Hải quân Singapore chứng tỏ vị thế hàng đầu bằng chiến hạm 8.000 tấn

Tại Singapore, lễ hạ thủy con tàu đa năng lớn nhất trong lịch sử hạm đội nước này đã diễn ra tại xưởng đóng tàu ST Engineering Marine Benoi. Thông tin này được tờ Naval News đăng tải.

Con tàu mới mang tên MRCV Victory, đã trở thành chiến hạm lớn nhất và mạnh nhất mà Hải quân Singapore từng chế tạo.

Đây là chiếc đầu tiên trong số 6 tàu thế hệ mới được lên kế hoạch để thay thế các hộ tống hạm lớp Victory đã cũ kỹ, phục vụ từ năm 1989 cho tới nay.

Tàu Victory mới có lượng giãn nước khoảng 8.300 tấn, chiều dài thân lên đến 150 mét và hệ thống động lực điện tích hợp (IFEP), như vậy đây thực chất là một khu trục hạm.

Nhờ khả năng tự động hóa cao, thủy thủ đoàn của tàu sẽ ít hơn 100 người và cho phép ở trên biển hơn 3 tuần, di chuyển trên 7.000 hải lý mà không cần tiếp nhiên liệu.

Về vũ khí, tàu được trang bị hệ thống phóng thẳng đứng cho tên lửa phòng không MBDA Aster B1 NT và VL MICA NG, có khả năng đánh chặn ở nhiều khoảng cách khác nhau, cũng như tên lửa chống hạm Blue Spear, do Tập đoàn IAI của Israel và ST Engineering của Singapore cùng phát triển.

Pháo chính 76 mm (Leonardo Strales) và các module điều khiển từ xa Rafael Typhoon Mk 30-C mang lại hỏa lực đa dạng. Hệ thống điều khiển chiến đấu được tích hợp với radar Thales SeaFire mới nhất với ăng ten mảng pha chủ động, hệ thống quang điện tử PASEO XLR của Safran...

Lễ hạ thủy tàu MRCV Victory của Hải quân Singapore.

Một trong những đặc điểm nổi bật của tàu là kiến trúc module. Khoang chứa hàng lớn ở phần giữa thân tàu cho phép lắp đặt tối đa 8 module có thể hoán đổi cho nhau để thực hiện nhiệm vụ từ rà phá bom mìn, trinh sát đến cứu hộ nhân đạo.

Điều này cho phép Victory không chỉ hoạt động như một tàu chiến mà còn là một nền tảng hải quân đa năng. Một tính năng đột phá khác là khả năng tích hợp đầy đủ các hệ thống không người lái.

Con tàu có khả năng hoạt động như một tàu mẹ cho các máy bay không người lái trên không, xuồng trên mặt nước và dưới nước, tiếp nhận và phóng chúng trực tiếp từ tàu, thực hiện chức năng trinh sát, giám sát hoặc thậm chí là tấn công tầm xa.

Theo Naval News



