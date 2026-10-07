Hai vợ chồng thu nhập 100 triệu/tháng, cuối tháng còn 25 triệu vẫn thấy mua nhà quá xa: Bảng chi tiêu gây tranh luận

Nhiều người cảm thấy, gia đình này đang lãng phí ở những khoản không nên chi.

"Thu nhập 100 triệu/tháng nhưng sao vẫn thấy không dư được bao nhiêu" - chị H chia sẻ về chuyện chi tiêu mỗi tháng của cả gia đình.

Hai vợ chồng chị H có tổng thu nhập khoảng 100 triệu/tháng. Đây là con số có thể khiến người khác nghĩ đến một cuộc sống khá dư dả. Tuy nhiên, gia đình chị có 7 thành viên, gồm hai vợ chồng, hai bố mẹ, một người em trai đang học đại học và hai con nhỏ. Thu nhập của hai người vì thế phải chia cho nhiều nhu cầu của cả nhà.

Thu nhập 100 triệu/tháng nhưng phải lo cho cả gia đình 7 người

Uớc tính mỗi tháng gia đình chi tới hơn 74 triệu, còn lại tiết kiệm được khoảng 25 triệu đồng. "Nhìn con số 25 triệu thì có vẻ nhiều, nhưng còn phải tính chuyện học hành cho con, mua sắm trong nhà, lễ Tết, du lịch và quỹ dự phòng. Thành ra có tháng tiết kiệm được chẳng bao nhiêu" - chị H tâm sự.

Sau những khoản trong bảng chi tiêu, gia đình chị H. còn 25,2 triệu/tháng. Tuy nhiên, số tiền này vẫn phải tiếp tục phân bổ cho những nhu cầu không diễn ra đều đặn hàng tháng, như mua sắm đồ dùng trong nhà, lễ Tết, du lịch và các kế hoạch học hành của con.

"Điều trăn trở nhất vẫn là đang phải thuê nhà, trong khi giá nhà hiện tại quá cao. Với tốc độ tích lũy như vậy, cảm giác mua được nhà còn khá xa".

Bảng chi tiêu của chị H. cho thấy phía sau mức thu nhập 100 triệu/tháng là ngân sách phải đáp ứng nhu cầu của cả một gia đình đông người. Với chị H, điều mong muốn không chỉ là đủ trang trải từng tháng, mà còn có thể dành dụm cho tương lai của các con và từng bước tiến gần hơn đến một căn nhà của riêng mình.

"Mình không than vãn đâu, chỉ muốn hỏi các gia đình đông người: Thu nhập cao nhưng nhiều khoản phải lo thì mọi người thường phân bổ tiền thế nào để vẫn tích lũy được? Có khoản nào nên tối ưu không?".

Nhiều người góp ý: "Lãng phí ở những khoản không nên chi"

Trước câu hỏi của chị H, nhiều người đã góp ý rằng gia đình có thể rà soát lại cách phân bổ ngân sách. Một ý kiến cho rằng bảng chi có những khoản chưa hợp lý, đặc biệt là học thêm, điện nước và các chi phí ăn uống, giao tiếp ở công ty.

- "Thuê nhà 10 triệu thì nhà cũng cỡ vừa chứ có lớn đâu mà tiền điện tới 5 triệu. Cái nhà 4-5 phòng bật điều hòa cũng chưa tới mức đó nữa. Huống chi người lớn phải đi làm cả ngày, trẻ con thì phải đi học, chiều tối mới về làm gì tới mức đó".

- "Tự nhiên đi mời mọi người trong phòng ăn trưa, sinh nhật nhân viên, nghe vô lý. Tôi làm nhiều công ty lớn rồi, sinh nhật nhân viên lễ lượt là công ty chi ra một khoản riêng gọi là phúc lợi xã hội, chứ ai lấy tiền của sếp mà đi tặng quà nhân viên, tự nhiên ghi vô thu chi gia đình. Mà kể cả làm sếp mời cafe mỗi tháng là đã quá lắm rồi còn mời ăn. Còn đi với đối tác thì đã có tiền của công ty chi ra và có hóa đơn xuất VAT kế toán tính cuối tháng".

- "Tôi thắc mắc sao điện tận 5 triệu nhỉ? Nhà tôi kinh doanh, điện sài khủng luôn. 8 người sinh hoạt trong gia đình nữa. Tháng nhiều chỉ có 3.5 triệu cả điện và nước. Tôi ở thành phố lớn nhé. Nhà này mở điều hoà rồi mở cửa hay sao mà 5 triệu/tháng".

Cân đối lại một vài khoản chi để có thể tiết kiệm hơn 30 triệu/tháng

Theo bảng chi tiêu hiện tại, gia đình chị H đang chi 74,8 triệu và còn lại 25,2 triệu/tháng. Với thu nhập khoảng 100 triệu, nếu muốn để dành được nhiều hơn, gia đình cần cân nhắc lại một vài khoản chi không cần thiết trong gia đình.

Chẳng hạn, nhóm ăn uống và hoa quả đang ở mức 16,5 triệu/tháng (tiền ăn 7 người + hoa quả). Gia đình có thể thử cân nhắc việc mua hoa quả, mua theo mùa và mua ngoài chợ thay vì hoa quả nhập khẩu mua trong siêu thị, như vậy cũng có thể tiết kiệm thêm một khoản mỗi tháng.

Các khoản cà phê, liên hoan, mời nhân viên ăn trưa và sinh nhật cộng lại cũng đã 6,5 triệu. Nếu cân đối còn 4 triệu, giảm bớt các khoản mời nhân viên ăn trưa... gia đình sẽ giảm được 2,5 triệu/tháng. Chị H và chồng có thể phân biệt khoản thực sự cần cho công việc với những cuộc gặp có thể giảm tần suất, từ đó đặt hạn mức phù hợp.

Tiền điện nước 5 triệu/tháng cũng đáng được kiểm tra kỹ. Gia đình có thể đặt mục tiêu giảm khoảng 1 - 1,5 triệu nếu tìm được phần sử dụng chưa hợp lý. Khoản này cần dựa trên hóa đơn và nhu cầu thực tế, nhất là khi nhà có trẻ nhỏ và đông người.

Thực tế, việc cân đối có thể bắt đầu bằng những thay đổi nhỏ và theo dõi trong vài tháng. Khi biết rõ khoản nào giảm được lâu dài, hai vợ chồng sẽ có cơ sở đặt mục tiêu tích lũy phù hợp hơn cho kế hoạch mua nhà sau này.