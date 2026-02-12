Han So Hee rơi xuống đáy vực

Chuyên trang đánh giá phim ảnh của Hàn Quốc Cine21 mới đây đã có bài nhận xét dự án Project Y do Han So Hee và Jeon Jong Seo đóng chính. Hiện tại, phim đang công chiếu ngoài rạp nhưng chỉ thu về khoảng 150.000 vé, thấp hơn nhiều so với điểm hòa vốn là 1 triệu vé. Bên cạnh đó, trên Naver, khán giả đánh giá chất lượng của Project Y chỉ đạt mức trung bình 6,75/10.

Kế hoạch "phục thù" của Han So Hee qua dự án điện ảnh Project Y thất bại

Theo Cine21 , kịch bản phim còn nhiều lỗ hổng, đạo diễn Lee Hwan cố tình kéo chậm tiết tấu để các nhân vật khoác lên vẻ ngoài nguy hiểm, bí ẩn nhưng điều này lại làm loãng mạch phim và khiến logic câu chuyện không đủ chặt chẽ. Những phân đoạn bị kéo dài không cần thiết như cảnh quán bar, cảnh đêm, cảnh tán tỉnh giữa nữ chính Mi Seon (Han So Hee) và tay đại gia, trong khi động cơ của các nhân vật không được đào sâu, sự chuyển biến tâm lý chưa thuyết phục người xem.

Han So Hee được đánh giá là ngôi sao không ngại thay đổi bản thân trên màn ảnh. Cô từng nổi danh với vai tiểu thư kiêu ngạo sẵn sàng chen chân vào gia đình người khác trong Thế Giới Hôn Nhân , hay cô nàng sinh viên không tin vào tình yêu muốn hẹn hò để khỏa lấp nỗi cô đơn trong Nevertheless . Với My name , Han So Hee thay đổi hình tượng bằng vai diễn hành động mạnh mẽ gai góc.

Han So Hee diễn xuất không tệ, nhưng phim mới khó thu hút người xem

Trong Project Y , Han So Hee thể hiện cô gái đang ở dưới đáy xã hội, không công việc không nhà ở không tài sản, bất chấp tất cả để kiếm tiền. Tuy nhiên, bộ phim ít không gian để Han So Hee thể hiện cảm xúc bùng nổ, khiến nữ diễn viên chỉ có thể diễn ra vẻ lạnh lùng xa cách.

Project Y lấy bối cảnh quận Gangnam xa hoa bậc nhất Seoul, theo chân Mi Seon (Han So Hee) và Do Kyung (Jeon Jong Seo) - đôi bạn thân ở tận cùng cuộc sống, không tài sản, không chỗ dựa, ngoài chính nhau. Bị dồn ép giữa thực tại khắc nghiệt và cảm giác lạc lõng trong một thế giới hào nhoáng nhưng lạnh lùng, cả hai loay hoay tìm lối thoát cho số phận tưởng chừng đã rơi vào ngõ cụt.

Project Y còn bị chê khi lấy việc hành hạ phụ nữ, khoe thân nữ diễn viên làm điểm thu hút khán giả.

Mi Seon và Do Kyung lựa chọn con đường liều lĩnh: lên kế hoạch đánh cắp số vàng thỏi trị giá 8 tỷ won thuộc về CEO To (Kim Sung Cheol), nhân vật quyền lực đứng sau những dòng tiền mờ ám. Thế nhưng, quyết định này nhanh chóng đẩy họ vào vòng xoáy nguy hiểm, biến hai cô gái từ kẻ săn mồi trở thành mục tiêu bị truy đuổi. Giữa những con hẻm tối và thế giới ngầm của Gangnam, Mi Seon và Do Kyung không chỉ phải đối mặt với CEO To mà còn bị cuốn vào mạng lưới phức tạp của những thế lực tham lam khác.

Phim hướng tới khai thác sự tuyệt vọng của thế hệ trẻ Hàn Quốc và những quyết định sai lầm được đưa ra dưới áp lực xã hội. Tuy nhiên, cách kể chuyện và nội dung này không tạo được sự hứng thú cho người xem.

Phim trở nên rời rạc, thiếu sự hồi hộp vốn có của dòng phim tội phạm.

Han So Hee rơi vào tình cảnh khó khăn, tình trường sóng gió, sự nghiệp thất bại

Trong khi đó, Project Y có vai trò rất quan trọng với sự nghiệp của Han So Hee. Trước đó, nữ diễn viên sinh năm 1993 bị công chúng quay lưng vì vướng vào mối tình tay ba với nam diễn viên Ryu Jun Yeol và đàn chị Hyeri. Dù Han So Hee luôn giải thích bản thân không muốn vướng vào mối quan hệ dạng "transit love" (bắt đầu với người mới khi chưa chấm dứt với tình cũ), nhưng khán giả vẫn cho rằng cô đã cướp người yêu của Hyeri.

Đồng thời, Han So Hee còn thể hiện sự bốc đồng khi liên tục có những phát ngôn mỉa mai Hyeri sau đó xóa đi. Dù đến nay vẫn chưa thể kết luận ai đúng ai sai nhưng việc cô cứ lên mạng đôi co với khán giả đã khiến cô nhận bão tẩy tay.

Project Y là dự án trở lại sau scandal của Han So Hee, nếu phim thành công sẽ giúp diễn viên khẳng định thực lực, vượt qua bê bối. Nhưng hiện tại, doanh thu phòng vé thảm bại khiến tên tuổi của nữ diễn viên càng xuống dốc hơn.

Han So Hee từ mỹ nhân nóng bỏng quyến rũ, con cưng giới truyền thông, trở thành ngôi sao bị xa lánh

Trước đó, năm 2025, Han So Hee cố gắng tổ chức các buổi fanmeeting toàn cầu nhưng không được khán giả đón nhận. Ngày 11/9/2025, nữ diễn viên đã mở bán vé cho fanmeeting đầu tiên Xohee Loved Ones tổ chức ở Seoul. Tuy nhiên, sau 5 ngày, chỉ có khoảng 700 vé đã được bán ra, tương đương 43% số ghế. Trước đó, Han So Hee đã hủy một loạt các buổi fanmeeting ở New York (Hoa Kỳ), Frankfurt và Berlin (Đức), London (Anh) và Paris (Pháp). Lý do hủy đều là do "Tình huống bất khả kháng" nhưng ai cũng biết lý do chính là cô không bán được vé.

Nữ chính còn lại của Project Y là Jeon Jong Seo cũng vướng loạt phốt dài như sớ: từ bạo lực học đường đến cư xử thiếu kiểm soát trên mạng xã hội, thái độ ngôi sao với phóng viên,... khiến nhiều lần cư dân mạng phải đặt ra dấu hỏi về nhân cách của cô và không muốn đến rạp xem phim.