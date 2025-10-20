Đến chuyên gia bảo mật còn bị lừa sang Campuchia, suýt nữa mất mạng: Thế thì người thường thoát kiểu gì?

Vào tháng 12/2023, Benjamin và vợ anh rất hào hứng với tương lai tươi sáng. Họ từ bỏ căn nhà thuê ở Thung lũng Klang, Malaysia, háo hức mong đợi những công việc mới béo bở tại Campuchia. Những cơ hội này đến với họ thông qua một người bạn của vợ Benjamin, một người Philippines có kinh nghiệm làm việc phong phú.

Lời mời hấp dẫn

Benjamin là cựu cố vấn được đào tạo bài bản, có chuyên môn về bảo mật phần mềm và phát triển blockchain. Anh có kinh nghiệm dày dặn trong quá trình làm việc trước đó. Vì vậy, anh tin tưởng rằng bước đi tiếp theo trong sự nghiệp của mình sẽ suôn sẻ. Tuy nhiên, Benjamin và vợ anh đâu ngờ rằng cuộc sống của họ sẽ rẽ sang một hướng khác khi đến Phnom Penh. Họ bất ngờ bị mắc kẹt bởi những kẻ buôn người và bị ép buộc làm nghề lừa đảo.

“Người giới thiệu việc làm cho chúng tôi tỏ ra dễ chịu và thân thiện trong các cuộc phỏng vấn qua điện thoại, giải đáp mọi thắc mắc và băn khoăn một cách kiên nhẫn. Ngay cả khi tìm hiểu trực tuyến, công ty mà chúng tôi sẽ làm việc cũng có đủ các bằng chứng rằng đó là một tổ chức hợp pháp, với trang web chính thức và số đăng ký. Vì vậy chúng tôi thực sự tin rằng mình đang được làm việc trong môi trường tốt”, Benjamin nhớ lại.

Sau khi vượt qua kiểm tra xuất nhập cảnh, một người đàn ông Campuchia địa phương đã chở vợ chồng anh đến chỗ ở. Quá mệt mỏi vì chuyến bay và giờ đã khuya, Benjamin và vợ không hề thắc mắc về chuyến đi. Gần bốn giờ sau, họ đến một thị trấn được bao quanh bởi các sòng bạc và các điểm giải trí về đêm. Tài xế nói rằng họ sẽ nghỉ tại một trong những khu nhà phía sau sòng bạc.

Anh Benjamin

“Đó là một khu phức hợp đồ sộ, có cổng bảo vệ. Hàng rào thép gai và camera an ninh khiến nó trông giống như một nhà tù”, Benjamin vẫn nhớ như in khung cảnh lúc đó.

Mặc dù bề ngoài đơn giản, nhưng khu phức hợp này lại chứa nhiều tòa nhà cao tầng, bao gồm cửa hàng, sòng bạc, quán karaoke, hộp đêm, nhà hàng... Nhìn qua nó có vẻ là một khu vực bình thường, nhưng không ai có thể tưởng tượng được cơn ác mộng mà những người bên trong, bao gồm cả Benjamin và vợ anh, đã trải qua.

Sáng sớm hôm sau, Benjamin mới nhận ra điều bất thường. Vợ chồng anh bị một số người đàn ông tiếp cận và lấy hộ chiếu. Một người ở đó nói rằng họ cần hộ chiếu để làm thủ tục xin việc.

Tuy nhiên, không lâu sau, người này mới nói ra sự thật phũ phàng: "Chúng tôi đã lừa dối anh. Công việc không hề tồn tại, nhưng chúng tôi có việc cần anh làm."

Bị ngược đãi về tinh thần lẫn thể chất

Trong nhiều ngày tiếp theo, Benjamin và vợ được đưa đến nhiều tầng khác nhau để quan sát các nhân viên gọi điện thoại cho mọi người trên khắp thế giới, giả vờ là nhân viên dịch vụ khách hàng để yêu cầu cung cấp thông tin ngân hàng. Cặp đôi cố gắng giữ bình tĩnh và trì hoãn việc tham gia vào vụ lừa đảo.

Sự thân thiện ban đầu của bọn buôn người nhanh chóng chuyển thành hung hăng. Tức giận vì Benjamin và vợ không chịu hợp tác, chúng nhốt họ vào những phòng riêng biệt một tuần sau khi họ đến khu nhà. Bị xích vào sàn, hai vợ chồng bị hạn chế di chuyển trong những xà lim chật hẹp, tường cách âm và không có hệ thống thông gió thích hợp.

Benjamin giải thích: “Những kẻ buôn người thường bắt đầu bằng sự lịch sự như một phần trong chiến thuật thao túng của chúng để dụ nạn nhân vào ngành lừa đảo”.

Không có gì ngạc nhiên khi nhiều nạn nhân, đặc biệt là những người đang gặp khó khăn về tài chính, vẫn tiếp tục rơi vào bẫy cho đến ngày nay mà không nhận ra mình đang vướng vào rắc rối lớn cho đến khi quá muộn.

Trong nhiều tuần, Benjamin và vợ anh đã phải chịu đựng sự ngược đãi về tinh thần và thể chất từ những kẻ buôn người vì từ chối thực hiện hành vi lừa đảo. Họ chỉ được cung cấp thức ăn và nước uống vài ngày một lần, với số lượng rất ít, chỉ đủ để sống sót. Những kẻ buôn người còn đe dọa sẽ giết họ và bán nội tạng. May mắn thay, người vợ đã kịp liên lạc với gia đình trước khi những kẻ buôn người phá hủy điện thoại di động của họ. Nhờ vậy, cảnh sát vào cuộc , anh và vợ được giải cứu hơn một tháng sau đó.

Cặp đôi được hộ tống ra khỏi khu nhà ở cùng với một số nạn nhân khác thuộc nhiều quốc tịch khác. Cảnh sát ngay lập tức giới thiệu Benjamin và vợ anh đến cơ quan chức năng để được hỗ trợ thêm, bao gồm điều trị y tế miễn phí tại bệnh viện sau khi được xác định là nạn nhân buôn người. Benjamin đã nhận được một số hỗ trợ tài chính và một chuyến bay miễn phí trở về Malaysia trong khi vợ anh đến Philippines để đoàn tụ với gia đình.

Mặc dù được giải cứu kịp thời, trường hợp của họ cho thấy tỷ lệ đáng báo động về các vụ buôn người được báo cáo trên khắp Đông Nam Á.

Sau khi trở về, Benjamin và vợ tạm trú tại nơi ở do bạn bè và gia đình cung cấp. Mặc dù họ may mắn hơn nhiều nạn nhân khác vì đã an toàn, nhưng sự việc đau lòng này đã để lại cho cả hai những tổn thương về mặt tinh thần và cảm xúc. Ngoài thiệt hại về tài chính, cả Benjamin và vợ đều đang mắc chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương.

Tuy nhiên, Benjamin và vợ đã tìm kiếm việc làm mới để giúp họ ổn định lại cuộc sống. Lần này, họ thận trọng hơn với những bước đi tiếp theo. “Nếu ai đang tìm kiếm việc làm ở nước ngoài, lời khuyên của tôi là hãy hết sức cẩn thận khi lựa chọn công ty và địa điểm. Đừng rơi vào bẫy của những kẻ buôn người”, Benjamin kết luận.



