Hai tàu chở 400.000 thùng dầu bị tấn công ngay gần Iran, nhiều cảng dầu lớn buộc phải đóng cửa

Hai tàu chở dầu đã bị tấn công trong vùng biển Iraq, khiến nước này phải tạm dừng hoạt động tại các cảng dầu lớn và làm gia tăng lo ngại về an ninh năng lượng trong bối cảnh chiến sự tại Iran leo thang. Thông tin đã được Tổ chức Tiếp thị Dầu mỏ Nhà nước Iraq (SOMO) xác nhận.

Theo SOMO, hai tàu bị tấn công là Safesea Vishnu treo cờ Quần đảo Marshall và Zefyros treo cờ Malta. Tàu Safesea Vishnu được thuê bởi một công ty có hợp đồng với SOMO, trong khi Zefyros chở condensate, một dạng dầu nhẹ, do Basrah Gas Company sản xuất. Con tàu này dự kiến đến cảng Khor Al-Zubair vào ngày 12/3 để nhận thêm khoảng 30.000 tấn naphtha, nguyên liệu quan trọng cho ngành hóa dầu.

SOMO cho biết vụ việc “gây tác động tiêu cực tới an ninh và nền kinh tế Iraq, đồng thời đe dọa an toàn hàng hải cũng như các hoạt động dầu khí trong vùng lãnh hải”. Sau vụ tấn công, Iraq đã tạm dừng hoạt động tại các bến xuất khẩu dầu, dù các cảng thương mại khác vẫn hoạt động bình thường.

Hai tàu chở dầu của Iraq bị tấn công.

Các báo cáo ban đầu cho thấy 2 tàu đã bốc cháy sau khi bị tấn công bằng xuồng chứa chất nổ. Theo Reuters, cuộc điều tra sơ bộ do Iraq dẫn đầu cho rằng các xuồng mang thuốc nổ của Iran có thể đã lao vào 2 tàu hôm 11/3. Vụ nổ khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và hàng chục thủy thủ phải sơ tán khẩn cấp.

Farhan al-Fartousi, Tổng giám đốc Công ty Cảng Iraq, cho biết 38 thủy thủ nước ngoài đã được cứu khỏi 2 tàu sau các vụ nổ. Các đoạn video ghi lại hiện trường cho thấy lửa lan ra mặt biển xung quanh, dấu hiệu cho thấy dầu đang rò rỉ từ thân tàu.

Theo TankerTrackers.com, 2 tàu có thể đã chở tổng cộng khoảng 400.000 thùng dầu Iraq khi bị tấn công. Cả hai tàu được cho là đang neo gần nhau tại cảng Al-Faw, gần thành phố Basra, trước khi xảy ra vụ việc.

Chủ sở hữu đăng ký của Safesea Vishnu là công ty Safesea Transport Inc. có trụ sở tại Mỹ, còn Zefyros thuộc sở hữu của một doanh nghiệp Hy Lạp. Đại diện Safesea Transport chưa đưa ra bình luận về vụ tấn công.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu đang căng thẳng do chiến tranh Iran. Giá dầu đã tăng mạnh trong tuần này khi chuỗi cung ứng bị đe dọa. Khoảng 1/5 lượng dầu toàn cầu thường đi qua eo biển Hormuz, tuyến vận tải cách khu vực xảy ra vụ tấn công khoảng 1.000 km.

Chiến dịch quân sự Epic Fury của Mỹ và các đòn đáp trả từ Iran đã khiến phần lớn tàu chở dầu tránh xa eo Hormuz, buộc nhiều quốc gia sản xuất dầu phải giảm sản lượng. Iran cũng tuyên bố sẽ ngăn chặn các tàu dầu đi qua tuyến đường này. Đầu tuần, quân đội Mỹ đã phá hủy hơn một chục tàu rải thủy lôi của Iran.

Trước nguy cơ nguồn cung bị gián đoạn, Tổng thống Donald Trump cho biết Washington có thể sử dụng Kho Dự trữ Dầu Chiến lược để ổn định giá thị trường. Cùng lúc, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) thông báo 31 quốc gia thành viên sẽ giải phóng 400 triệu thùng dầu từ kho dự trữ, mức lớn nhất từng có, nhằm giảm bớt cú sốc nguồn cung do chiến sự gây ra.

