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Hải quân Mỹ sẽ phải thiết kế lại tàu sân bay lớp Ford theo ý thích của ông Trump

Sao Đỏ
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Tổng thống Donald Trump đang bị chỉ trích vì liên tiếp đưa ra những yêu cầu kỳ quặc cho Hải quân Mỹ.

- Ảnh 1.

Hải quân Mỹ đang xem xét thay đổi đáng kể thiết kế của các tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Ford thế hệ mới để phù hợp hơn với sở thích thẩm mỹ của Tổng thống Donald Trump.

Tờ Washington Post (WP) đưa tin này, dẫn lời 7 nhân vật đương nhiệm và cựu quan chức Mỹ quen thuộc với tình hình. Theo nguồn tin của tờ báo, ông Trump muốn các tàu sân bay mới có thiết kế giống với những chiếc từng phục vụ trong Thế chiến II hơn.

Hải quân Mỹ đang đánh giá tính khả thi của việc di dời cấu trúc thượng tầng, vốn đóng vai trò là trung tâm chỉ huy của tàu sân bay về phía trước, gần hơn với giữa thân. Trên các tàu sân bay lớp Ford mới, cấu trúc thượng tầng được đặt gần đuôi hơn.

Trên các tàu sân bay thuộc lớp Ford, tháp chỉ huy được di chuyển gần hơn về phía đuôi để tăng hiệu quả và an toàn.

Vị trí này không chỉ tạo thêm không gian cho máy bay gần bệ phóng và giảm thời gian cần thiết để chuẩn bị phóng phi cơ, mà còn tăng cường an toàn khi hạ cánh bằng cách giảm nhiễu động không khí trong quá trình máy bay quay trở lại tàu.

Vấn đề này đã được nghiên cứu trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông Trump. Một báo cáo thực hiện vào thời điểm đó cho thấy việc di dời vị trí kết cấu có thể tiêu tốn hàng tỷ USD và gây ra sự chậm trễ đáng kể trong việc thực hiện chương trình.

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Tàu sân bay USS Gerald R. Ford (CVN 78) của Hải quân Mỹ.

Ngoài ra, ngày 13/8, ông Trump đã ban hành một bản ghi nhớ an ninh quốc gia chỉ đạo Hải quân xây dựng kế hoạch loại bỏ dần hệ thống phóng máy bay điện từ hiệu suất cao và quay trở lại sử dụng phương pháp phóng hơi nước cũ hơn trên các tàu sân bay tương lai.

Tài liệu nhấn mạnh rằng chính quyền ưu tiên “những công nghệ và thiết kế đã được chứng minh, đáng tin cậy và có giá cả phải chăng”. Sự thay đổi như vậy cũng có thể tiêu tốn hàng tỷ USD và làm trầm trọng thêm tình trạng chậm trễ kinh niên trong ngành đóng tàu của Mỹ.

Chiếc tàu sân bay dẫn đầu lớp Ford mang tên USS Gerald R. Ford đã mất 17 năm để chế tạo, 3 tàu khác cùng lớp hiện đang trong các giai đoạn xây dựng khác nhau

Cụ thể, chiếc USS John F. Kennedy đang trải qua thử nghiệm trên biển và sắp được đưa vào biên chế, trong khi chiếc USS Enterprise và USS Doris Miller đang được lắp ráp.

Theo ước tính của Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ và dựa trên kế hoạch đóng tàu mới nhất của Hải quân, mỗi hàng không mẫu hạm lớp Ford trong tương lai có thể tiêu tốn số tiền khoảng 22 tỷ USD.

Theo Washington Post
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Tags

Hải quân Mỹ

tàu sân bay

Donald Trump

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