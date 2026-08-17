Hai quý tử nhà Beckham bất ngờ đăng ảnh cùng anh cả Brooklyn, liệu sóng gió gia tộc đã kết thúc?

Giữa lúc Brooklyn Beckham vẫn giữ khoảng cách với gia đình, Cruz Beckham và Romeo Beckham bất ngờ đăng lại khoảnh khắc thời thơ ấu của ba anh em.

Cruz Beckham vừa khiến người hâm mộ bất ngờ khi chia sẻ loạt ảnh đời thường trên Instagram, trong đó có một khoảnh khắc đặc biệt: bức ảnh thời thơ ấu của anh cùng hai người anh Romeo và Brooklyn Beckham. Thoạt nhìn, bài đăng chỉ là những hình ảnh ghi lại cuộc sống gần đây của Cruz. Anh chơi guitar, tận hưởng kỳ nghỉ và chia sẻ những khoảnh khắc bên gia đình. Thế nhưng, giữa loạt ảnh mới, Cruz bất ngờ “đào” lại một bức hình cũ chụp ba anh em khi còn nhỏ.

Cruz chỉ viết ngắn gọn “Brothers” (Anh em) kèm một trái tim màu xanh. Chính chi tiết tưởng như đơn giản này lại lập tức thu hút sự chú ý. Bởi Brooklyn hiện vẫn đang trong tình trạng xa cách với bố mẹ David - Victoria Beckham cùng các em sau cuộc rạn nứt gia đình kéo dài hơn một năm. Romeo Beckham sau đó đã chia sẻ lại story của em trai như cách thể hiện tình cảm gắn bó giữa 3 cậu quý tử nhà Becks.

Nhiều người hâm mộ nhanh chóng để lại những bình luận đầy cảm xúc dưới bài đăng. “Anh em mãi mãi nhé Cruz!”, "Những kỷ niệm quý giá sẽ còn mãi!”, "Chắc họ nhớ anh trai lắm rồi"...

Ảnh thơ ấu của 3 con trai nhà Beckham gây chú ý (Ảnh: IGNV)

Brooklyn vẫn chưa muốn làm lành với gia đình

Mâu thuẫn giữa Brooklyn và gia đình Beckham trở nên công khai vào đầu năm nay, khi anh tuyên bố không còn nói chuyện với người thân. Brooklyn cho rằng gia đình đã cố gắng can thiệp vào cuộc hôn nhân của anh với Nicola Peltz.

Anh cũng tuyên bố không quan tâm tới việc nối lại quan hệ với bố mẹ David và Victoria. Trong cuộc xung đột này, các em Romeo, Cruz và Harper dường như cũng bị cuốn vào dù không trực tiếp lên tiếng về mọi chuyện. Trong khi đó, David và Victoria được cho là đã nhiều lần chủ động thể hiện thiện chí nhằm hàn gắn với con trai cả.

Brooklyn Beckham vẫn xa cách gia đinh ruột thịt (Ảnh: IGNV)

Mới đây, gia đình Beckham còn có kỳ nghỉ riêng tại St Tropez. Điều trớ trêu là Brooklyn và Nicola cũng xuất hiện ở khu vực gần đó, nhưng hai bên được cho là chỉ “lỡ nhau” vài phút. Sau hơn một năm gia đình chia thành hai phía, bức ảnh ba anh em Beckham thời thơ ấu mà Cruz bất ngờ đăng tải vì thế càng khiến người hâm mộ tò mò.

Liệu đây chỉ đơn giản là một khoảnh khắc Cruz hoài niệm về những ngày tháng cả ba anh em còn thân thiết, hay là một tín hiệu rằng cậu út nhà Beckham vẫn muốn giữ lại sợi dây liên kết với Brooklyn? Cruz không nói rõ. Nhưng ít nhất, giữa một cuộc đại chiến gia đình đầy ồn ào, Cruz vẫn chọn đăng hình ảnh của ba anh em bên nhau như những ngày chưa có bất kỳ rạn nứt nào.