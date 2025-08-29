Hai trường hợp bị từ chối khi yêu cầu liên kết tài khoản ngân hàng nhận an sinh xã hội trên VNeID

Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện số 149/CĐ-TTg ngày 28/8/2025 về việc tặng quà người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Để kịp thời triển khai ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Công an và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ được giao căn cứ ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị tại văn bản số 17129-CV/VPTW, phối hợp chặt chẽ, triển khai ngay việc rà soát đối tượng nhận quà tặng và thực hiện chuyển phần quà đến người dân bằng biện pháp phù hợp (chuyển khoản hoặc trực tiếp) trong thời gian sớm nhất có thể, xong trước ngày Quốc khánh 02/9/2025. Mức quà tặng: 100.000 đồng/người dân, cho toàn dân ăn Tết Độc lập.

Thủ tướng cũng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các đơn vị có liên quan và các ngân hàng thương mại, nhất là các ngân hàng thương mại nơi Kho bạc nhà nước mở tài khoản, bảo đảm hệ thống thanh toán và tiền mặt, đáp ứng yêu cầu tặng quà cho người dân kịp thời, thông suốt, không để bỏ sót bất kỳ ai và không trùng lắp.

Hiện đã có 18 ngân hàng đã liên kết với ứng dụng VNeID để nhận các an sinh xã hội, gồm Agribank, VietinBank, BIDV, Vietcombank, LPBank, HDBank, MB, Sacombank, PVcomBank, TPBank, ShinhanBank, NCB, NamABank, Kienlongbank, BVBank, ACB, Viiki Bank và Co-opBank.

Theo hướng dẫn của các ngân hàng, các bước thực hiện liên kết tài khoản rất đơn giản:

Bước 1: Đăng nhập VNeID – chọn "An sinh xã hội" – chọn "Tài khoản hưởng An sinh xã hội".

Bước 2: Chọn Ngân hàng.

Bước 3: Nhập số tài khoản ngân hàng và bấm đồng ý chia sẻ dữ liệu.

Bước 4: Gửi yêu cầu thành công và nhận kết quả xác nhận từ VneID.

Một số ngân hàng cũng đã có lưu ý và giải đáp thắc mắc của khách hàng xung quanh việc liên kết tài khoản nhận an sinh xã hội.

Về thời gian phản hồi yêu cầu liên kết trên ứng dụng VneID, Sacombank cho biết, thời gian phản hồi tình trạng đăng ký trên ứng dụng VNeID là từ 20s – 1 phút. Khách hàng có thể truy cập ứng dụng VNeID, sau đó vào lịch sử đăng ký để kiểm tra thông tin liên kết.

Trường hợp khách hàng "Bị từ chối" có thể là do 1 số nguyên nhân sau:

- Dữ liệu liên kết của cá nhân đăng ký tại VNeID không trùng khớp với thông tin của KH đăng ký (Số CCCD, Họ tên hoặc ngày/tháng/năm sinh).

- Khách hàng nhập sai số Tài khoản, tài khoản không còn hoạt động hoặc loại hình tài khoản không được hỗ trợ sử dụng tại thời điểm đăng ký.

Tài khoản liên kết hưởng ASXH có bắt buộc phải tham gia gói TK An Sinh Xã Hội không? Ngân hàng cho biết là không bắt buộc. Tài khoản liên kết hưởng An sinh xã hội là Tài khoản thanh toán VND đang hoạt động mở tại ngân hàng. Tuy nhiên, Sacombank khuyến khích CN/PGD tư vấn khách hàng tham gia gói Tài khoản An sinh xã hội để được hưởng các ưu đãi và đảm bảo tối đa quyền lợi khách hàng.

Ngân hàng cũng lưu ý, tài khoản liên kết phải là tài khoản VND, cùng chủ sở hữu, đang hoạt động và không bị hạn chế.

Ngoài ra, ứng dụng VNeID được phát triển bởi Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư, có thể tìm kiếm và tải về từ CH Play (đối với Android) hoặc App Store (đối với iOS), đều được dán nhãn là ứng dụng Chính phủ hoặc được phát triển bởi cơ quan Nhà nước. Do đó, người dân/ khách hàng cần tìm hiểu kỹ thông tin các ứng dụng trước khi tải.