Hàng chục cảnh sát đột kích quán SKY trong đêm

Tối 18/5, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa đột kích quán SKY phát hiện 16 người dương tính với ma túy. Cụ thể, vào rạng sáng ngày 18/5, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, hàng chục cán bộ chiến sỹ Công an phường 2, TP Bảo Lộc cùng các phòng nghiệp vụ đã bất ngờ đột kích quán SKY, số 17A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2, TP. Bảo Lộc phát hiện nhiều vi phạm trong đó có vi phạm về ma túy và kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc.

Thời điểm kiểm tra, Công an tỉnh Lâm Đồng xác định trong quán có 12 bàn đang hoạt động với 61 khách. Qua test nhanh với ma túy, 16 người cho kết quả dương tính. Trong số này có 2 nhân viên phục vụ của quán.

Ngoài ra, lực lượng Công an phát hiện Nguyễn Hữu Lê Hoài Chung (28 tuổi, trú tại TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) tàng trữ 3 mảnh viên nén màu xanh nghi là ma túy dạng thuốc lắc. Chung khai nhận đã nhận một viên thuốc lắc từ một người không xác định nhân thân lai lịch, sau đó chia nhỏ thành 5 mảnh, sử dụng 1 mảnh và đưa 1 mảnh cho Lê Văn Long (39 tuổi, trú huyện Di Linh) cùng sử dụng. Lực lượng Công an đã lập biên bản bắt quả tang Chung về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và niêm phong, thu giữ toàn bộ tang vật để tiếp tục điều tra, xử lý.

Không dừng lại ở đó, lực lượng chức năng còn phát hiện tại kho hàng của quán có 10 thùng Passion Fruit Fusion, 8 thùng Pinxa Colada Fusion, 10 cây thuốc lá 555, 7 cây thuốc lá Caraven, 2 bình N20 và một số chai rượu ngoại không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc. Toàn bộ số hàng này đã bị tạm giữ và niêm phong để xác minh.

Công an làm việc với các đối tượng liên quan ma tuý - Ảnh: CA Lâm Đồng

Làm việc với cơ quan chức năng, đại diện cơ sở đã cung cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận an toàn thực phẩm và phương án cứu nạn cứu hộ. Tuy nhiên không cung cấp được giấy phép kinh doanh bán rượu, bia và thuốc lá theo quy định.

Hiện phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngoài ra, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh tiếp tục xác minh làm rõ loại hình kinh doanh của quán và các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; Công an phường 2 tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các trường hợp dương tính với ma túy và điều tra hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc.

Công an tỉnh Lâm Đồng cũng cho biết, vụ việc tại quán SKY là hồi chuông cảnh báo về tình trạng sử dụng ma túy tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí, đồng thời nêu lên trách nhiệm của chủ cơ sở trong việc quản lý và giám sát hoạt động kinh doanh.

Công an khuyến cáo người dân nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật và tránh xa các chất kích thích trái phép, đồng thời lựa chọn các địa điểm giải trí uy tín, được cấp phép đầy đủ để đảm bảo an toàn.