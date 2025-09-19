Hai xe ô tô bay va chạm tại triển lãm hàng không Trung Quốc, phi công bị thương





Video trên mạng xã hội được cho là hình ảnh về sự cố.

Các đoạn video lan truyền trên mạng và xuất hiện trên truyền thông nhà nước Trung Quốc cho thấy khói đen cuồn cuộn bốc lên từ một xe ô tô bay gặp nạn, trong khi xe cứu hỏa và xe cứu thương lao tới hiện trường.

Vụ tai nạn xảy ra vào chiều 16/9 tại thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, khi họ đang chuẩn bị cho triển lãm hàng không kéo dài năm ngày, dự kiến khai mạc vào 20/9. Những chiếc xe ô tô bay, hay còn gọi là phương tiện cất hạ cánh thẳng đứng chạy bằng điện (eVTOL), do Xpeng Aeroht – công ty con của tập đoàn xe điện Xpeng – phát triển.

Trong thông cáo gửi CNN, Xpeng Aeroht cho biết va chạm xảy ra do “khoảng cách giữa hai phương tiện không đủ”, dẫn đến việc một chiếc “bị hư hỏng thân vỏ và bốc cháy khi hạ cánh".

Những chiếc xe ô tô bay, hay còn gọi là phương tiện cất hạ cánh thẳng đứng chạy bằng điện (eVTOL). (Ảnh minh họa)

“Tất cả nhân sự tại hiện trường đều an toàn, và chính quyền địa phương đã hoàn tất các biện pháp ứng cứu khẩn cấp một cách trật tự” , công ty khẳng định, đồng thời cho biết thêm rằng các cuộc điều tra đang được thực hiện.

Một nhân viên công ty, đề nghị giấu tên vì không có thẩm quyền phát ngôn, tiết lộ với CNN rằng hai chiếc xe bay đã thực hiện các màn nhào lộn khó trong đội hình với khoảng cách khá sát nhau. Một phi công bị thương nhẹ, người này nói thêm.

Những chiếc eVTOL đang nằm ở trung tâm trong kế hoạch phát triển “kinh tế độ cao thấp” của Trung Quốc, một lĩnh vực bao gồm taxi bay, giao hàng bằng drone và nhiều ứng dụng khác trong độ cao dưới 3.000 mét.

Năm ngoái, Trung Quốc lần đầu tiên đưa “kinh tế độ cao thấp” vào báo cáo công tác chính phủ thường niên, coi đây là một động lực tăng trưởng mới. Cơ quan quản lý hàng không dân dụng Trung Quốc dự báo quy mô thị trường này có thể đạt 206 tỷ USD vào năm 2025 và tăng lên 482 tỷ USD vào năm 2035, theo Tân Hoa Xã.

Các nhà sản xuất như Xpeng Aeroht đang chạy đua để nắm bắt cơ hội, khai thác tiềm năng trong nhiều ngành nghề, từ du lịch, logistics, nông nghiệp đến cứu trợ thiên tai. Trên trang web của mình, Xpeng Aeroht mô tả đây là công ty xe bay lớn nhất châu Á.

Trong khi đó, các thành phố trên khắp Trung Quốc cũng đang thử nghiệm dịch vụ giao hàng không người lái cho bưu kiện, thực phẩm và vật tư y tế. Tính đến năm 2023, Trung Quốc có hơn 2.000 nhà sản xuất drone và hơn 20.000 công ty vận hành thiết bị bay không người lái.