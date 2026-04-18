Hàn Quốc: Bé trai 4 tuổi tử vong sau khi bị "đùn đẩy" từ chối cấp cứu, 2 bệnh viện phải bồi thường hơn 7 tỷ đồng

Phạm Trang |

Vụ việc gây phẫn nộ tại Hàn Quốc khi bé trai 4 tuổi rơi vào nguy kịch nhưng bị từ chối điều trị, phải chuyển viện nhiều lần và cuối cùng tử vong.

Tòa án quận Busan (Hàn Quốc) ngày 15/4 đã ra phán quyết buộc các bệnh viện liên quan phải bồi thường tổng cộng 400 triệu won (khoảng 7 tỷ đồng) cho gia đình một bé trai 4 tuổi tử vong sau khi không được cấp cứu kịp thời.

Theo Hiệp hội các tổ chức bệnh nhân Hàn Quốc, tòa án xác định phía bệnh viện phải chịu trách nhiệm dân sự khi từ chối điều trị cho bệnh nhi trong tình trạng nguy kịch và chuyển viện mà không thực hiện đầy đủ quy trình y tế cần thiết. Số tiền bồi thường tương đương khoảng 70% mức mà gia đình nạn nhân yêu cầu.

Nạn nhân là bé Kim Dong-hee, từng trải qua ca phẫu thuật cắt amidan vào ngày 4/10/2019 tại một bệnh viện ở Yangsan (tỉnh Gyeongnam). Trong quá trình hồi phục, bé bị chảy máu và được đưa đến một bệnh viện khác tại Busan để điều trị.

Tuy nhiên, tình trạng của bé nhanh chóng xấu đi. Tại đây, bác sĩ trực phòng cấp cứu không tiến hành điều trị mà chuyển bé cho lực lượng cấp cứu 119, đồng thời không bàn giao đầy đủ hồ sơ y tế.

Khi xe cấp cứu đưa bé, lúc này đã rơi vào trạng thái bất tỉnh, quay lại bệnh viện ban đầu (nơi thực hiện ca phẫu thuật), phía bệnh viện này đã từ chối tiếp nhận với lý do đang có ca cấp cứu cần hồi sức tim phổi, yêu cầu chuyển sang cơ sở khác.

Tuy nhiên, kết quả điều tra sau đó cho thấy vào thời điểm đó, phòng cấp cứu của bệnh viện không hề có bệnh nhân nào trong tình trạng nguy kịch đến mức phải từ chối tiếp nhận.

Xe cấp cứu sau đó buộc phải đưa bé đến một bệnh viện khác cách khoảng 20km. Do không được cấp cứu kịp thời, bé rơi vào tổn thương não nghiêm trọng do thiếu oxy, hôn mê kéo dài và qua đời vào tháng 3 năm sau trong tình trạng chưa từng tỉnh lại.

Tòa án nhận định cả hai bệnh viện đều có sai phạm. Bệnh viện ban đầu bị xác định đã từ chối cấp cứu mà không có lý do chính đáng, trong khi bệnh viện tiếp nhận trước đó bị kết luận thiếu trách nhiệm khi không điều trị và chuyển bệnh nhân đi mà không đảm bảo quy trình.

Phán quyết dân sự lần này thu hút sự chú ý khi có sự khác biệt so với kết quả xét xử hình sự trước đó. Trong một phiên tòa gần đây tại Ulsan, bệnh viện ban đầu bị phạt 10 triệu won (khoảng 177 triệu đồng) vì vi phạm Luật Cấp cứu, trong khi bệnh viện còn lại và bác sĩ liên quan bị phạt mỗi bên 5 triệu won (khoảng 89 triệu đồng) vì vi phạm quy định y tế.

Bắt gặp chồng ngoại tình, vợ lao đến đối chất và diễn biến không ngờ ngay tối hôm đó
Cảnh tượng kinh ngạc sâu dưới lòng đất ở tuyến metro gần 35.000 tỷ đồng của Thủ đô

Xuất hiện clip cảnh sát New York đánh người bị bắt giữ gây tranh cãi

Khung cảnh 'khó tin' tại công trường siêu cầu 16.000 tỷ đồng bắc qua dòng sông biểu tượng của Thủ đô

Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

