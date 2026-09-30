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Hàn những vòng tròn thép không gỉ lại với nhau rồi phóng lên vũ trụ, người đàn ông này vừa làm điều chưa từng có

Hồng Duy
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Tên lửa Starship thế hệ mới của SpaceX vừa được phóng lên từ Texas và đã đạt quỹ đạo, dù một động cơ gặp sự cố. Đây là loại tàu vũ trụ chi phí thấp, sử dụng chất liệu chính là thép không gỉ thay vì hợp kim nhôm hay sợi carbon thường thấy ở các tên lửa truyền thống.

Ngày 28/9, tên lửa cao tương đương tòa nhà 40 tầng - gồm tên lửa đẩy Super Heavy và tầng trên mang tên Starship, rời bệ phóng tại cảng vũ trụ Starbase gần Vịnh Mexico. Việc tàu Starship lần đầu được phóng vào không gian là nỗ lực đầy mạo hiểm nhằm triển khai lô vệ tinh Starlink trong sứ mệnh tham vọng nhất từ trước đến nay của công ty.

Ông Dan Huot - người phát ngôn của SpaceX - công ty do Elon Musk làm chủ - ban đầu tuyên bố trong chương trình phát sóng trực tiếp của công ty rằng Starship không thể đạt quỹ đạo vì một động cơ tắt sớm hơn dự kiến. Tuy nhiên, vài phút sau, Huot thay đổi thông báo khi các kỹ sư cập nhật rằng tàu vẫn có thể thực hiện lần khai hỏa động cơ quan trọng để đưa nó vào quỹ đạo.

Tên lửa Starship của SpaceX đạt qũy đạo lần đầu tiên sau nhiều lần thử nghiệm - Ảnh 1.

Starship được SpaceX giao nhiệm vụ đưa các vệ tinh Starlink lên quỹ đạo và thực hiện các sứ mệnh của NASA lên Mặt trăng trong tương lai. Con tàu dự kiến hoàn thành 6 vòng quanh Trái Đất trong hành trình kéo dài 10 giờ - chuyến bay dài nhất từ trước đến nay, trước khi rơi xuống Thái Bình Dương, ở khu vực phía tây Chile.

Đạt được quỹ đạo là cột mốc quan trọng đối với bất kỳ tên lửa mới nào được thiết kế để đưa vật thể lên không gian. Đây là thành tựu mà Starship đã phải trì hoãn nhiều lần. Tỷ phú Elon Musk từng dự đoán SpaceX sẽ đạt được mục tiêu này vào năm 2022, sau đó triển khai vệ tinh vào năm 2023.

Tuy nhiên, kể từ năm 2023, cả 13 chuyến bay thử nghiệm trước đó của Starship đều chỉ đạt dưới quỹ đạo, sau quá trình phát triển kéo dài gần 1 thập kỷ và tiêu tốn của SpaceX hơn 15 tỷ USD.

Ông Musk cho biết ông hình dung cuối cùng sẽ có hàng trăm hoặc thậm chí hàng nghìn Starship được phóng mỗi năm - tần suất chưa từng có trong ngành công nghiệp vũ trụ.

Starship được thiết kế với định hướng chi phí rẻ và sản xuất hiệu quả, sử dụng thép không gỉ không đắt đỏ và nhiên liệu khí methane. Hình ảnh trong quá trình đóng mới cho thấy những vòng tròn thép sáng bóng được hàn lại với nhau, tạo thành con tàu vũ trụ thế hệ mới này. Phương tiện được thiết kế để tái sử dụng và chở tới 275 tấn hàng.

Tham khảo: CNBC

Tags

Starship

SpaceX

Elon Musk

vệ tinh Starlink

NASA

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