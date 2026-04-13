Hai thiếu niên bị chết đuối ở hồ Yên Sở

Ngày 13-4, lãnh đạo UBND phường Hoàng Mai (TP Hà Nội) cho biết tối 12-4, tại hồ Yên Sở (phường Hoàng Mai) đã xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 2 thiếu niên tử vong.



Khu vực nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Duy Linh

Theo thông tin ban đầu, tối 12-4, tại hồ Yên Sở, người dân phát hiện 2 thiếu niên bị đuối nước dưới hồ. Nhiều người không quản nguy hiểm, cố gắng tìm cách ứng cứu nhưng bất thành.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm. Sau đó, 2 thiếu niên được đưa lên bờ nhưng đã tử vong.

Theo lãnh đạo UBND phường Hoàng Mai, hiện cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ việc.