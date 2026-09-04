Hàn Quốc và Ba Lan tranh cãi về xe tăng K2

Hàn Quốc và Ba Lan đã xảy ra tranh cãi về xe tăng K2 khiến quá trình sản xuất dòng xe này có nguy cơ bị gián đoạn.

Sản xuất xe tăng K2 tại Hàn Quốc.

Theo Defense News, mặc dù ở cấp chính phủ, Ba Lan đã đồng ý về việc nội địa hóa xe tăng K2 của Hàn Quốc, nhưng các chi tiết thực hiện đã gây ra tranh chấp giữa các bên.

Ba Lan tuyên bố, một trong những vấn đề là bảo trì động cơ, điều mà đại diện Bộ Quốc phòng Hàn Quốc muốn triển khai tại nhà máy cơ khí Bumar-Labedy, thay vì Wojskowe Zaklady Motoryzacyjne, như người Ba Lan khuyến nghị.

Được biết, công ty Hanwha Systems của Hàn Quốc đã xảy ra tranh chấp với Wojskowe Zaklady Motoryzacyjne. Nguyên nhân do những xung đột trước đó và việc doanh nghiệp Ba Lan không cho phép người Hàn Quốc vào lãnh thổ của mình và từ chối cung cấp dữ liệu về chi phí cơ sở hạ tầng.

Phía Ba Lan cũng cho rằng chi phí làm chủ công việc sẽ quá cao, do đó một số doanh nghiệp cân nhắc khả năng từ chối tham gia dự án. Đồng thời, trong các cuộc đàm phán về vấn đề này, đại diện Hàn Quốc tỏ ra không mấy linh hoạt.

Trong số những vấn đề khác được đề cập, có việc Hàn Quốc miễn cưỡng chia sẻ công nghệ, trong khi một phần tài liệu cần thiết hiện chỉ có bằng tiếng Hàn. Đồng thời, Ba Lan cho rằng các yêu cầu về bảo vệ thông tin còn quá chung chung.

Do đó, dấy lên lo ngại về khả năng trì hoãn việc nội địa hóa sản xuất phiên bản xe tăng K2PL tại Ba Lan, dự kiến bắt đầu sản xuất vào năm 2028. Đồng thời, hiện tại cả hai bên đều chính thức giữ vững lập trường rằng mọi việc đang diễn ra theo đúng kế hoạch.

Truyền thông Ba Lan lưu ý điều này minh chứng rõ ràng cho sự phức tạp của việc nội địa hóa sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự hiện đại. Ngay cả khi có các thỏa thuận cấp chính phủ, việc thực hiện chi tiết dự án vẫn có thể gây ra tranh chấp, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.

Cần nhớ lại khi Ba Lan mua những chiếc K2 đầu tiên vào năm 2022, việc sản xuất trong nước đã được lên kế hoạch bắt đầu vào năm 2026. Tuy nhiên, theo thời gian, mốc thời gian này đã được điều chỉnh sang năm 2028, do điều kiện ngành công nghiệp trong nước và những thay đổi của dự án.

Vào đầu tháng 8/2025, Ba Lan đã ký hợp đồng mua lô thứ hai gồm 180 xe tăng K2 của Hàn Quốc. 116 chiếc đầu tiên thuộc phiên bản K2GF, hiện đang phục vụ trong Lực lượng Vũ trang Ba Lan và được sản xuất tại các doanh nghiệp Hàn Quốc có năng suất cao.

Đối với 64 xe còn lại, chúng sẽ thuộc phiên bản K2PL của Ba Lan, trong đó chỉ có 3 xe tăng đầu tiên được sản xuất tại Hàn Quốc, còn lại sẽ được sản xuất tại Ba Lan. Do đó, việc chậm trễ trong quá trình nội địa hóa có thể ảnh hưởng đến tiến độ giao hàng theo hợp đồng hiện tại.

Trước đó đã có thông tin cho rằng động cơ của các xe tăng K2 đã được giao cho Lực lượng vũ trang Ba Lan có vấn đề kỹ thuật và dễ bị hỏng. Hiện chưa rõ chính xác về điều này, nhưng yếu tố này cũng có thể ảnh hưởng đến tiến trình đàm phán.

Xe tăng K2, còn gọi là Báo đen (Black Panther), là dòng xe tăng chủ lực của quân đội Hàn Quốc, ra mắt năm 2007. Đây là một trong những loại xe tăng hiện đại và có giá thành đắt đỏ nhất thế giới hiện nay.

Hỏa lực chính của xe là pháo nòng trơn tự động 120mm L-55 với 40 viên đạn, hỏa lực phụ gồm súng máy đồng trục 7,62mm với 12.000 viên đạn và đại liên phòng không 12,7mm K6 với 3.200 viên đạn.

Xe được trang bị động cơ 1.500 mã lực, cho phép đạt vận tốc tối đa 70km/h và tầm hoạt động 450km. Ngoài ra, K2 còn sở hữu hệ thống phòng thủ linh hoạt chống tên lửa và vũ khí chống tăng cùng hệ thống giảm xóc thông minh.