Chiến đấu cơ Su-35S của Nga.

Bổ sung Su-34 và Su-35S vào lực lượng không quân

Các nguồn tin từ Ukraine cho biết trong năm 2025, Nga đã tiếp nhận khoảng 14 máy bay ném bom Su-34 và 10 tiêm kích Su-35S để bổ sung cho lực lượng không quân. Đây là bước mở rộng đáng kể kho vũ khí hàng không chiến thuật của Moscow khi cuộc chiến bước sang năm thứ 4.

Theo đánh giá, số máy bay mới này giúp Nga tăng cường khả năng gây áp lực lên Ukraine bằng việc nâng cao nhịp độ sử dụng vũ khí dẫn đường đối đất, đồng thời củng cố khả năng yểm trợ trên không cho các hoạt động tiền tuyến.

Su-34, do Cục thiết kế Sukhoi chế tạo và được Không quân Vũ trụ Nga vận hành, là loại máy bay tấn công hai động cơ, chuyên phóng bom lượn và các loại vũ khí chính xác từ khoảng cách xa.

Trong khi đó, Su-35S được coi là tiêm kích hiện đại nhất đang được sản xuất hàng loạt của Nga, đóng vai trò chủ lực trong nhiệm vụ chiếm ưu thế trên không.

Việc bổ sung các máy bay này cho phép Nga tiến hành nhiều đợt tấn công hơn từ bên trong không phận Nga, nơi Ukraine vẫn bị hạn chế sử dụng tên lửa do đối tác cung cấp.

Những ràng buộc này đã làm giảm khả năng của Ukraine trong việc tấn công các căn cứ không quân Nga, tạo điều kiện cho Moscow duy trì lực lượng máy bay gần tiền tuyến.

Tổn thất chủ yếu do sự cố kỹ thuật và lỗi phi công

Các chuyên gia Ukraine cũng chỉ ra sự thay đổi trong nguyên nhân tổn thất máy bay của Nga trong năm 2025. Nếu như giai đoạn đầu của cuộc chiến, phần lớn máy bay Nga bị bắn hạ bởi phòng không Ukraine hoặc phá hủy trong các cuộc tấn công vào sân bay, thì năm nay, đa số tổn thất lại xuất phát từ nguyên nhân phi tác chiến, bao gồm hỏng hóc kỹ thuật và lỗi phi công.

Nhóm giám sát nguồn mở Oryx trước đó từng báo cáo Ukraine đã phá hủy “ít nhất 41 chiếc Su-34 và 8 chiếc Su-35S” kể từ khi cuộc xung đột toàn diện bắt đầu. Phần lớn những tổn thất này xảy ra trong giai đoạn đầu.

Tuy nhiên, trong năm 2025, Nga giảm thiểu được nguy cơ từ hỏa lực phòng không Ukraine nhờ tăng cường sử dụng vũ khí dẫn đường tầm xa, đồng thời Ukraine bị hạn chế dùng tên lửa đối tác để tấn công căn cứ Nga.

Điều này giúp Nga bảo toàn nhiều máy bay hơn trước hỏa lực trực tiếp, nhưng lại bộc lộ vấn đề về khả năng sẵn sàng chiến đấu trong các đơn vị hàng không.

Khả năng Nga đưa vào biên chế số lượng lớn Su-34 và Su-35S cho thấy ngành công nghiệp quốc phòng nước này vẫn duy trì năng lực thay thế tổn thất, dù nhiều hệ thống phụ bị đơn giản hóa hoặc hạ cấp do tác động của lệnh trừng phạt.

Dù vậy, số máy bay bổ sung vẫn giúp Nga mở rộng khối lượng tấn công tiềm năng và tăng cường khả năng yểm trợ trên không, đặc biệt tại những hướng chiến trường nơi bom lượn đã đóng vai trò quyết định.

Các đơn vị Ukraine tại nhiều khu vực cho biết họ tiếp tục hứng chịu các đợt oanh kích bằng bom lượn từ Su-34, được phóng từ khoảng cách ngoài tầm với của hệ thống phòng không Ukraine.

Điều này phản ánh rõ ràng sự thay đổi trong cách Nga sử dụng lực lượng không quân, vừa tận dụng ưu thế tấn công từ xa, vừa ẩn những vấn đề nội bộ về kỹ thuật và nhân sự.