Hai tàu chở dầu Nga bốc cháy, nghi do trúng thuỷ lôi

Hình ảnh tàu Kairos bốc cháy.

Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ và các nguồn tin cho biết công tác cứu hộ đã được triển khai để hỗ trợ những người trên tàu, Reuters đưa tin.

Bộ Giao thông Vận tải Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, tàu chở dầu Kairos dài 274m phát nổ và bốc cháy trên Biển Đen vào tối 28/11, khi đang trên hành trình từ Ai Cập tới Nga.

Bộ này cho biết hai tàu cứu hộ cao tốc, một tàu kéo và một tàu ứng cứu khẩn cấp được điều động tới hiện trường, và toàn bộ 25 thuyền viên trên tàu đã được cứu an toàn.

Theo Cục Hàng hải Thổ Nhĩ Kỳ, tàu Kairos bị “tác động từ bên ngoài” và nổ ở vị trí cách bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ 28 hải lý, khi đang di chuyển hướng về cảng Novorossiysk của Nga.

Cũng theo cơ quan này, tàu chở dầu Virat cũng được cho là đã bị tấn công ở vị trí cách bờ khoảng 35 hải lý, xa bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ hơn về phía đông.

Các đơn vị cứu hộ và một tàu thương mại đã được điều tới hiện trường. Khói dày trong buồng máy nhưng 20 người trên tàu vẫn trong tình trạng tốt.

Theo dữ liệu của LSEG, cả Kairos và Virat đều nằm trong danh sách các tàu bị phương Tây áp đặt lệnh trừng phạt sau khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine năm 2022.

Những năm gần đây đã xảy ra các vụ tàu chạm phải thủy lôi trên Biển Đen và một số quả thủy lôi được tìm thấy khi trôi dạt.

Công ty dịch vụ hàng hải Tribeca cho biết, tàu Kairos treo cờ Gambia và không chở hàng hoá khi sự cố xảy ra.

Hãng này nói rằng các báo cáo cho thấy con tàu có thể đã trúng thủy lôi và nguy cơ sẽ chìm.