Hãng bồn cầu Nhật Bản bất ngờ trở thành "công ty AI bị đánh giá thấp nhất thế giới": Cổ phiếu tăng sốc 60%

Ít ai ngờ rằng một doanh nghiệp gắn liền với bồn cầu và thiết bị vệ sinh lại trở thành cái tên được nhắc đến trong làn sóng đầu tư trí tuệ nhân tạo (AI). Thế nhưng, hãng Toto, nhà sản xuất bồn cầu danh tiếng của Nhật, lại đang được một số nhà đầu tư xem là bên hưởng lợi thầm lặng từ cơn sốt AI, khi cổ phiếu công ty tăng gần 40% chỉ trong 2 tháng đầu năm 2026 và hơn 60% trong vòng một năm qua.

Quỹ đầu tư Palliser Capital có trụ sở tại Anh, một trong các cổ đông lớn của Toto, đã gọi công ty là "người hưởng lợi từ bộ nhớ AI bị đánh giá thấp và bỏ qua nhất".

Trọng tâm lập luận của Palliser là sản phẩm electrostatic chucks hay ESC - các thành phần gốm sứ chính xác được sử dụng để giữ tấm wafer silicon tại chỗ trong quá trình sản xuất chip nhớ.

Toto đã sản xuất ESC từ những năm 1980, dựa trên hàng thập kỷ bí quyết về gốm sứ ban đầu phát triển từ việc chế tạo bồn cầu. Tuy nhiên, chỉ trong những năm gần đây khi nhu cầu do AI thúc đẩy làm giá chip nhớ tăng vọt, mảng kinh doanh này mới bắt đầu có đóng góp quan trọng.

Sản phẩm được thiết kế để chịu lạnh cực độ mà sản xuất chip tiên tiến yêu cầu, khiến chúng trở nên thiết yếu cho quy trình khắc đông lạnh.

ESC đóng vai trò quan trọng trong các công đoạn như khắc (etching) và lắng đọng vật liệu. Điểm độc đáo ở ESC của Toto là khả năng hoạt động ổn định ở nhiệt độ cực thấp.

Đặc biệt trong quy trình cryogenic etching, phương pháp khắc ở nhiệt độ cực thấp để tạo các kênh siêu sâu trong chip nhớ 3D NAND hiện xếp chồng hơn 200 lớp, linh kiện này phải duy trì độ ổn định cao trong môi trường plasma và chân không.

Các ESC của Toto kết hợp gốm sứ chống lạnh với bộ gia nhiệt tích hợp và các kênh làm mát để duy trì nhiệt độ tấm wafer đồng đều ngay cả trong điều kiện plasma và chân không khắc nghiệt. Chúng phải chịu được ứng suất nhiệt, giảm thiểu ô nhiễm và được thiết kế theo dung sai cực kỳ chặt chẽ.

Không chỉ gốm sứ tiên tiến ESC, Toto còn có các sản phẩm khác bao gồm ổ trục không khí, mao quản liên kết và nhiều cấu trúc khác được thiết kế cho các công cụ bán dẫn chính xác cao.

Trong khi cuộc khủng hoảng chip nhớ đang diễn ra trên toàn cầu, kéo theo nhu cầu dành cho các công cụ và thành phần để sản xuất chip nhớ cũng gia tăng mạnh mẽ, trong đó có cả sản phẩm ESC của Toto.

Hơn thế nữa, Palliser tin rằng Toto nắm giữ lợi thế cạnh tranh đi trước 5 năm so với các đối thủ khác. Quỹ dự báo tăng trưởng doanh thu 30% hoặc hơn cho phân khúc gốm sứ tiên tiến trong hai năm tới, được thúc đẩy bởi chu kỳ nâng cấp NAND đang diễn ra.

Chính vì vậy, dù vẫn nổi tiếng là một nhà sản xuất bồn cầu và thiết bị vệ sinh, mảng gốm sứ tiên tiến với các sản phẩm liên quan đến mảng bán dẫn và sản xuất chip đã đóng góp đến 40% lợi nhuận hoạt động của Toto.

Hành trình của Toto từ một nhà sản xuất bồn cầu đến vật liệu bán dẫn phản ánh cách AI đang định hình lại tư duy của các nhà đầu tư về chuỗi cung ứng. Không chỉ là NVIDIA hay AMD, mà còn là vật liệu và thành phần cho phép sản xuất chip. Khi một nhà sản xuất bồn cầu được chào hàng như cơ sở hạ tầng AI quan trọng, đó là dấu hiệu cho thấy cơn bùng nổ AI đang định hình lại tư duy chuỗi cung ứng theo những cách ít người dự đoán được.

Xu hướng này không chỉ riêng Toto. Ở Nhật Bản, nhiều nhà sản xuất truyền thống khác cũng đang được đánh giá lại qua lăng kính AI. Công ty gia vị Ajinomoto đang sản xuất vật liệu cho chất nền chip, trong khi các công ty mỹ phẩm sản xuất chất làm sạch wafer. Tất cả đều trở thành những mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng bán dẫn phục vụ cơn sốt AI.

Tuy nhiên, cũng cần thận trọng với những lo ngại về bong bóng AI. Các nhà sản xuất bộ nhớ lớn đã rất miễn cưỡng cam kết mở rộng sản xuất quy mô lớn, lo ngại bị mắc kẹt với dư thừa hàng tồn kho nếu thị trường quay đầu đột ngột. Trong khi các sản phẩm ESC chắc chắn đóng vai trò quan trọng trong các quy trình khắc nhiệt độ thấp tiên tiến, việc liệu điều này có thực sự thúc đẩy sự gia tăng tăng trưởng trong dài hạn hay không vẫn còn phụ thuộc vào chi tiêu của các nhà máy sản xuất chip.