Hamas xác nhận thủ lĩnh quân sự Mohammed Sinwar thiệt mạng

Minh Hạnh |

Nhóm chiến binh Palestine Hamas đã xác nhận sự ra đi của chỉ huy quân sự tại Dải Gaza Mohammad Sinwar, sau khi Israel tuyên bố đã loại bỏ ông trong một cuộc không kích hồi tháng 5.

Thủ lĩnh Hamas tại Dải Gaza Mohammad Sinwar. (Ảnh: Reuters)

Hamas không cung cấp thông tin chi tiết về cái chết của Sinwar, nhưng đã công bố hình ảnh của ông cùng các thủ lĩnh khác của nhóm, mô tả họ là "những người tử vì đạo".

Mohammad Sinwar là em trai của Yahya Sinwar, một lãnh đạo Hamas đứng đằng sau vụ tấn công vào Israel ngày 7/10/2023. Yahya Sinwar cũng đã bị Israel loại bỏ.

Mohammad Sinwar được thăng chức lên hàng ngũ cao nhất của phong trào Hamas sau cái chết của anh trai.

Khi Mohammad bị loại bỏ, cộng sự thân cận của ông là Izz al-Din Haddad - người hiện đang giám sát các hoạt động ở miền Bắc Gaza, đứng đầu Lữ đoàn Izz al-Din al-Qassam - sẽ phụ trách cánh vũ trang của Hamas trên toàn bộ vùng đất này.

Cũng trong ngày 30/8, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố đã loại bỏ một chỉ huy cấp cao của phong trào Hamas tại thành phố Gaza.

Phía Israel nhấn mạnh, các biện pháp phòng ngừa đã được thực hiện trước cuộc không kích nhằm giảm thiểu nguy cơ gây hại cho dân thường.

Theo kênh truyền hình N12 , mục tiêu của cuộc không kích có thể là Abu Obaida, đại diện chính thức của Lữ đoàn Izz ad-Din al-Qassam.

