Hàn Quốc 'khai tử' KF-21 Block III để tiến thẳng lên tiêm kích thế hệ 6

Tổ hợp công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc đang hướng tới chế tạo máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6.

Vào tháng 5/2026, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tuyên bố KF-21 Boramae - máy bay chiến đấu nội địa đầu tiên thuộc thế hệ 4++, do Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc (KAI) phát triển là một "thành công rực rỡ".

Đại diện Tập đoàn KAI nói rõ: "Máy bay đã đáp ứng tất cả các tiêu chí đánh giá khả năng sẵn sàng chiến đấu, mang lại thành công vang dội cho ngành công nghiệp hàng không trong nước. Tuy nhiên, công việc cải tiến vẫn đang tiếp tục".

Tiếp theo, KAI dự định phát triển KF-21 thành tiêm kích đa năng thế hệ thứ 5 bằng cách trang bị cho nó khoang vũ khí bên trong, lớp phủ hấp thụ radar, radar AESA cải tiến, hệ thống điện tử hàng không tối tân, động cơ trong nước phát triển để thay thế F414-GE-400, và hệ thống MUM-T để điều khiển UAV cho các hoạt động tác chiến phối hợp với chúng.

Phiên bản đầy hứa hẹn này của máy bay Boramae được đặt tên là Block III. Tuy nhiên, nó nhiều khả năng sẽ không bao giờ được đưa vào sử dụng, vì Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đang hướng tới tiêm kích thế hệ thứ 6, và đã công bố một cuộc thi vào cuối tháng 8/2026, để nghiên cứu xác định khái niệm hoạt động và cấu hình của máy bay mới.

Hợp đồng được đề xuất, trị giá 900 triệu won (khoảng 570.000 euro), sẽ cho phép quân đội phát triển lộ trình công nghệ để chuẩn bị cho một dự án đầy tiềm năng, có thể được khởi động vào cuối thập kỷ này.

Để đạt được mục tiêu, nhà thầu sẽ nhận yêu cầu nghiên cứu các thiết kế máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6 hiện có, bao gồm: Boeing F-47, J-36 và J-50 của Trung Quốc, cũng như chương trình GCAP đang được phát triển bởi Anh, Nhật Bản và Ý.

Mục tiêu là để xác định chính xác hơn các đặc điểm đối với máy bay chiến đấu thế hệ mới của Hàn Quốc (tầm bay, khả năng tàng hình, tốc độ, tác chiến điện tử...).

Hàn Quốc có tham vọng tự chế tạo tiêm kích thế hệ 6.

Một trong những yêu cầu do Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đưa ra là máy bay mới phải được trang bị 2 động cơ phản lực cánh quạt thích ứng (tương tự loại General Electric XA100 của Mỹ).

Các động cơ theo cấu hình này cung cấp lực đẩy lớn hơn đáng kể (khoảng 30%) nhờ khả năng quản lý nhiệt được cải thiện, và cũng tiết kiệm nhiên liệu hơn nhiều (giảm 25%). Tuy nhiên, ngành công nghiệp Hàn Quốc hiện đang thiếu kinh nghiệm cần thiết để thực hiện dự án như vậy.

Về vấn đề này, một số nhà quan sát địa phương nhận xét: "Đối với một quốc gia chỉ mới bắt đầu phát triển động cơ máy bay chiến đấu riêng (KTF16000), đây là một mục tiêu đặc biệt tham vọng".

Theo họ, Hàn Quốc sẽ còn một chặng đường dài, thậm chí đến năm 2040, để phát triển được động cơ phản lực cánh quạt KTF16000 thông thường, vốn cung cấp lực đẩy khô 7.257 kg và lên tới 10.886 kg khi đốt sau.

Tuy vậy động cơ này vẫn khó có thể đạt được tốc độ bay hành trình siêu âm mà Bộ Quốc phòng yêu cầu đối với máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6.