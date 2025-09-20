Hàng chục cảnh sát được điều động dập đám cháy kho lốp xe ở TP HCM

Hiện trường vụ cháy

Công an phường Tam Bình, TP HCM đang điều tra nguyên nhân vụ cháy kho chứa lốp xe trên địa bàn.

Hiện trường vụ cháy.

Khoảng 16 giờ ngày 20-9, đám cháy bất ngờ bùng lên bên trong kho chứa lốp xe trên đường Nguyễn Thị Diệp, phường Tam Bình. Phát hiện hỏa hoạn, một số người dân dùng bình chữa cháy mini dập lửa song bất thành.

Đám cháy sau đó bùng lên, cột khói bốc cao hàng chục mét. Do bên cạnh kho là nhà trọ nên nhiều người vội vã đưa tài sản ra bên ngoài, phòng cháy lan.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TP HCM đã điều động xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Họ đeo mặt nạ phòng độc, tiếp cận dập tắt nhanh chóng đám cháy.

Tại hiện trường, mái tôn nhà kho bị đổ sụp, nhiều lốp xe hư hỏng.

Đám cháy không gây thương vong về người, nguyên nhân đang được điều tra.

Cảnh sát PCCC tiếp cận dập lửa.