Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 17/11/2026 ở Seoul, các công tố viên Hàn Quốc đã đề nghị mức án 3 năm tù giam đối với một nam nghiên cứu sinh cao học vì dùng trí tuệ nhân tạo ghép mặt 7 nữ đồng nghiệp cùng phòng thí nghiệm vào hơn 1.100 nội dung nhạy cảm.

Trong phiên xét xử phúc thẩm diễn ra tại Tòa án Quận Bắc Seoul ngày 17/11/2026, Viện Kiểm sát Hàn Quốc đã chính thức đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt mức án 3 năm tù giam đối với một nam du học sinh bậc cao học 30 tuổi (quốc tịch Trung Quốc) bị truy tố về tội sản xuất và tàng trữ hơn 1.000 văn hóa phẩm khiêu dâm giả mạo bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (deepfake). Mức án đề nghị tại tòa phúc thẩm cao gấp đôi so với bản án 1 năm 6 tháng tù giam mà tòa sơ thẩm từng tuyên phạt bị cáo hồi tháng 9/2026.

Theo hồ sơ cáo trạng của cơ quan công tố, trong suốt khoảng thời gian 6 tháng liên tục tính từ tháng 11/2025, nam nghiên cứu sinh này đã thu thập ảnh chụp khuôn mặt đời thường của 7 phụ nữ quen biết - bao gồm chính các nữ đồng nghiệp đang học tập và làm việc chung mỗi ngày bên trong cùng một phòng thí nghiệm nghiên cứu tại trường đại học ở Seoul. Sau đó, bị cáo sử dụng các công cụ chỉnh sửa hình ảnh bằng trí tuệ nhân tạo trên máy tính cá nhân để cắt ghép khuôn mặt của 7 nạn nhân chồng lên các đoạn video và hình ảnh khỏa thân, tạo ra tổng cộng 1.141 tệp tin hình ảnh và video khiêu dâm giả mạo.

Tòa nhà tòa án tối cao cũ của Hàn Quốc ở Seoul. Ảnh tư liệu. Ảnh: Chính quyền Thành phố Seoul/Wikimedia Commons (KOGL Type 1)

Tại phiên tòa ngày 17/11/2026, các công tố viên nhấn mạnh hành vi lợi dụng mối quan hệ đồng nghiệp thân cận trong môi trường học thuật để chế tạo số lượng lớn nội dung đồi trụy bằng AI đã gây tổn thương tâm lý nặng nề cho các nạn nhân. Ngoài mức án 3 năm tù giam, cơ quan công tố còn yêu cầu tòa án buộc bị cáo phải hoàn thành chương trình điều trị tâm lý bắt buộc dành cho tội phạm bạo lực tình dục.

Đồng thời, Viện Kiểm sát Hàn Quốc đề nghị tòa án ra lệnh tịch thu vĩnh viễn toàn bộ máy tính xách tay cùng điện thoại di động dùng làm công cụ phạm tội của bị cáo, và áp dụng lệnh cấm người này xin việc làm tại mọi cơ sở giáo dục hoặc tổ chức phục vụ trẻ em, thanh thiếu niên trong vòng 10 năm; phán quyết cuối cùng của Tòa án Quận Bắc Seoul dự kiến sẽ được tuyên vào ngày 15/12/2026.