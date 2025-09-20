HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Hàng chục cảnh sát được điều động dập đám cháy kho lốp xe ở TP HCM

Anh Vũ |

Phát hiện cháy kho lốp xe, người dân xung quanh tìm cách dập lửa song những nỗ lực ban đầu bất thành.

Hiện trường vụ cháy

Công an phường Tam Bình, TP HCM đang điều tra nguyên nhân vụ cháy kho chứa lốp xe trên địa bàn.

Hàng chục cảnh sát được điều động dập đám cháy kho lốp xe ở TP HCM - Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy.

Khoảng 16 giờ ngày 20-9, đám cháy bất ngờ bùng lên bên trong kho chứa lốp xe trên đường Nguyễn Thị Diệp, phường Tam Bình. Phát hiện hỏa hoạn, một số người dân dùng bình chữa cháy mini dập lửa song bất thành.

Đám cháy sau đó bùng lên, cột khói bốc cao hàng chục mét. Do bên cạnh kho là nhà trọ nên nhiều người vội vã đưa tài sản ra bên ngoài, phòng cháy lan.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TP HCM đã điều động xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Họ đeo mặt nạ phòng độc, tiếp cận dập tắt nhanh chóng đám cháy.

Tại hiện trường, mái tôn nhà kho bị đổ sụp, nhiều lốp xe hư hỏng.

Đám cháy không gây thương vong về người, nguyên nhân đang được điều tra.

Hàng chục cảnh sát được điều động dập đám cháy kho lốp xe ở TP HCM - Ảnh 2.

Cảnh sát PCCC tiếp cận dập lửa.

Đề xuất có lợi cho hàng triệu người lao động, sẽ có hiệu lực ngay năm sau
Hàng chục cảnh sát được điều động dập đám cháy kho lốp xe ở TP HCM - Ảnh 3.Vụ học sinh lớp 7 kéo tóc cô giáo, ghìm đầu xuống đất: Bộ GD-ĐT chỉ đạo nóng

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng đây là vụ việc nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sự an toàn, sức khỏe của nhà giáo.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại