Hai quán quân Cười Xuyên Việt sau 9 năm: Người làm xí nghiệp, người đắt show

Cùng đăng quang Cười Xuyên Việt 2017, cuộc sống của Hồng Thanh và Võ Tấn Phát có nhiều thay đổi với những ngã rẽ trái ngược sau gần một thập kỷ.

Năm 2017, chương trình Cười Xuyên Việt tổ chức hai bảng thi và tìm ra hai quán quân: Hồng Thanh ở bảng Tài năng và Võ Tấn Phát ở bảng Triển vọng. Khi ấy, cả hai còn là những gương mặt trẻ với hành trình phía trước rộng mở.

Sau gần một thập kỷ, con đường của hai nam diễn viên rẽ theo những hướng khác nhau. Trong khi Võ Tấn Phát đang có mật độ xuất hiện dày đặc trên màn ảnh thì Hồng Thanh chọn cuộc sống kín tiếng, về quê và làm những công việc ít liên quan đến showbiz.

Hồng Thanh về quê làm ở xí nghiệp

Diễn viên Hồng Thanh sinh năm 1994, quê Đồng Tháp. Sau khi theo học tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TPHCM, anh từng có quãng thời gian chật vật với nghề, phải làm thêm để trang trải cuộc sống.

Bước ngoặt đến vào năm 2017, khi Hồng Thanh tham gia Cười Xuyên Việt . Trong đêm chung kết bảng Tài năng, anh gây ấn tượng với tiết mục Biệt đội giữ rừng. Màn trình diễn nhận điểm tuyệt đối từ hai giám khảo Việt Hương và Đức Hải, giúp nam diễn viên giành ngôi Quán quân cùng giải thưởng 200 triệu đồng. Hồng Thanh cũng lập kỷ lục khi có 5 lần nhận điểm tuyệt đối trong 6 đêm thi.

Hồng Thanh từng giành quán quân Cười Xuyên Việt.

Sau cuộc thi, anh hoạt động ở sân khấu, truyền hình, điện ảnh và thử sức với âm nhạc. Năm 2024, Hồng Thanh vướng tin đồn liên quan đến nợ nần. Nam diễn viên sau đó lên tiếng phủ nhận, chia sẻ quá trình kinh doanh gặp nhiều khó khăn và bản thân còn những hạn chế, thiếu sót cần khắc phục.

“Nhưng việc phải trốn tránh hay không có khả năng chi trả là sai. Tôi tin rằng, với sự cố gắng, nỗ lực vươn lên, trong tương lai gần sẽ nhận về kết quả tốt đẹp. Vấp ngã để tôi trưởng thành hơn” , anh chia sẻ.

Hai năm gần đây, Hồng Thanh dần vắng bóng khỏi các hoạt động giải trí. Sau những biến động trong công việc kinh doanh và đời sống, anh lựa chọn trở về quê, sống kín tiếng hơn.

Hồng Thanh hiện ở nhờ nhà người quen tại khu vực ven biển thuộc Đắk Lắk. Không gian sống đơn sơ, với những vật dụng thiết yếu phục vụ sinh hoạt hằng ngày. Nam diễn viên chia sẻ có thời điểm anh làm tranh đính đá để có thêm thu nhập, đồng thời nhận quảng cáo, bán hàng trực tuyến và sáng tạo nội dung. Sau đó, Hồng Thanh cho biết đã dừng công việc này để chuyển sang làm tại một xí nghiệp.

Hồng Thanh về quê, làm ở xí nghiệp sau nhiều biến cố.

Khi một tài khoản mạng xã hội đặt câu hỏi về việc nam diễn viên có phải đã giải nghệ, anh đáp: “Tôi không bỏ showbiz. Khi nào có cơ hội, điều kiện thì quay lại. Mọi người nói tôi sao cũng được”.

Nam diễn viên nhìn lại quãng thời gian từng kiếm được nhiều tiền và thừa nhận khi đó anh thường sống khá phô trương, mua đồ hiệu để tạo dựng hình ảnh.

“Hồi trẻ, khi tôi còn làm được nhiều tiền, luôn sống se sua, mua đồ hiệu đắp lên người. Tôi nghĩ những điều đó sẽ tạo nên giá trị cho mình. Nhưng thật ra, sau một khoảng thời gian nhìn lại, tôi thấy những cái đó chẳng giúp ích cho mình điều gì. Bây giờ, tôi chỉ mặc áo có giá 100.000 đồng và thấy thoải mái” , anh chia sẻ.

