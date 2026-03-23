Hàn Quốc cùng 7 quốc gia khác ra tuyên bố chung về eo biển Hormuz

Quỳnh Chi |

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết nước này sẽ cùng 7 quốc gia khác ra tuyên bố chung lên án các cuộc tấn công của Iran ở Vịnh Ba Tư và việc đóng cửa eo biển Hormuz.

Hàn Quốc cùng 7 quốc gia khác ra tuyên bố chung về eo biển Hormuz - Ảnh 1.

(Ảnh: AP/Stuff)

Tuyên bố chung về eo biển Hormuz - được Anh, Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản, Hà Lan và Canada đưa ra hôm 19/3 - kêu gọi Iran chấm dứt các cuộc tấn công, dừng nỗ lực phong tỏa tuyến đường thủy chiến lược này và tuân thủ nguyên tắc tự do hàng hải. Các quốc gia trên đồng thời tuyên bố sẵn sàng tham gia các nỗ lực để đảm bảo an toàn cho việc lưu thông qua eo biển Hormuz - tuyến đường thủy huyết mạch đảm nhận vận chuyển 20% nguồn cung dầu khí toàn cầu.

"Quyết định này phản ánh lập trường cơ bản của chúng tôi về sự an toàn của các tuyến đường biển quốc tế và tự do hàng hải, cũng như xem xét những xu hướng quốc tế và tác động trực tiếp mà sự gián đoạn ở eo biển Hormuz có thể gây ra đối với nguồn cung năng lượng và nền kinh tế của chúng tôi" - Bộ Ngoại giao Hàn Quốc tuyên bố trong một thông điệp gửi tới giới truyền thông.

Hàn Quốc tham gia với 7 quốc gia khác ra tuyên bố chung về eo biển Hormuz - Ảnh 1.

Các tàu chở hàng ở vịnh gần eo biển Hormuz (Ảnh: Yonhap)

"Việc tham gia vào tuyên bố chung của các nhà lãnh đạo nhấn mạnh cam kết của Hàn Quốc trong việc đóng góp vào những nỗ lực quốc tế nhằm đảm bảo an toàn và tự do hàng hải ở eo biển Hormuz" - Bộ Ngoại giao cho biết thêm. Seoul sẽ hợp tác chặt chẽ với cộng đồng quốc tế để giúp đảm bảo việc bình thường hóa nhanh chóng các mạng lưới logistics hàng hải toàn cầu.

Quyết định này được đưa ra sau lập trường thận trọng trước đó của Seoul sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi các đồng minh gửi tàu đến giúp giữ cho khu vực eo biển Hormuz thông thoáng. Tuy nhiên, các quốc gia mà ông Trump nêu tên vẫn còn do dự trong việc tham gia.

Nhà Xanh trước đó cho biết Seoul đang đàm phán chặt chẽ với Washington và các nước đối tác khác về những gì họ có thể làm để giúp khu vực này an toàn và thông thoáng, theo cách phục vụ tốt nhất lợi ích quốc gia của mình.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội hôm 20/3 (theo giờ Mỹ), Tổng thống Trump gọi các đồng minh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) là "những kẻ hèn nhát" khi phàn nàn về giá dầu cao nhưng không muốn hỗ trợ mở lại eo biển Hormuz.

Sự thật về 18 triệu bài đăng tin “Binh sĩ Mỹ nổi loạn, công khai chống lệnh triển khai quân tới Iran“
NATO

Mỹ

Tin nóng Thế Giới 24h

Trump

Hàn Quốc

Iran

Khoảnh khắc tên lửa Iran lao xuống thị trấn 'có cơ sở hạt nhân' của Israel

Khoảnh khắc tên lửa Iran lao xuống thị trấn 'có cơ sở hạt nhân' của Israel

00:58
Tìm ra 2 học sinh đánh võng đâm vào người đi đường: 4 lỗi vi phạm bị xử lý là gì?

Tìm ra 2 học sinh đánh võng đâm vào người đi đường: 4 lỗi vi phạm bị xử lý là gì?

01:12
Ai liên quan đến doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền với tổng giao dịch tới 131 tỷ đồng phải làm ngay việc này

Ai liên quan đến doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền với tổng giao dịch tới 131 tỷ đồng phải làm ngay việc này

01:10
Khung cảnh 'khó tin' tại công trình sân vận động Trống Đồng lớn nhất thế giới ở Hà Nội do Vingroup xây dựng

Khung cảnh 'khó tin' tại công trình sân vận động Trống Đồng lớn nhất thế giới ở Hà Nội do Vingroup xây dựng

01:04
Volvo XC90 2026 ra mắt Việt Nam: Giá "mềm" hơn Lexus RX, trang bị ra sao?

Volvo XC90 2026 ra mắt Việt Nam: Giá “mềm” hơn Lexus RX, trang bị ra sao?

01:03
Camera phát hiện bất thường, CSGT lập tức có mặt xử phạt 13 triệu đồng với hành vi nhiều tài xế mắc phải

Camera phát hiện bất thường, CSGT lập tức có mặt xử phạt 13 triệu đồng với hành vi nhiều tài xế mắc phải

01:17
Choáng ngợp hàng chục tỉ đồng, hơn 1000 miếng vàng, hàng chục siêu xe trong vụ Mr Pips

Choáng ngợp hàng chục tỉ đồng, hơn 1000 miếng vàng, hàng chục siêu xe trong vụ Mr Pips

01:20
6 thanh niên bốc đầu xe máy nhận "cái kết đắng": Dính 6 lỗi, tịch thu 3 xe

6 thanh niên bốc đầu xe máy nhận “cái kết đắng”: Dính 6 lỗi, tịch thu 3 xe

00:45
