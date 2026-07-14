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Hàn Quốc xây dựng nhà máy sản xuất xe tăng K2 tại quốc gia có gần 200 chiếc T-55

Bạch Dương
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Hàn Quốc sẽ cung cấp bao nhiêu xe tăng K2 và xe bọc thép K808 cho một trong những khách hàng của mình, và chi phí dự kiến là bao nhiêu?

Hàn Quốc xây dựng nhà máy sản xuất xe tăng K2 tại Peru trong năm 2026 - Ảnh 1.

Hàn Quốc đã bàn giao 2 xe tăng K2 và 6 xe bọc thép bánh lốp K808 đầu tiên cho Peru để phục vụ cuộc duyệt binh. Thoạt nhìn, điều này cho thấy việc thực hiện thỏa thuận đạt được giữa hai bên vào năm 2024 diễn ra cực kỳ chậm chạp.

Nhưng cần phải đính chính Hàn Quốc có kế hoạch xây dựng một nhà máy ở Peru để sản xuất xe bọc thép. Và từ đó, quân đội nước sở tại sẽ nhận được các xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) thế hệ mới nhằm thay thế những chiếc T-55 lạc hậu từ thời Liên Xô.

Cần nhắc lại vào tháng 12/2025, xuất hiện thông tin về một hợp đồng giữa chính quyền Peru và Tập đoàn Hyundai Rotem của Hàn Quốc trị giá 270 triệu USD để xây dựng một nhà máy sản xuất xe tăng K2 và thiết giáp chở quân K808 tại quốc gia Nam Mỹ.

Theo nội dung thỏa thuận, nhà máy dự kiến sẽ đi vào hoạt động từ năm 2029, thời hạn sản xuất được cấp phép kéo dài 12 năm, và tỷ lệ nội địa hóa sẽ đạt 30%. Đến năm 2029, Quân đội Peru sẽ nhận được xe tăng và xe bọc thép chở quân từ Hàn Quốc, được sử dụng cho mục đích huấn luyện.

Hàn Quốc xây dựng nhà máy sản xuất xe tăng K2 tại Peru trong năm 2026 - Ảnh 2.

Xe tăng T-55 của Quân đội Peru sẽ được thay thế bằng K2 Black Panther hiện đại.

Ấn phẩm của MercoPress vào tháng 12/2025 đưa tin, Peru và Hàn Quốc đã ký kết một thỏa thuận khung trị giá 1,4 tỷ USD, trong đó quy định việc cung cấp 54 xe tăng K2 và 141 xe bọc thép bánh lốp K808.

Tờ Defense Express cho biết thêm, theo thông tin hiện tại, Quân đội Peru có 165 xe tăng T-55 đang hoạt động và 75 chiếc cùng loại đang được cất giữ.

Nước này còn nắm trong tay 96 xe tăng hạng nhẹ AMX-13, một số được trang bị tên lửa chống tăng Kornet của Nga và gần 300 thiết giáp chở quân các loại, trong đó phần lớn là UR-416 của Tây Đức sản xuất từ những năm 1960 - 1980 (150 chiếc) và M113 (120 chiếc).

Theo Defense Express
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Tags

Hàn Quốc

Xe tăng K2

T-55

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