Về đời tư, Hồng Thanh từng có mối tình kéo dài 3 năm với DJ Mie. Cả hai xác nhận chia tay vào năm 2023 sau thời gian cho nhau cơ hội hàn gắn nhưng nhận ra không thể tiếp tục đồng hành. Sau khi đường ai nấy đi, hai người vẫn giữ mối quan hệ bạn bè và ủng hộ nhau trong công việc, cuộc sống.

Võ Tấn Phát đắt show, mua nhà cho bố mẹ

Võ Tấn Phát sinh năm 1995 tại Vĩnh Long, lớn lên trong gia đình thuần nông, không có truyền thống nghệ thuật. Khi quyết định lên TP.HCM theo học Đại học Sân khấu - Điện ảnh, anh phải tự xoay xở với cuộc sống.

Trong cuộc trò chuyện với Báo điện tử VTC News, Võ Tấn Phát cho biết những năm đầu ở thành phố, anh từng làm phục vụ tại quán cà phê, phát tờ rơi và đóng những vai nhỏ để có tiền trang trải học phí, sinh hoạt. Có thời điểm, thù lao cho một buổi diễn kịch chỉ khoảng 100.000-150.000 đồng.

Bước ra từ Cười Xuyên Việt 2017, Võ Tấn Phát dần ghi dấu ở nhiều lĩnh vực. Hiện anh là một trong những cái tên đắt show.

“Với nghề diễn viên, nhiều kinh nghiệm sống, nhiều vốn sống là tài sản rất lớn. Không phải tiền bạc, mà với diễn viên, vốn sống là gia tài”, Tấn Phát chia sẻ với VTC News.

Cột mốc Cười Xuyên Việt 2017 mở ra cơ hội lớn cho anh. Với tiết mục Ước mơ tôi , Võ Tấn Phát nhận điểm tuyệt đối và trở thành Quán quân bảng Triển vọng. Khi đó, anh mới 22 tuổi.

Không dừng lại ở danh hiệu đầu tiên, Võ Tấn Phát liên tục thử sức ở nhiều lĩnh vực. Năm 2018, anh cùng Akira Phan giành giải Nhất Cặp đôi hài hước. Năm 2020, anh tiếp tục đăng quang Én vàng - phiên bản nghệ sĩ.

Song song với gameshow và sân khấu, nam diễn viên đầu tư web-drama, nổi bật là Gia đình Cục Súc , rồi mở rộng sang truyền hình và điện ảnh. Những năm gần đây, anh xuất hiện liên tục trong nhiều dự án lớn.

Dịp 30/4 - 1/5 vừa qua, Võ Tấn Phát góp mặt cùng lúc trong hai phim điện ảnh Anh hùng và Heo năm móng . Cả hai đều thuộc nhóm phim có sức hút tại phòng vé, giúp tên tuổi nam diễn viên tiếp tục phủ sóng màn ảnh.

Không chỉ sự nghiệp khởi sắc, anh còn hoàn thành một trong những mục tiêu quan trọng nhất với gia đình: xây nhà cho bố mẹ ở quê.

Với nam diễn viên, thành quả này có ý nghĩa hơn những món đồ xa xỉ cho bản thân. Anh từng chia sẻ rằng mình không có nhu cầu chạy theo hàng hiệu hay những thứ đắt tiền. Tiền kiếm được chủ yếu dành cho gia đình và đầu tư trở lại cho công việc.

Võ Tấn Phát xây nhà khang trang cho bố mẹ.

Đời sống của anh vì thế cũng khá khác với hình ảnh “tổng tài” mà anh thường xây dựng trên mạng xã hội. Ngoài đời, nam diễn viên tự nhận là người hướng nội, thích cuộc sống giản dị và thường trở về Vĩnh Long ăn cơm cùng bố mẹ.

Về đời tư, Võ Tấn Phát khá kín tiếng và cho biết công việc khiến anh khó dành thời gian cho chuyện tình cảm. Vì vậy để tìm được một người có thể hiểu và thông cảm cho công việc của anh không phải điều dễ dàng. “Thôi thì cứ thuận duyên” , Võ Tấn Phát chia sẻ.