Hải quân Philippines đã chính thức tiếp nhận vào hạm đội của mình chiếc tàu hộ vệ hiện đại thứ hai, được chế tạo tại xưởng đóng tàu HD Hyundai Heavy Industries (HD HHI) của Hàn Quốc.

Thông tin này được đưa ra bởi bộ phận báo chí của Hải quân Philippines. Lễ tiếp nhận con tàu diễn ra tại Căn cứ Hải quân Subic thuộc tỉnh Zambales. Con tàu mới được đặt tên là BRP Diego Silan (FFG-07), nó đã đến nước này vào tháng 9 sau khi hoàn thành việc chế tạo và thử nghiệm tại Hàn Quốc.

Tàu hộ vệ là một nền tảng đa chức năng, có khả năng chống lại các mối đe dọa trên mặt nước, dưới nước và trên không, cũng như tiến hành tác chiến điện tử và giám sát.

Đặc điểm của con tàu:

Lượng giãn nước - khoảng 3.200 tấn;

Chiều dài - 118,4 m, chiều rộng - 14,9 m;

Tốc độ tối đa: trên 25 hải lý/giờ

Tầm hoạt động: hơn 4.500 hải lý (chế độ tiết kiệm nhiên liệu)

Thời gian làm việc liên tục: lên đến 15 ngày

Nhà chứa cho 1 máy bay trực thăng hàng hải cỡ trung AW159 Wildcat

Thuy thủ đoàn: khoảng 100 - 110 người

Trang bị vũ khí: Hệ thống phóng thẳng đứng 16 ống (VLS) cho tên lửa phòng không, 8 tên lửa chống hạm C-STAR, 1 bệ pháo 76 mm, 6 ống phóng ngư lôi 324 mm;

Con tàu sử dụng radar mảng pha quét chủ động 3 tọa độ và hệ thống thông tin và điều khiển tác chiến làm nền tảng.

Tàu hộ vệ BRP Diego Silang (FF-07) trong lễ biên chế chính thức tại Căn cứ Hải quân Subic.

BRP Diego Silang trở thành tàu thứ hai được bàn giao theo hợp đồng giữa Philippines và HD HHI, ký kết vào năm 2021. Tổng giá trị của thỏa thuận cho 2 tàu hộ vệ này vào khoảng 28 tỷ peso Philippines (hơn 500 triệu đô la Mỹ).

Điều đáng chú ý là chiếc đầu tiên trong loạt là tàu hộ vệ BRP Miguel Malvar (FFG-06). Hải quân Philippines đã trao hợp đồng đóng tàu này cho Công ty Hyundai Heavy Industries của Hàn Quốc vào năm 2021 như một phần của giai đoạn thứ hai trong chương trình hiện đại hóa Lực lượng Vũ trang Philippines.

Việc đóng mới thực tế con tàu bắt đầu vào năm 2022 tại một xưởng đóng tàu ở Ulsan, Hàn Quốc. Lễ hạ thủy diễn ra vào tháng 6 năm 2023, sau đó con tàu trải qua một chu kỳ thử nghiệm tại nhà máy và trên biển.

Tàu BRP Miguel Malvar đã đến Philippines vào tháng 4 năm 2025 và chính thức được biên chế vào Hải quân Philippines từ tháng 5 năm 2025.

Hiện tại, vai trò chính của các tàu này là nhằm tăng cường năng lực hàng hải của Philippines trong bối cảnh tình hình leo thang ở Biển Đông và những thách thức an ninh khu vực ngày càng gia tăng.

Những chiến hạm trên sẽ hoàn thiện dần năng lực tác chiến của Hải quân Philippines, kết hợp với hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển BrahMos tạo ra tấm lá chắn lợi hại.