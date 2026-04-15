HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Hải quân Mỹ tuyên bố buộc 8 tàu chở dầu "liên quan Iran" phải quay đầu ở Hormuz

Anh Thư |

Hải quân Mỹ cho hay 8 tàu chở dầu đến và đi từ các cảng Iran đều tuân thủ mệnh lệnh quay đầu trong chiến dịch phong tỏa eo biển Hormuz.

Theo Wall Street Journal ngày 15-4, các quan chức Mỹ tiết lộ Hải quân nước này đã liên lạc với thủy thủ đoàn của các tàu chở dầu được cho là liên quan Iran qua radio, hướng dẫn họ quay đầu.

Từ khi chiến dịch của Mỹ phong tỏa eo biển Hormuz bắt đầu hôm 13-4, đã có 8 tàu chở dầu bị buộc quay đầu. Các tàu chở dầu này đã đến và đi từ các cảng của Iran.

Thông báo từ Hải quân Mỹ cho hay tất cả các tàu nói trên đều tuân thủ mệnh lệnh và không cần phải tiến hành khám xét.

Hải quân Mỹ buộc 8 tàu chở dầu "liên quan đến Iran" quay đầu - Ảnh 1.

Một tàu khu trục của Hải quân Mỹ thuộc khu vực hoạt động của CENTCOM đang di chuyển qua eo biển Hormuz hôm 11-4 - Ảnh: BỘ CHIẾN TRANH MỸ

Trong ngày 15-4, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tuyên bố lệnh phong tỏa eo biển Hormuz của Mỹ áp dụng cho tàu thuyền của tất cả quốc gia ra vào các khu vực ven biển hoặc cảng ở Iran.

CENTCOM còn cho biết các tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của Hải quân Mỹ nằm trong số các phương tiện thực thi lệnh phong tỏa các cảng của Iran.

"Một tàu khu trục điển hình có thủy thủ đoàn hơn 300 người được huấn luyện bài bản về các hoạt động tấn công và phòng thủ trên biển" - Al Jazeera trích dẫn thông báo từ CENTCOM.

Trong khi đó, các nước châu Âu đang lên kế hoạch thành lập một liên minh rộng lớn để giúp giải phóng giao thông qua eo biển Hormuz, bao gồm cả việc điều động tàu rà phá thủy lôi và các tàu quân sự khác.

Tuy nhiên, kế hoạch này chỉ được thực hiện sau khi chiến sự kết thúc và đặc biệt, kế hoạch có thể loại trừ sự tham gia của Mỹ - theo Wall Street Journal.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macronhôm 14-4 nói rằng kế hoạch này là một sứ mệnh phòng thủ quốc tế không bao gồm các bên "hiếu chiến", tức là Mỹ, Israel và Iran.

Các nhà ngoại giao châu Âu quen thuộc với kế hoạch này cũng khẳng định những tàu chiến châu Âu tham gia chiến dịch sẽ không nằm dưới sự chỉ huy của Mỹ.

Hải quân Mỹ ráo riết áp sát bờ biển Iran, nằm trọn trong hỏa lực đối phương. Thực hiện: Thanh Long - Xuân Huy

Tags

châu âu

Hải quân Mỹ

tàu chở dầu

hormuz

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

01:13
Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

01:26
Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

01:11
"Siêu nút giao" hơn 2.380 tỷ đồng ở Hà Nội thế nào sau 1 năm thi công?

"Siêu nút giao" hơn 2.380 tỷ đồng ở Hà Nội thế nào sau 1 năm thi công?

01:10
Đau xót khoảnh khắc người trên xe công nông bị tàu hỏa húc bắn văng xa cả chục mét, 3 người thương vong

Đau xót khoảnh khắc người trên xe công nông bị tàu hỏa húc bắn văng xa cả chục mét, 3 người thương vong

00:53
Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

01:03
Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

01:15
Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

01:19
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại