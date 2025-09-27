Hải quân Mỹ 'giật mình' khi nhận ra F-35C không thể thay thế F/A-18 Super Hornet

Tập đoàn Boeing đã nhận thêm 198 triệu đô la cho chương trình hiện đại hóa tiêm kích hạm F/A-18 Super Hornet triển khai trên các tàu sân bay của Hải quân Hoa Kỳ. Khoản tiền này là cần thiết để tiếp tục vận hành những máy bay này cho đến khi có tiêm kích thế hệ thứ sáu thay thế, khi F-35C thế hệ thứ năm tỏ ra không thể thay thế chúng.

Chương trình này dự kiến ​​sẽ tăng tuổi thọ của máy bay chiến đấu Block II từ 6.000 giờ lên 10.000 giờ, cho phép kéo dài thời gian phục vụ, ngoài ra cũng sẽ tích hợp các khả năng của phiên bản Block III mới.

Điều thú vị ở đây là không có khoản tiền nào thực sự được phân bổ, và khoản 198 triệu USD hiện tại quy định việc tăng hạn mức trần cho hợp đồng cơ bản. Nghĩa là các thỏa thuận tiếp theo cho những công trình cụ thể sẽ được ký kết trong khuôn khổ này.

Ngày nay F/A-18E/F Super Hornet là xương sống của hạm đội Hải quân Hoa Kỳ, với hơn 400 chiếc đang hoạt động và hàng chục chiếc khác đang được đặt hàng. Máy bay được trang bị những vũ khí tối tân nhất, chẳng hạn như tên lửa không đối không tầm xa AIM-174B.

Tiêm kích hạm F/A-18E Super Hornet với tên lửa không đối không tầm xa AIM-174B.

Đồng thời, tất cả đều là máy bay chiến đấu thế hệ 4+, mặc dù có khả năng tốt, nhưng vẫn bộc lộ nhiều hạn chế. Hiện tại tiêm kích F-35C mới hơn, mặc dù có tốc độ sản xuất ổn định, vẫn chỉ chiếm một phần nhỏ trong phi đội.

Dự kiến tình hình này sẽ được giải quyết bằng dự án F/A-XX thế hệ thứ sáu, phương tiện mà cuối cùng đã tìm được nguồn tài chính bất chấp những khó khăn. Tuy nhiên vẫn còn một câu hỏi đặt ra là khi nào nó sẵn sàng và mất bao lâu để cung cấp đủ số lượng.

Vì vậy cho đến khi mọi việc được giải quyết, phi đội Super Hornet sẽ tiếp tục được hiện đại hóa và trang bị thêm nhiều tính năng mới. Rất có thể chúng ta sẽ thấy thêm nhiều hợp đồng gia hạn tương tự trong tương lai để mang lại những cải tiến hơn nữa.

Đối với phiên bản Block III, ngoài việc tăng tuổi thọ lên đến 10.000 giờ, nó còn có tầm bay xa hơn, nâng cao khả năng "tàng hình", hệ thống điện tử hàng không nâng cấp và buồng lái được cải tiến với màn hình cảm ứng.

Tính năng đáng chú ý nhất là radar AN/APG-79 được nâng cấp, hệ thống tìm kiếm và theo dõi hồng ngoại IRST Block II, và hệ thống tác chiến điện tử phòng thủ tích hợp (IDECM).