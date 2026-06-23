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Hai sao nữ Việt sang Mỹ xem World Cup: Người là NSƯT, người là ca sĩ đình đám

Ngọc Thanh/VTC News
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Sự xuất hiện của hai nữ nghệ sĩ này trên khán đài để theo dõi trực tiếp những trận cầu nảy lửa tại World Cup 2026 nhanh chóng nhận được chú ý.

Những trận đấu tại World Cup 2026 đang nóng lên hơn bao giờ hết, thu hút hàng triệu khán giả khắp thế giới. Tại Việt Nam, dù khoảnh cách địa lý xa song khán giả cũng không bỏ lỡ từng trận đấu. Đáng chú ý, có những sao Việt đích thân tới xem trực tiếp để hoà vào sức nóng của giải đấu thể thao lớn này. Trong đó, ca sĩ Mỹ Tâm và NSƯT Kiều Anh chính là hai sao nữ hiếm hoi có mặt trực tiếp ở World Cup 2026.

Rạng sáng 23/6, Mỹ Tâm thu hút chú ý khi đăng ảnh trực tiếp đến cổ vũ thần tượng Messi tại sân vận động ở Texas, Mỹ. Nữ ca sĩ chú thích ngắn gọn bằng tiếng Anh: "First time (Lần đầu tiên)" , đồng thời gắn thẻ tài khoản Facebook của ngôi sao bóng đá Argentina.

Trong loạt ảnh được đăng tải, Mỹ Tâm diện áo đấu Argentina, liên tục ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trên khán đài. Nữ ca sĩ không giấu được niềm vui khi hòa mình vào bầu không khí cuồng nhiệt của hàng chục nghìn cổ động viên. Hình ảnh đời thường nhưng đầy năng lượng của “Họa mi tóc nâu” nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ cư dân mạng.

Mỹ Tâm có mặt tại Mỹ để cổ vũ Messi tại World Cup 2026.

Loạt ảnh nhanh chóng gây sốt với hàng chục nghìn tương tác, bình luận trong thời gian ngắn. Nhiều khán giả không tỏ ra bất ngờ bởi Mỹ Tâm từng nhiều lần thể hiện sự yêu thích dành cho Lionel Messi. Cách đây khoảng một tuần, trong trận mở màn Argentina chiến thắng 3-0 trước Algeria, Mỹ Tâm cũng theo dõi qua TV, cổ vũ nồng nhiệt đội bóng yêu thích.

Mỹ Tâm là người yêu thích thể thao, đặc biệt là bóng đá. Tại World Cup 2022 diễn ra ở Qatar, nữ ca sĩ cũng là một trong những sao Việt theo dõi sát sao. Khi đội tuyển Argentina đánh bại đội tuyển Pháp để lên ngôi vô địch thế giới, Mỹ Tâm khen "Messi mãi đỉnh" và chụp ảnh hôn cúp vàng qua màn hình cùng siêu sao sinh năm 1997.

Ngoài Mỹ Tâm, NSƯT Kiều Anh là nữ nghệ sĩ thứ hai có mặt tại Los Angeles (Mỹ) để theo dõi màn so tài giữa đội tuyển Thụy Sĩ với Bosnia và Herzegovina, thuộc khuôn khổ World Cup 2026. Xuất hiện trên khán đài, nữ nghệ sĩ lựa chọn trang phục tông trắng đơn giản nhưng vẫn nổi bật nhờ thần thái rạng rỡ, nhan sắc trẻ trung.

Nhiều khán giả dành lời khen cho nhan sắc “lão hóa ngược” của nữ nghệ sĩ. Không ít người nhận xét rằng Kiều Anh gần như không thay đổi quá nhiều so với thời kỳ đóng phim cách đây hơn hai thập kỷ.

NSƯT Kiều Anh cũng có mặt trực tiếp tại Mỹ xem World Cup 2026.

NSƯT Kiều Anh là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình Việt Nam. Sinh năm 1981 tại Thái Nguyên, cô xuất thân từ diễn viên múa. Năm 13 tuổi, cô thi đỗ vào khoa Múa tại Trường Đại học Văn hóa - Nghệ thuật Quân đội, sau đó trở thành nghệ sĩ của Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam.

Dù được đào tạo bài bản về múa, Kiều Anh lại được đông đảo công chúng biết đến thông qua lĩnh vực diễn xuất. Tên tuổi của cô gắn liền với vai Nhung trong tác phẩm Phía trước là bầu trời.

Nhiều năm qua, Kiều Anh tiếp tục tham gia diễn xuất, trở thành cái tên được nhiều khán giả yêu mến trên phim giờ vàng VTV. Năm 2019, Kiều Anh được phong tặng danh hiệu NSƯT.

Ở tuổi 45, NSƯT Kiều Anh vẫn sở hữu gương mặt thanh tú, làn da mịn màng cùng vóc dáng cân đối đáng ngưỡng mộ.

Chồng tuần nào cũng đòi về thăm con đang nghỉ hè ở quê, vợ lén theo dõi thì phát hiện sự thật bẽ bàng
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mỹ tâm

Messi

Argentina

Kiều Anh

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