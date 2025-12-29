Sáng 29/12, ông Phạm Văn Nghị, Chủ tịch UBND xã Hoàng Vân, tỉnh Bắc Ninh xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ tai nạn khiến 3 người chết.

Theo đó, gần 22h ngày 28/12, chiếc xe máy chở theo 2 người trong quá trình vượt ô tô trên Quốc lộ 37 đã đi sang làn ngược lại và đâm vào xe máy khác.

Hai xe biến dạng hoàn toàn sau khi tông vào nhau. (Ảnh: Hoàng Vân)

Cú tông trực diện khiến một người chết tại chỗ, 2 người đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế Hiệp Hòa nhưng cũng tử vong sau đó.

Cách đây hơn 1 tháng, tại tỉnh Đồng Tháp cũng xảy ra vụ tai nạn giữa 2 xe máy khiến 2 người tử vong tại chỗ.

Cụ thể, rạng sáng 19/11, người dân sinh sống trên đường Lý Thường Kiệt, đoạn qua khu phố 10, phường Đạo Thạnh, nghe tiếng va đập lớn kèm âm thanh cày trên mặt đường. Khi chạy ra xem, người dân phát hiện hai nạn nhân nằm bất động trên vỉa hè, cạnh trụ điện trước cửa một hộ dân.

Hai xe máy được cho là liên quan nằm dưới lòng đường. Kiểm tra nhanh, người dân xác định cả hai đã tử vong nên lập tức trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, lực lượng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp Công an phường Đạo Thạnh và các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương có mặt để bảo vệ, khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân.