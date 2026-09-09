HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Hàn Quốc 'khai tử' KF-21 Block III để tiến thẳng lên tiêm kích thế hệ 6

Bạch Dương
|

Tổ hợp công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc đang hướng tới chế tạo máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6.

Hàn Quốc hướng tới tiêm kích thế hệ 6 sau khi ' khai tử ' KF - 21 Block III - Ảnh 1.

Vào tháng 5/2026, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tuyên bố KF-21 Boramae - máy bay chiến đấu nội địa đầu tiên thuộc thế hệ 4++, do Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc (KAI) phát triển là một "thành công rực rỡ".

Đại diện Tập đoàn KAI nói rõ: "Máy bay đã đáp ứng tất cả các tiêu chí đánh giá khả năng sẵn sàng chiến đấu, mang lại thành công vang dội cho ngành công nghiệp hàng không trong nước. Tuy nhiên, công việc cải tiến vẫn đang tiếp tục".

Tiếp theo, KAI dự định phát triển KF-21 thành tiêm kích đa năng thế hệ thứ 5 bằng cách trang bị cho nó khoang vũ khí bên trong, lớp phủ hấp thụ radar, radar AESA cải tiến, hệ thống điện tử hàng không tối tân, động cơ trong nước phát triển để thay thế F414-GE-400, và hệ thống MUM-T để điều khiển UAV cho các hoạt động tác chiến phối hợp với chúng.

Phiên bản đầy hứa hẹn này của máy bay Boramae được đặt tên là Block III. Tuy nhiên, nó nhiều khả năng sẽ không bao giờ được đưa vào sử dụng, vì Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đang hướng tới tiêm kích thế hệ thứ 6, và đã công bố một cuộc thi vào cuối tháng 8/2026, để nghiên cứu xác định khái niệm hoạt động và cấu hình của máy bay mới.

Hợp đồng được đề xuất, trị giá 900 triệu won (khoảng 570.000 euro), sẽ cho phép quân đội phát triển lộ trình công nghệ để chuẩn bị cho một dự án đầy tiềm năng, có thể được khởi động vào cuối thập kỷ này.

Để đạt được mục tiêu, nhà thầu sẽ nhận yêu cầu nghiên cứu các thiết kế máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6 hiện có, bao gồm: Boeing F-47, J-36 và J-50 của Trung Quốc, cũng như chương trình GCAP đang được phát triển bởi Anh, Nhật Bản và Ý.

Mục tiêu là để xác định chính xác hơn các đặc điểm đối với máy bay chiến đấu thế hệ mới của Hàn Quốc (tầm bay, khả năng tàng hình, tốc độ, tác chiến điện tử...).

Hàn Quốc hướng tới tiêm kích thế hệ 6 sau khi ' khai tử ' KF - 21 Block III - Ảnh 2.

Hàn Quốc có tham vọng tự chế tạo tiêm kích thế hệ 6.

Một trong những yêu cầu do Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đưa ra là máy bay mới phải được trang bị 2 động cơ phản lực cánh quạt thích ứng (tương tự loại General Electric XA100 của Mỹ).

Các động cơ theo cấu hình này cung cấp lực đẩy lớn hơn đáng kể (khoảng 30%) nhờ khả năng quản lý nhiệt được cải thiện, và cũng tiết kiệm nhiên liệu hơn nhiều (giảm 25%). Tuy nhiên, ngành công nghiệp Hàn Quốc hiện đang thiếu kinh nghiệm cần thiết để thực hiện dự án như vậy.

Về vấn đề này, một số nhà quan sát địa phương nhận xét: "Đối với một quốc gia chỉ mới bắt đầu phát triển động cơ máy bay chiến đấu riêng (KTF16000), đây là một mục tiêu đặc biệt tham vọng".

Theo họ, Hàn Quốc sẽ còn một chặng đường dài, thậm chí đến năm 2040, để phát triển được động cơ phản lực cánh quạt KTF16000 thông thường, vốn cung cấp lực đẩy khô 7.257 kg và lên tới 10.886 kg khi đốt sau.

Tuy vậy động cơ này vẫn khó có thể đạt được tốc độ bay hành trình siêu âm mà Bộ Quốc phòng yêu cầu đối với máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6.

Theo Topwar
Người Nga ồ ạt quay trở lại sử dụng dịch vụ đã tồn tại hơn 50 năm, đi ngược xu thế chung: Lý do là gì?
Tags

Hàn Quốc

KF-21

KF-21 Boramae

kai

tiêm kích thế hệ 6

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Giây phút bắt tạm giam Nguyễn Trần Bảo Trân SN 1992 và nhiều người trong chuyên án quy mô lớn

Giây phút bắt tạm giam Nguyễn Trần Bảo Trân SN 1992 và nhiều người trong chuyên án quy mô lớn

01:49
Quyết định khởi tố Giám đốc Nguyễn Thị Nga Huyền 49 tuổi và 9 cán bộ bảo vệ rừng

Quyết định khởi tố Giám đốc Nguyễn Thị Nga Huyền 49 tuổi và 9 cán bộ bảo vệ rừng

02:44
Nghẹt thở giây phút CA khám xét tàu cá, phát hiện 1,16 tấn ma túy trị giá 800 tỷ đồng ở khoang bí mật

Nghẹt thở giây phút CA khám xét tàu cá, phát hiện 1,16 tấn ma túy trị giá 800 tỷ đồng ở khoang bí mật

01:02
SUV Toyota bán chạy nhất thế giới "cháy hàng" chưa từng có: Khách phải chờ nửa năm

SUV Toyota bán chạy nhất thế giới "cháy hàng" chưa từng có: Khách phải chờ nửa năm

01:25
VinFast VF 8 phiên bản "lạ" xuất hiện tại đại lý, hé lộ loạt trang bị chưa từng có trên bản đang bán

VinFast VF 8 phiên bản "lạ" xuất hiện tại đại lý, hé lộ loạt trang bị chưa từng có trên bản đang bán

01:13
Giây phút bắt giữ Nông Văn Quyết 50 tuổi sau 21 năm

Giây phút bắt giữ Nông Văn Quyết 50 tuổi sau 21 năm

01:29
Range Rover ra mắt phiên bản thuần điện đầu tiên trong dòng SUV đầu bảng: Đi 600 km/sạc

Range Rover ra mắt phiên bản thuần điện đầu tiên trong dòng SUV đầu bảng: Đi 600 km/sạc

01:23
Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

02:45
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại