Hàn Quốc giới thiệu phiên bản mới của xe tăng K2PL theo yêu cầu của Ba Lan

Hãng Hyundai Rotem giới thiệu K2PL tại triển lãm MSPO 2026, phiên bản xe tăng được phát triển nhằm đáp ứng các yêu cầu riêng của quân đội Ba Lan.

Công ty Hàn Quốc Hyundai Rotem đã giới thiệu phiên bản mới của xe tăng K2PL tại triển lãm MSPO ở thành phố Kielce, Ba Lan.

Phiên bản này được phát triển nhằm cung cấp cho Ba Lan một mẫu xe tăng được điều chỉnh theo các yêu cầu của nước này.

K2PL được phát triển dựa trên xe tăng K2GF đang được chuyển giao cho quân đội Ba Lan. Hợp đồng đầu tiên với 180 xe K2GF đã được hoàn tất vào tháng 11/2025.

Thỏa thuận thứ 2 với 180 xe tiếp theo đang được triển khai, trong đó 116 xe K2GF sẽ được bàn giao trong giai đoạn 2026-2027 và 64 xe K2PL trong giai đoạn 2028-2030. Trong số này, 61 xe K2PL dự kiến được lắp ráp tại Ba Lan.

K2PL có nhiều điểm khác biệt rõ rệt so với biến thể K2GF. Phiên bản mới được trang bị hệ thống ngụy trang động của công ty Ba Lan Miranda. Lớp phủ ngụy trang giúp giảm khả năng bị phát hiện của xe trong các dải nhiệt ảnh và hồng ngoại.

Xe được trang bị tổ hợp phòng vệ chủ động Trophy của Israel. Tháp pháo có module vũ khí điều khiển từ xa ZSMU A3B/A3K với súng máy 12,7mm do nhà máy quốc phòng Ba Lan ZMT sản xuất.

Module này thay thế hệ thống của Hàn Quốc và được tối ưu hóa để sử dụng theo mọi hướng.

Xe tăng được trang bị hệ thống tác chiến điện tử (REB) tích hợp, có khả năng gây nhiễu định hướng các kênh điều khiển drone FPV của đối phương.

Tại triển lãm, thiết kế hoàn thiện của các tấm giáp bổ sung với giáp hỗn hợp ở 2 bên thân và tháp pháo, cùng các tấm chắn dạng lưới chống đạn lõm bao phủ khoang động cơ - truyền động (MTO), đã được giới thiệu.

Triển lãm cũng xác nhận một chi tiết quan trọng: Ba Lan đã từ bỏ ý tưởng kéo dài thân xe để tăng lên 7 bánh chịu tải.

Ban đầu, Ba Lan yêu cầu bố trí khoang chứa đạn (BC) biệt lập trong khoang phía sau tháp pháo theo thiết kế của xe tăng Abrams Mỹ. Điều này đòi hỏi phải kéo dài thân xe tăng.

Tuy nhiên, các tính toán cho thấy phương án này sẽ dẫn đến việc phải thay đổi hoàn toàn hệ thống khung gầm, làm tăng khối lượng xe và gây ảnh hưởng đến tiến độ bàn giao.

Do đó, K2PL vẫn giữ hệ thống khung gầm 6 bánh chịu tải của Hàn Quốc cùng hệ thống treo thủy khí.