Hai thầy trò khoa giải phẫu hot nhất "Matching Day" dắt nhau lên VTV quá dễ thương

Nguyễn Đình Tiến Trung - tân bác sĩ nội trú chọn ngành giải phẫu người, cùng thầy Ngô Xuân Khoa - Trưởng Bộ môn Giải phẫu, Trường Đại học Y Hà Nội đang là hai cái tên được nhắc đến nhiều trên mạng xã hội sau buổi Match Day vừa qua.

Màn chọn chuyên ngành của Nguyễn Đình Tiến Trung tại Match Day gây chú ý.

Không chỉ bởi việc Tiến Trung là người duy nhất chọn chọn chuyên ngành giải phẫu người mà loạt thông tin lan truyền như: 3 năm mới có người chọn, hay việc thầy Khoa phải chờ đợi rất lâu, vội "lao đến" tặng hoa học trò cưng khi nghe cậu bạn này chọn khoa, được chia sẻ chóng mặt. Trên mạng xã hội, loạt từ khóa như "Thầy Khoa giải phẫu người tặng hoa bác sĩ nội trú", "thầy trò khoa giải phẫu",... được tìm kiếm rôm rả, khen ngợi sự đáng yêu, đặc biệt.

Mới đây, bộ đôi thầy trò này cùng lên VTV, trong chương trình Việt Nam Hôm Nay (phát sóng lúc 17h30 ngày 12/9) và có những chia sẻ gây chú ý. Khi trò thì lần đầu tiên nói lý do chọn giải phẫu người, thầy đính chính câu chuyện khoa giải phẫu 3 năm mới có 1 người chọn, và kể điểm đặc biệt của chuyên ngành.

Thầy và trò khoa giải phẫu lên sóng VTV. Ảnh: Cap màn hình VTV.

Hiện tại, đoạn cut này đang thu về hơn 1,7 triệu lượt xem khi đăng tải trên TikTok.

Theo đó, tân bác sĩ nội trú Nguyễn Đình Tiến Trung chia sẻ lý do quyết định chọn một chuyên ngành mà ít người theo đuổi: "Bởi vì giải phẫu người là môn cơ sở của em trong suốt qúa trình học 6 năm. Nó là nền móng cho việc học y. Trước khi đưa ra quyết định này thì em cũng đắn đo ít nhiều và giải phẫu người là nguyện vọng đầu tiên của em. May mắn khi đến với số thứ tự của em (372) thì em vẫn còn được sự lựa chọn cho chuyên ngành này.

Nên khi đến lượt mình, em cũng không đắn đo để lựa chọn".

Bác sĩ nội trú Nguyễn Đình Tiến Trung. Ảnh: Cap màn hình VTV.

Thế nên, trong suốt buổi Match Day Tiến Trung chỉ lo lắng là lúc đến số thứ tự của mình thì không còn đủ chỉ tiêu nữa và may mắn là vẫn kịp.

PGS.TS Ngô Xuân Khoa - Trưởng Bộ môn Giải phẫu, Trường Đại học Y Hà Nội cũng lần đầu chia sẻ về cảm xúc khi ngồi ở sự kiện Match Day, mong ngóng học trò duy nhất: "Việc lựa chọn chuyên ngành nội trú là lựa chọn rất đặc thù, bao giờ cũng gây hồi hộp. Cá nhân tôi nghĩ rằng thế nào cũng có học trò chọn chuyên ngành của mình. Dù chuyên ngành hấp dẫn nhiều hay ít thì nó vẫn có những cái nét đẹp, cái hay trong chuyên ngành đó. Chắc chắn vẫn hi vọng là sẽ có học trò chọn chuyên ngành của mình".

Đồng thời, thầy Khoa cũng bác tin "ngành giải phẫu người 3 năm mới có 1 bác sĩ nội trú chọn". Theo lời thầy Khoa, năm 2022 chuyên ngành có 1 bác sĩ nội trú, năm 2023 có 5, năm 2024 là 1 và năm 2025 là 2. Tính đến nay, tổng cộng đã có 9 bác sĩ nội trú đang được đào tạo trong chuyên ngành này.

Thầy Khoa có những chia sẻ gây chú ý về chuyên ngành. Ảnh chụp màn hình VTV.

Thầy Khoa cũng nói thêm về những điểm đặc thù, khó khăn, vất vả trong chuyên ngành giải phẫu người: "Khi sinh viên vào học trường Y thì ai cũng muốn trở thành bác sĩ, khám bệnh và chữa bệnh trực tiếp cho bệnh nhân. Riêng chuyên ngành giải phẫu người, mục đích chính là giảng dạy, nghiên cứu khoa học. Thế thì học bác sĩ mà lại trở thành giảng viên, mà lại là giảng viên giải phẫu - giảng trên tranh và mô hình. Ngoài ra, có giảng các chi tiết giải phẫu trên thi thể. Đây là thi thể những người hiến.

Vì vậy chuyên ngành chúng tôi ngoài việc giảng dạy cho sinh viên thì còn tiếp nhận một số thi thể đã hiến cho y học".

Sau khi nghe xong chia sẻ của thầy, Tiến Trung cho biết bản thân cũng đã chuẩn bị tinh thần, và tin tưởng hoàn toàn vào sự dẫn dắt của các thầy cô chuyên môn.