liên hệ với người đăng video và cho biết toa tàu liên quan được vệ sinh. The Beijing News dẫn quy định của Metro Nam Kinh cho biết các sản phẩm thủy sản muốn được mang vào hệ thống tàu điện ngầm phải được đóng gói cẩn thận, bảo đảm không gây ảnh hưởng tới môi trường và hành khách xung quanh.

Thủy sản sống có thể được mang lên tàu nếu tuân thủ đủ các quy định. Ảnh: The Straits Times

Theo một nguồn Trung Quốc khác dẫn thông tin từ bộ phận chăm sóc khách hàng của Metro Nam Kinh, thủy sản sống có thể được mang lên tàu nếu được đóng kín đúng quy định, đồng thời hành lý mang theo phải đáp ứng giới hạn về kích thước và trọng lượng.

Sự cố không gây hậu quả nghiêm trọng, nhưng đoạn video về hàng chục con lươn trườn dưới chân hành khách đã nhanh chóng trở thành một trong những khoảnh khắc giao thông công cộng kỳ lạ được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc và sau đó xuất hiện trên nhiều trang tin quốc tế.

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