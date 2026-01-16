Mới đây, vụ việc một hiệu trưởng và vợ ở Malaysia được tìm thấy tử vong tại nhà đã khiến dư luận nước này rúng động. Thông tin được đăng tải trên tờ World Of Buzz và Mothership cho biết, vụ việc xảy ra tại Sri Aman, bang Sarawak vào hôm 14/1 vừa qua.

Thi thể người đàn ông 45 tuổi và người vợ 44 tuổi đã được chính con của họ phát hiện trong phòng ngủ khi đứa trẻ chuẩn bị đi học và cảnh sát cho rằng đây là một vụ giết người.

Chân dung vị hiệu trưởng cùng người vợ trước khi vụ việc đau lòng xảy ra.

Trong một tuyên bố trên Facebook vào ngày 14 tháng 1, ủy viên cảnh sát bang Sarawak, ông Mohamad Zainal Abdullah, cho biết họ nhận được tin báo vào khoảng gần 7h sáng. Theo Malay Mail, người đàn ông, được xác định là Andy Roy Anak Junran, làm hiệu trưởng trường học tại Lubok Antu trong khi vợ ông là một y tá tại Bệnh viện Sri Aman.

Thi thể 2 vợ chồng được tìm thấy trong phòng ngủ tại nhà riêng.

Trong tuyên bố của mình, ông Zainal cho biết Trụ sở Cảnh sát huyện Sri Aman (IPD) đã nhận được thông báo về việc "phát hiện một cặp vợ chồng bất tỉnh với dấu hiệu bị thương nặng" tại một ngôi nhà ở Taman Mutiara, Jalan Brayun, Sri Aman. Cảnh sát và các nhân viên y tế từ Bệnh viện Sri Aman đã ngay lập tức được điều động đến hiện trường tuy nhiên cặp đôi được xác nhận đã tử vong tại hiện trường.

Ông Zainal xác nhận rằng cảnh sát cho rằng đây là vụ án là án mạng và sẽ điều tra theo hướng đó. Ông nói thêm: "Động cơ và nguyên nhân của vụ việc vẫn đang được điều tra, và các nỗ lực thu thập bằng chứng và lời khai của nhân chứng đang được tích cực tiến hành."

Được biết, người chồng mới được bổ nhiệm làm hiệu trưởng trường Tiểu học Quốc gia (SK) Sbangki thuộc huyện Lubok Antu vào ngày 5 tháng 1 vừa qua. Văn phòng Giáo dục huyện Lubok Antu trong một bài đăng trên Facebook ngày 7 tháng 1 cho biết ông Andy đã được thăng chức từ vị trí giáo viên trợ giảng cấp cao tại trường SK Ijok.

Sở cảnh sát Hoàng gia Malaysia (PDRM) cũng đã xác nhận sự việc cặp vợ chồng này đã bị sát hại tại nhà riêng ở Taman Mutiara, Jalan Brayun, Sri Aman. Theo Ủy viên Cảnh sát Sarawak, Datuk Mohamad Zainal bin Haji Abdullah, vụ án đang được điều tra theo Điều 302 Bộ luật Hình sự Malaysia về tội giết người, động cơ và nguyên nhân vẫn đang được điều tra.

