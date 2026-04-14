Hải quân Mỹ ráo riết áp sát bờ biển Iran, nằm trọn trong hỏa lực đối phương

Huệ Bình |

Hiện có hơn 15 tàu chiến của Hải quân Mỹ đang tham gia chiến dịch phong tỏa eo biển Hormuz.

Thông tin trên do một quan chức cao cấp Mỹ chia sẻ với The Wall Street Journal ngày 13- 4.

Cùng lúc đó, đài CNN tiết lộ lực lượng nòng cốt kể trên bao gồm tàu sân bay USS Abraham Lincoln, 11 tàu khu trục tên lửa dẫn đường và nhóm tác chiến đổ bộ Tripoli (gồm các tàu USS Tripoli, USS New Orleans, USS Rushmore).

Đặc biệt, các tàu này có khả năng mang theo trực thăng để phục vụ các hoạt động đổ bộ.

Trong khi đó, hàng không mẫu hạm USS Gerald R. Ford đang hoạt động tại Đông Địa Trung Hải. Dù có thể được huy động để hỗ trợ phong tỏa, con tàu này sẽ phải băng qua kênh đào Suez hoặc đi vòng quanh châu Phi mới có thể tiếp cận vị trí chiến lược, theo nguồn tin của USNI News.

Hải quân Mỹ áp sát bờ biển Iran ở khoảng cách gần kỷ lục - Ảnh 1.

Một tàu khu trục của Hải quân Mỹ. Ảnh: Hải quân Mỹ

Cũng theo The Wall Street Journal, một thông điệp gửi tới thủy thủ Hải quân Anh cho biết các hạn chế tiếp cận đường biển đang được áp đặt đối với các cảng và vùng duyên hải của Iran dọc theo vịnh Ba Tư, vịnh Oman, cũng như một số khu vực thuộc biển Ả Rập.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) khẳng định lệnh phong tỏa sẽ được thực thi nghiêm ngặt đối với tàu thuyền của tất cả các quốc gia ra vào cảng Iran, nhưng không áp dụng cho tàu đi qua eo biển để đến các cảng ngoài Iran.

Dữ liệu từ các đơn vị theo dõi hàng hải cho thấy đội tàu Mỹ hiện chỉ cách bờ biển Iran 200 km - khoảng cách gần nhất kể từ khi cuộc chiến nổ ra.

Tờ Strana lập luận ở vị trí này, các tàu chiến Mỹ đã nằm gọn trong tầm hỏa lực của tên lửa và máy bay không người lái (UAV) từ phía Iran.

Trước đó một ngày, Tehran đã đưa ra cảnh báo sẽ tấn công các tàu chiến Mỹ nếu họ cố tình ngăn chặn tàu bè ra vào các cảng của Iran.

Như tờ EADaily đã đưa tin, lệnh phong tỏa eo biển Hormuz do Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đã chính thức có hiệu lực, dù cách thức triển khai cụ thể vẫn chưa rõ ràng. Đây là nhận định của chuyên gia quân sự Sean Bell trên kênh Sky News.

Ông Bell dự đoán chiến dịch có khả năng sẽ diễn ra theo từng giai đoạn, bắt đầu bằng việc điều động các tàu khu trục đến khu vực. Tuy nhiên, "câu hỏi lớn" hiện nay nằm ở các bãi thủy lôi mà phía Iran tuyên bố đã giăng sẵn tại eo biển Hormuz.

Trong khi đó, chỉ vài giờ sau khi lệnh phong tỏa của Mỹ tại eo biển Hormuz chính thức có hiệu lực vào sáng 13-4, Tổng thống Donald Trump đã đe dọa sẽ thực hiện thêm các hành động quân sự chống lại Iran tại tuyến hàng hải trọng yếu này.

Viết trên mạng xã hội Truth Social, ông Donald Trump cho biết toàn bộ hải quân Iran đã bị "xóa sổ", với 158 con tàu đang nằm dưới đáy biển.

Tuy nhiên, ông Donald Trump cho biết những gì chưa bị tấn công là "một số lượng nhỏ các tàu mà họ gọi là "tàu tấn công nhanh"". Dù những con tàu này hiện chưa được coi là mối đe dọa, ông khẳng định Mỹ sẽ tấn công nếu Iran cố tình vũ trang hóa chúng.

Ông Donald Trump cảnh báo: "Nếu bất kỳ con tàu nào trong số này dám bén mảng đến gần khu vực phong tỏa, chúng sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức. Chúng tôi sẽ dùng chính hệ thống hỏa lực từng quét sạch bọn buôn ma túy trên biển để đối phó với chúng. Sẽ rất nhanh và không khoan nhượng".

Hiện chưa rõ lệnh phong tỏa tại eo biển Hormuz sẽ kéo dài bao lâu nhưng ông Donald Trump khẳng định sẽ không nới lỏng áp lực cho tới khi Iran mở cửa trở lại tuyến đường thủy này.

"Siêu nút giao" hơn 2.380 tỷ đồng ở Hà Nội thế nào sau 1 năm thi công?

"Siêu nút giao" hơn 2.380 tỷ đồng ở Hà Nội thế nào sau 1 năm thi công?

Chiến sĩ CSGT được đề xuất xử phạt tiền tại chỗ tăng gấp 15 lần mức hiện hành, áp dụng từ 1/7

Đau xót khoảnh khắc người trên xe công nông bị tàu hỏa húc bắn văng xa cả chục mét, 3 người thương vong

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

CSGT tịch thu 2 xe máy sau vụ livestream gây xôn xao trên Tiktok

Honda ra mắt xe tay ga mới: Giá "mềm" nhưng loạt trang bị cao cấp vượt tầm giá

