Hàn Quốc nêu lý do rút thêm các nhà ngoại giao khỏi Ukraine

Ngày 20/10, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông báo, nước này đang rút thêm các nhân viên ngoại giao của mình khỏi Ukraine.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Park Doo-soon.

Sự việc xảy ra sau khi Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky công khai tuyên bố chuyển giao 2 binh sĩ Triều Tiên bị bắt giữ cho Hàn Quốc trong bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hồi tháng 9.

Hàn Quốc khẳng định, chiến dịch này phải được giữ bí mật, trong khi chính quyền Ukraine phủ nhận bất kỳ thỏa thuận nào như vậy.

Theo các báo cáo, 2 binh sĩ này bị bắt giữ vào tháng 1/2025 tại vùng Kursk, nơi quân đội Triều Tiên đã hỗ trợ lực lượng Nga đẩy lùi các cuộc tấn công của Ukraine.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Park Doo-soon đã thông báo về việc rút nhân viên ngoại giao tại một cuộc họp báo hôm 20/10, nói Ukraine đã không thực hiện "những bước tích cực" để giải quyết vấn đề, bất chấp những lời phản đối ngoại giao liên tục.

“Biện pháp này được thực hiện vì chúng tôi thấy nó cần thiết để tạo điều kiện thuận lợi cho việc giải quyết vấn đề một cách hòa bình, và khôi phục lòng tin giữa hai nước”, ông Park nói với giới báo chí.

Ông cũng viện dẫn các mối đe dọa không kích dai dẳng trên khắp Ukraine, điều ảnh hưởng đến việc đảm bảo an toàn cho nhân viên ngoại giao.

Hàn Quốc không tiết lộ số lượng nhân viên sẽ được rút về.

Một đại biện lâm thời sẽ ở lại Ukraine để duy trì mối liên hệ ngoại giao, trong khi các nhân viên lãnh sự sẽ tiếp tục hỗ trợ công dân Hàn Quốc.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã cáo buộc Ukraine vi phạm thỏa thuận bảo mật nhằm bảo vệ các tù nhân và gia đình họ ở Triều Tiên.

Ông cảnh báo, việc tiết lộ thông tin này có thể gây nguy hiểm cho người thân của họ, và làm suy yếu sự ổn định trên bán đảo Triều Tiên, đồng thời nhấn mạnh, chính Ukraine ban đầu đã yêu cầu giữ bí mật.

Đầu tháng này, ông Lee cảnh báo, “nếu chính phủ Ukraine tiếp tục từ chối thừa nhận sự thật và không đưa ra lời xin lỗi công khai, chúng tôi sẽ có những biện pháp bổ sung”.

Vụ việc leo thang sau khi cố vấn của ông Zelensky, Dmitry Litvin phủ nhận sự tồn tại của bất kỳ thỏa thuận bảo mật nào.

Hàn Quốc đã triệu tập đại sứ lâm thời Ukraine để chính thức phản đối và yêu cầu Ukraine thừa nhận thỏa thuận này cũng như đưa ra lời xin lỗi công khai.

Ngày 8/10, Hàn Quốc đã triệu hồi đại sứ Park Ki-chang tại Ukraine về nước, sau khi các yêu cầu của họ không được đáp lại.

Động thái này đánh dấu lần đầu tiên sau 18 năm Hàn Quốc triệu hồi đại sứ để phản đối ngoại giao.

Quyết định mới nhất càng làm leo thang căng thẳng, khi truyền thông Hàn Quốc đưa tin, khoảng một nửa số nhân viên đại sứ quán dự kiến sẽ rời Ukraine.