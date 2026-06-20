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Hai TikToker triệu view Nhật Huy - Nhật Hoàng cùng lĩnh 9 năm tù vì ma túy

Tân Châu
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Do liên quan đến ma túy, hai TikToker Nhật Duy - Nhật Hoàng đã bị tòa án tuyên phạt mỗi bị cáo 9 năm tù.

HĐXX TAND Khu vực 2 - TPHCM vừa mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Nhật Duy (28 tuổi, kinh doanh), Nguyễn Văn Hoàng (25 tuổi, buôn bán), Nguyễn Hoàng Hữu Luân (SN 1998, nhân viên văn phòng) và Nguyễn Tấn Đức (SN 1998, lao động tự do) cùng 9 năm tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Kim Thanh (SN 1990, lao động tự do) bị tuyên phạt 11 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Nguyễn Nhật Duy và Nguyễn Văn Hoàng. Ảnh: TikTok

Bị cáo Duy và Hoàng là những người sáng tạo nội dung trên nền tảng TikTok, cùng vận hành kênh "Nhật Duy - Nhật Hoàng" có gần 100.000 người theo dõi. Các video của 2 bị cáo này phản ánh cuộc sống thường ngày, du lịch và các hoạt động giải trí. Một số video có hàng triệu lượt xem.

Theo cáo trạng, từ năm 2024, Duy và Hoàng cùng một số người bạn bắt đầu sử dụng ma túy. Tháng 10/2024, sau khi đi ăn về, cả nhóm tụ tập tại phòng ngủ của Nguyễn Hoàng Hữu Luân ở phường An Khánh, TP.Thủ Đức (cũ). Tại đây, Duy rủ mọi người góp tiền mua ma túy để sử dụng.

Duy đặt mua 10 viên thuốc lắc và nửa hộp ketamine với giá 6,5 triệu đồng từ một người chưa rõ lai lịch, còn Luân chuẩn bị loa, đèn và dụng cụ phục vụ việc sử dụng ma túy. Khoảng một tháng sau, Duy tiếp tục đặt mua ma túy và cùng nhóm bạn tụ tập tại nhà Luân để sử dụng.

Ngày 31/12/2024, Duy mua ma túy từ Trần Kim Thanh, nhân viên PR, với số lượng nhiều hơn lần trước, gồm 15 viên thuốc lắc và ketamine, giá 10,5 triệu đồng.

Ngày 13/2/2025, nhóm này tiếp tục mua ma túy để sử dụng. Đến khuya thì tất cả bị lực lượng công an phát hiện và đưa về trụ sở làm việc.

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Nguyễn Văn Hoàng

Trần Kim Thanh

Nguyễn Nhật Duy

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