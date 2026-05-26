Hệ thống pháo phòng không tự hành K30 Biho của Hàn Quốc.

Các báo cáo cho thấy UAE đang quan tâm đến hệ thống pháo phòng không tự hành K30 Biho của Hàn Quốc.

Theo thông tin hiện có, Hàn Quốc có khả năng phê duyệt thỏa thuận xuất khẩu vũ khí này cho UAE.

Việc UAE quan tâm đến K30 Biho dường như xuất phát từ nhu cầu cấp thiết về đánh chặn các UAV tầm xa của Iran, bao gồm cả Shahed.

UAV Iran đã trở thành mối đe dọa nghiêm trọng đối với UAE và các quốc gia Trung Đông khác trong Chiến dịch Epic Fury của Mỹ.

Thông tin Hàn Quốc có thể xuất khẩu K30 Biho sang UAE xuất hiện trên mạng xã hội khi tình hình căng thẳng giữa UAE và Iran vẫn đang tiếp diễn. Hai bên thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công đáp trả nhau và đối đầu vẫn tiếp tục diễn ra ở eo biển Hormuz.

K30 Biho là hệ thống phòng không tự hành tầm thấp do Hàn Quốc phát triển.

Tổ hợp này được thiết kế với cấu hình chiến đấu uy lực nhằm đánh chặn các mục tiêu bay tầm cực thấp.

Hệ thống K30 Biho được Seoul đưa vào phục vụ năm 1999.

K30 Biho được trang bị hai pháo 30mm có tốc độ bắn cực nhanh, hai bệ phóng hai bên cho bốn tên lửa đất đối không vác vai loại KP-SAM.

Hệ thống này cũng có radar riêng và trạm nhắm mục tiêu quang điện tử với khả năng chụp ảnh nhiệt, cùng với hệ thống điều khiển hỏa lực hoàn toàn số hóa.