Hàn Quốc tiếp tục giao pháo tự hành K9 với tốc độ chóng mặt

GD&TĐ - Hàn Quốc bắt đầu giao pháo tự hành K9 đặt hàng vào năm 2023 cho Ba Lan, chỉ 7 tháng sau khi việc cung cấp theo hợp đồng năm 2022 kết thúc.

Công ty Hanwha Aerospace của Hàn Quốc đã sản xuất và vận chuyển những khẩu pháo tự hành K9 đầu tiên cho Ba Lan theo hợp đồng thứ hai. Đây là đơn đặt hàng được ký kết vào tháng 12/2023 gồm 152 hệ thống pháo, đạn dược, xe chuyên dụng và các thiết bị khác nhằm tăng cường hỏa lực.

Theo nhà sản xuất, các hệ thống pháo binh được đưa từ nhà máy Changwon. Đáng chú ý là sự tham gia của ngành công nghiệp Ba Lan và khối lượng chuyển giao công nghệ trong dự án đang ngày càng tăng, hướng tới việc Ba Lan triển khai sản xuất tại chỗ.

Tờ Defense Express lưu ý hợp đồng thứ hai chỉ bao gồm 6 tổ hợp thuộc phiên bản K9A1. Trong khi đó, 146 hệ thống còn lại sẽ thuộc phiên bản K9PL, có một số khác biệt về cấu hình theo yêu cầu của Quân đội Ba Lan.

Mặc dù sử dụng một số linh kiện từ Ba Lan, việc lắp ráp pháo tự hành theo hợp đồng này vẫn sẽ diễn ra tại Hàn Quốc. Trong khi đó, ngành công nghiệp Ba Lan sẽ dần dần nắm vững việc sản xuất linh kiện và cụm lắp ráp khác nhau của vũ khí này, cũng như đạn pháo dành cho nó.

Việc mua pháo tự hành K9 đã bị chỉ trích vào thời điểm đó, vì nó được mua thay vì loại Krab sản xuất trong nước. Tuy nhiên, quyết định này hợp lý cho việc tái vũ trang nhanh chóng, đồng thời ngành công nghiệp quốc phòng Ba Lan có thể đáp ứng các đơn đặt hàng cho Ukraine.

Điều đáng chú ý là khung gầm K9 được sử dụng cho hệ thống Krab và là cơ sở cho xe chiến đấu bộ binh hạng nặng CBWP Ratel trong tương lai. Do vậy việc nội địa hóa các linh kiện cho hệ thống pháo binh của Hàn Quốc sẽ hỗ trợ các dự án phát triển quốc phòng khác của Ba Lan.

Pháo tự hành K9 trong biên chế Quân đội Ba Lan.

Cho đến nay, Ba Lan đã nhận được 212 khẩu pháo tự hành K9 từ Hàn Quốc theo hợp đồng thứ nhất, trong đó những tổ hợp đầu tiên được lấy ra trực tiếp từ kho vũ khí của Seoul, và tổng thời gian hoàn thành là 3 năm.

Việc giao hàng cho hợp đồng thứ hai hiện đã bắt đầu và sẽ tiếp tục cho đến năm 2027. Khoảng 7 tháng đã trôi qua kể từ khi kết thúc việc nhận hàng theo hợp đồng thứ nhất cho đến khi xuất xưởng các phương tiện cho đợt thứ hai.

Đối với K9, hiện nay vũ khí này đang được tích cực quảng bá trên toàn thế giới, thậm chí ngay tại Mỹ, bao gồm cả sự xuất hiện của phiên bản bánh lốp. Đồng thời công ty Hàn Quốc còn lên kế hoạch cho phiên bản K9A3 hoạt động hoàn toàn tự động.