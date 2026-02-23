Hải Tú gặp chuyện đầu năm

Nhân dịp đầu năm mới Bính Ngọ, Hải Tú bất ngờ cập nhật loạt ảnh diện áo dài hồng pastel kèm dòng trạng thái tự trêu bản thân đã lên cân sau khi trải qua mùa Tết. Những khung hình ghi lại khoảnh khắc "nàng thơ Vbiz" với mái tóc tém cá tính, gương mặt tròn trịa nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt tương tác. Tuy nhiên, bên cạnh lời khen dành cho visual của Hải Tú, bài đăng lần này lại ghi nhận một bầu không khí bình luận khác hẳn so với trước đây.

Loạt ảnh đón năm mới của Hải Tú bất ngờ trở thành đề tài bàn tán mới. Ảnh: FBNV

Nếu như ở những bài viết cũ, phần phản hồi thường đan xen giữa ý kiến trung tính, góp ý nhẹ nhàng và lời động viên, thì trong dịp Tết này, một bộ phận cư dân mạng lại để lại nhiều bình luận mang tính công kích. Có người mỉa mai ngoại hình, cho rằng gương mặt cô "không giấu được nét…", người khác lại so sánh với hình ảnh nhiều năm trước hay đặt nghi vấn về đời tư. Thậm chí, xuất hiện những bình luận suy diễn câu chuyện cá nhân hoàn toàn không liên quan đến nội dung bài đăng.

Dù phần lớn những ý kiến này nhanh chóng vấp phải sự phản ứng từ fan, nhưng rõ ràng làn sóng chỉ trích dưới bài đăng đầu năm của Hải Tú gay gắt hơn hẳn so với những lần cô xuất hiện trước đó. Đáng chú ý, nội dung Hải Tú chia sẻ chỉ đơn thuần là cập nhật hình ảnh ngày Tết và lời chúc đầu xuân. Không có phát ngôn gây tranh cãi hay thông tin nhạy cảm nào được đề cập. Thế nhưng, sự quan tâm dành cho cô dường như vẫn luôn đi kèm với những luồng ý kiến trái chiều.

Hải Tú bất ngờ vấp phải làn sóng bình luận gay gắt từ một bộ phận cư dân mạng. Ảnh: FBNV

Mặt khác, một số bình luận khác nhấn mạnh không nên cổ suý cho việc việc tấn công người khác trên mạng xã hội. Netizen cho rằng Hải Tú chỉ là cập nhật hình ảnh nhân dịp đầu năm mới nhưng lại bất ngờ bị soi xét quá mức và đào lại drama đời tư bằng nhiều từ ngữ gay gắt. Nhiều fan của Hải Tú đã để lại lời động viên, khuyên nữ diễn viên giữ tinh thần tích cực giữa những luồng ý kiến trái chiều.

Việc Hải Tú nhận phải "bão chỉ trích" trong đầu năm mới khiến nhiều người bất ngờ. Ảnh: FBNV

Hải Tú sinh năm 1997, được biết đến là người mẫu ảnh nổi tiếng ở TP.HCM từ lúc mới 15 tuổi. Sở hữu khuôn mặt hài hoà, vừa có nét hiện đại pha chút cá tính nên Hải Tú được nhiều khán giả chú ý. Thậm chí, không ít ý kiến còn nhận xét cô có nét tương đồng với diễn viên Han Ga In của làng giải trí Hàn Quốc. Giữa lúc sự nghiệp đang phát triển, Hải Tú sang Pháp học ngành Sinh học và Sinh thái học.

Đến tháng 3/2020 thì Hải Tú trở về Việt Nam hoạt động. Vượt qua hàng nghìn cô gái trong vòng tuyển chọn, cô xuất sắc giành chiếc vé gia nhập công ty của Sơn Tùng M-TP vào tháng 10/2020.

Trong thời gian qua, Hải Tú và Sơn Tùng nhiều lần bị soi hint diện đồ đôi, ở chung nhà nhưng cả hai không lên tiếng phản hồi về mối quan hệ. Hải Tú cũng từng vướng nghi vấn đã sinh con đầu lòng, lộ nhiều dấu hiệu mẹ bỉm nhưng cô chỉ giữ im lặng chứ không phủ nhận hay xác nhận. Về phía Sơn Tùng, nam ca sĩ cũng giữ thái độ không quan tâm, không phản hồi những tin đồn.