Hải quân Mỹ đã đổi hướng 125 tàu thương mại trong chiến dịch phong tỏa Iran

Hải quân Mỹ đã đổi hướng 125 tàu thương mại kể từ khi tái khôi phục lệnh phong tỏa đường biển đối với Iran.

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Bộ Chỉ huy Trung tâm Quân đội Mỹ (CENTCOM) ngày 30/9 cho biết, Hải quân Mỹ đã tiến hành đổi hướng 125 tàu thương mại kể từ khi khôi phục biện pháp phong tỏa đường biển đối với Iran.

“Tính đến ngày 30/9, các lực lượng thuộc CENTCOM đã đổi hướng 125 tàu thương mại, vô hiệu hóa 3 tàu và đổ bộ kiểm tra 2 tàu nhằm đảm bảo tuân thủ đầy đủ lệnh phong tỏa,” CENTCOM thông báo trên mạng xã hội X.

Cơ quan này nhấn mạnh, các biện pháp trên được thực hiện nhằm duy trì tính triệt để của chế độ phong tỏa do Mỹ áp đặt chống lại Iran.

Trước đó, ngày 23/8, CENTCOM từng báo cáo Hải quân Mỹ đã chặn 94 tàu chở hàng liên quan đến Iran từ khi tái thiết lập lệnh phong tỏa hàng hải - gồm các tàu đang trên hành trình đến hoặc rời khỏi các cảng của Iran.