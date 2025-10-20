Hàn Quốc chuẩn bị ra tay với đế chế của ông trùm Trần Chí tại Campuchia

Hai tập đoàn bị nhắm đến là Prince Group và Huione Group, vốn đã bị Mỹ và Anh trừng phạt hồi tuần trước vì cáo buộc buôn người, rửa tiền và điều hành mạng lưới lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia.

Bộ Tài chính Mỹ đã xếp Prince Group vào danh sách "tổ chức tội phạm xuyên quốc gia" và truy tố Trần Chí, Chủ tịch kiêm CEO người gốc Trung Quốc, với tội danh gian lận tài chính và rửa tiền. Sau lệnh trừng phạt, Trần Chí đã biến mất. Huione Group cũng đã bị cắt hoàn toàn khỏi hệ thống tài chính Mỹ.

Trụ sở chính của Prince Group tại Phnom Penh, Campuchia. Ảnh: Yonhap

Sau khi hàng trăm công dân Hàn Quốc bị bắt cóc và cưỡng bức lao động tại Campuchia, chính phủ Seoul quyết định chuyển từ đối thoại ngoại giao sang hành động cứng rắn. Đơn vị Tình báo Tài chính thuộc Ủy ban Dịch vụ Tài chính đang xem xét đưa các tổ chức tội phạm Campuchia vào danh sách “thực thể bị hạn chế giao dịch tài chính” – bước đi cho phép đóng băng tài sản và cấm mọi giao dịch, kể cả bằng tiền điện tử.

Nếu được thông qua, đây sẽ là biện pháp mạnh tay nhất của Hàn Quốc kể từ khi làn sóng bắt cóc công dân bùng phát.

Cảnh sát Hàn Quốc hiện đang điều tra thông tin cho rằng Prince Group từng mở văn phòng tại Seoul, có thể phục vụ cho việc tuyển dụng trá hình các lao động Hàn Quốc sang Campuchia. Một công ty con của tập đoàn, Kingmen Real Estate Group, được phát hiện hoạt động tại quận Gangnam từ tháng 2 năm nay.

Các vụ bắt cóc và giam giữ trái phép người Hàn Quốc tại Campuchia tăng vọt từ 17 vụ trong năm 2023 lên 330 vụ chỉ trong 8 tháng đầu năm 2025.

Theo Bộ Tư pháp Hàn Quốc, mỗi năm có 2.000 đến 3.000 người Hàn Quốc sang Campuchia mà không trở về. Năm 2021 chỉ có 113 người, nhưng con số này đã tăng vọt lên 3.209 người vào năm 2022, sau đó là 2.662 người năm 2023 và 3.248 người năm 2024. Tính đến tháng 8 năm 2025, con số này đã đạt 864 người, chưa kể những người nhập cảnh Campuchia qua Thái Lan hoặc Việt Nam.

Thống kê của Campuchia thậm chí còn gấp đôi dữ liệu của Hàn Quốc, cho thấy nhiều trường hợp mất tích chưa được phát hiện.

Phần lớn nạn nhân bị lừa bởi các quảng cáo việc làm lương cao, sau đó bị giam giữ, đánh đập và ép buộc tham gia lừa đảo trực tuyến. Hai hình thức lừa đảo phổ biến nhất là voice phishing, tức mạo danh cơ quan nhà nước hoặc ngân hàng để chiếm đoạt tiền, và romance scam, tức lừa tình qua mạng nhằm chiếm đoạt tài sản. Nhiều nạn nhân bị đe dọa tra tấn hoặc giết hại nếu chống cự.

Cuối tuần qua, 64 công dân Hàn Quốc bị cảnh sát Campuchia bắt giữ đã được đưa về nước trên chuyến bay thuê bao hạ cánh lúc 2 giờ sáng. Họ bị nghi tham gia các đường dây voice phishing và romance scam do tội phạm mạng ở Campuchia điều hành.

Những người Hàn Quốc bị giam giữ tại Campuchia vì nghi liên quan đến các vụ lừa đảo trực tuyến đã được áp giải về sân bay quốc tế Incheon hôm 18/10, dưới sự hộ tống của cảnh sát. Ảnh: Joint Press Corps

Cảnh sát Hàn Quốc đã đề nghị phát lệnh bắt 59 người trong số này, hiện đang bị tạm giữ và thẩm vấn tại các văn phòng cảnh sát ở South Chungcheong, North Gyeonggi và một số địa phương khác.

Một số nghi phạm khai rằng họ bị giam giữ, hành hung và buộc phải tham gia các hoạt động lừa đảo, chứ không tự nguyện.

Đầu tháng 10, một sinh viên Hàn Quốc 22 tuổi bị bắt cóc ở Campuchia đã thiệt mạng, với dấu vết bị tra tấn, khiến dư luận Hàn Quốc phẫn nộ.

Để ngăn chặn thảm kịch tái diễn, chính phủ Hàn Quốc đã triển khai loạt biện pháp khẩn cấp. Các cảnh báo về nguy cơ lừa đảo và bắt cóc tại Campuchia được đặt tại sân bay quốc tế Incheon, trong khi các hãng hàng không phát tờ rơi hướng dẫn liên hệ khẩn cấp cho hành khách đến quốc gia này.

Nghị sĩ Park Chan-dae kêu gọi chính phủ khẩn trương đối chiếu dữ liệu xuất nhập cảnh với hồ sơ cảnh sát và lãnh sự để xác minh những trường hợp mất tích.

Với việc chuẩn bị áp lệnh trừng phạt tài chính lên Prince Group và Huione Group, Seoul đang gửi đi thông điệp rõ ràng rằng mọi hành vi tội phạm nhắm vào công dân Hàn Quốc ở nước ngoài sẽ không được dung thứ.



